«На две-три недели нужно срочно закрыть школы и детские сады». Эксперт по ковиду о том, как мы опоздали

На днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России пока не собираются переводить все школы на дистанционное обучение. Министр сказал, что регионы могут сами принимать решения на основании эпидемиологической обстановки. По данным министерства, сейчас в 270 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19 (только сегодня почти 200 школ и детсадов полностью ушли на карантин в Кемеровской области, а в Свердловской области готовятся отправить на дистант учащихся 2–8-х классов). Вчера MSK1.RU опубликовал историю учителя, которая рассказала, что происходит в одной из московских школ в период пятой волны коронавируса.
О том, что российские школы нужно срочно переводить на дистанционное образование, в интервью MSK1.RU сообщил врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
— На мой взгляд, это надо было сделать раньше. В условиях, когда мы не можем сдержать распространение вируса без последствий для здравоохранения, которые затрагивают уже всех людей, к сожалению, без ограничительных мер не обойтись. На две-три недели нужно закрыть и школы, и детские сады. А ведь есть еще учреждения дополнительного образования, спортивные клубы, детские комнаты в торговых центрах и кинотеатры, которые детям сегодня можно беспрепятственно посещать, — сказал Соловьев.
По его словам, ограничительные меры — это всегда негативные меры, как признание катастрофического развития ситуации. В данном случае дистант ограничивает доступность адекватного образования. Но переходить на него всё равно нужно — пусть и на короткий промежуток времени.
— Сложность еще в том, что эта мера не способна в будущем повлиять на изменение ситуации. Хорошо, мы сейчас всех посадим на карантин, выведем на дистант, а дальше что? Мы сдержим распространение, снизим нагрузку на здравоохранение, потом всё равно вынуждены будем открыться. И так по кругу. Ковид возвращается, и опять всё по-новому, — говорит эксперт.
Александр Соловьев считает, что нужно обсуждать системные действия, которые позволят школам и садам в будущем работать вне зависимости от распространения коронавируса.
СЮЖЕТ
— Все уже признали, что выбранная стратегия — в том числе и нашей страной — это стратегия жизни с ковидом. Но ковид не дает нам спокойно жить, и нужны новые решения. Да, они дорогостоящие, но всё равно гораздо меньше по затратам, чем те нагрузки, что мы испытываем сейчас. Надо делать более безопасной среду обитания, обеспечивать чистым воздухом школьные здания и сады. Подумать об условиях вентиляции, начинать установку CO2 мониторов и вентиляторов с фильтрами, чтобы контролировать качество воздуха. Ведь россияне зимой постоянно живут в условиях, когда боятся проветрить помещение, потому что холодно, — подытожил врач.