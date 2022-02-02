«На две-три недели нужно срочно закрыть школы и детские сады». Эксперт по ковиду о том, как мы опоздали

— Все уже признали, что выбранная стратегия — в том числе и нашей страной — это стратегия жизни с ковидом. Но ковид не дает нам спокойно жить, и нужны новые решения. Да, они дорогостоящие, но всё равно гораздо меньше по затратам, чем те нагрузки, что мы испытываем сейчас. Надо делать более безопасной среду обитания, обеспечивать чистым воздухом школьные здания и сады. Подумать об условиях вентиляции, начинать установку CO2 мониторов и вентиляторов с фильтрами, чтобы контролировать качество воздуха. Ведь россияне зимой постоянно живут в условиях, когда боятся проветрить помещение, потому что холодно, — подытожил врач.

