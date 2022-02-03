Дома ждет 6-летний сын: молодая мама с подтвержденным COVID-19 впала в кому

28-летняя Ольга Пупкова из Ярославской области впала в кому несколько дней назад. Что с ней сейчас, не знают даже самые близкие люди. Известно только, что у молодой матери подтвердился коронавирус. Муж Ольги, Николай, своими силами пытается организовать перевозку супруги из Ярославля в Москву в надежде, что там ей помогут.
Перестала разговаривать
Семья Пупковых живет в Переславле-Залесском. Ольга и Николай воспитывают шестилетнего сына.
С 18 января Николай стал замечать за Ольгой странное поведение: она много улыбалась. Супруг не сразу заподозрил неладное, думал, жена в хорошем настроении, подшучивает.
20 января Ольгу даже отправили со смены в сетевом супермаркете домой, решив, что она нетрезва — у нее стала нарушаться речь. Николай в это время работал в ночь и не знал, что происходит с супругой.
Ночью 21 января Ольга пожаловалась мужу: «Мне что-то плохо».
— Она всё время без причины улыбалась, и речь у нее была нарушена, я сразу же повез ее в переславскую больницу, — рассказал Николай.
Состояние Ольги напоминало прединсульт. В Переславской центральной районной больнице женщине сделали ПЦР-тест. Он был отрицательным. Ольга сутки провела в больнице, после чего ее направили в Ярославль. В это время она была еще в сознании.
— В нашей больнице нет оборудования для проведения МРТ. Порядок маршрутизации таков, что подобных пациентов мы перенаправляем в Ярославль. Мы продолжаем находиться в контакте с родственниками, — ответил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.
Муж забрал ее из переславской больницы и в тот же день повез в столицу региона. Ольге с каждой минутой становилось хуже. 22 января она полностью перестала разговаривать и уже не могла сама глотать. В Ярославле ей сделали МРТ и увезли в реанимацию областной больницы.
— Меня, конечно, туда не пустили, все больницы закрыты для посещения из-за коронавируса, — рассказал Николай.
Впала в кому
Последний раз Николай видел жену 22 января.
25 января ей диагностировали многоочаговое поражение головного мозга.
27 января повторный тест на коронавирус дал положительный результат, и Ольгу перевели в больницу
— Мне оттуда звонят и говорят: «Она в коме». Я говорю: «Как так? Почему?» А они в больнице сами ничего толком не отвечают, говорят, уже из областной ее в коме привезли, — рассказывает Николай.
Повторное МРТ выявило многоочаговое поражение головного мозга и показало страшный диагноз: острый рассеянный энцефаломиелит.
Энцефалит характеризуется воспалительным процессом в веществе головного мозга вследствие прямого воздействия вирусного агента. При остром диссеминированном энцефаломиелите воспалительный процесс развивается как в головном, так и в спинном мозге и связан с реакцией гиперчувствительности к вирусу или иному чужеродному белку. Оба заболевания, как правило, обусловлены вирусной инфекцией. В редких случаях у пациентов с COVID-19, вызванным новым пандемическим коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV2), развивается выраженный энцефалит; механизм неясен, но возможен иммунологический механизм развития энцефалита, как и прямая вирусная инвазия в головной мозг.
Делала прививку, заболела
Врачи пока не связывают коронавирус и аутоиммунное заболевание «энцефаломиелит», несмотря на то что последнее может быть вызвано инфекцией. В настоящий момент не выяснено, вызвано ли одно другим или каждое из них возникло самостоятельно. Однако именно энцефаломиелит вызвал отек мозга, из-за которого Ольга впала в кому.
Ольга Пупкова была вакцинирована от коронавирусной инфекции.
— Жена делала двухкомпонентную вакцину: первую прививку поставили в октябре, вторую — в ноябре, — рассказал Николай.
Родственники женщины, посовещавшись, приняли решение везти Ольгу в Москву в институт Склифосовского.
В департаменте здравоохранения по Ярославской области комментировать ситуацию отказались, сославшись на медицинскую тайну и невозможность разглашать персональные данные. Но уточнили, что пациентку готовят к транспортировке и дальнейшей госпитализации в федеральный центр.
Комментарий специалиста
— Коронавирусная инфекция может спровоцировать аутоиммунный процесс. В частности хронический неврологический энцефаломиелит может быть вызван COVID-19. Отдельной статистики по количеству и возрасту заболевших пока нет, поскольку в мире недостаточно данных по этому вопросу. Увеличение частоты аутоиммунных заболеваний у привившихся от ковида не наблюдается. В исследовании приняли участие 11 миллионов человек. Поэтому мы можем говорить об эффективности и безопасности вакцин, — рассказал Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.
Муж Ольги Николай рассказал, что главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков пообещал посодействовать с местом в институте Склифосовского, а также с транспортировкой Ольги на реанимобиле.
— Лечение будет очень долгим и дорогостоящим. Близкие, родные оказывают помощь, собираем всем миром по ниточке, — рассказали друзья семейной пары.
СЮЖЕТ
Дома Ольгу ждет шестилетний сын. Сейчас Николай разрывается между уходом за ребенком и решением всех вопросов, связанных с перевозкой Ольги в Москву. Если вы хотите оказать семье помощь, то можете связаться с Николаем через социальные сети.