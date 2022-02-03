Дома ждет 6-летний сын: молодая мама с подтвержденным COVID-19 впала в кому

20 января Ольгу даже отправили со смены в сетевом супермаркете домой, решив, что она нетрезва — у нее стала нарушаться речь. Николай в это время работал в ночь и не знал, что происходит с супругой.

Ночью 21 января Ольга пожаловалась мужу: «Мне что-то плохо».

— Она всё время без причины улыбалась, и речь у нее была нарушена, я сразу же повез ее в переславскую больницу, — рассказал Николай.

Состояние Ольги напоминало прединсульт. В Переславской центральной районной больнице женщине сделали ПЦР-тест. Он был отрицательным. Ольга сутки провела в больнице, после чего ее направили в Ярославль. В это время она была еще в сознании.



— В нашей больнице нет оборудования для проведения МРТ. Порядок маршрутизации таков, что подобных пациентов мы перенаправляем в Ярославль. Мы продолжаем находиться в контакте с родственниками, — ответил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Муж забрал ее из переславской больницы и в тот же день повез в столицу региона. Ольге с каждой минутой становилось хуже. 22 января она полностью перестала разговаривать и уже не могла сама глотать. В Ярославле ей сделали МРТ и увезли в реанимацию областной больницы.