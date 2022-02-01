Переболел, привился, сдал тест: сколько действует коронавирусный QR-код во всех случаях

Первые QR-коды вакцинации начали использовать в России чуть больше полугода назад, а теперь они уже кажутся привычными. Хотя многие правила, касающиеся QR-кодов, до сих пор остаются непонятными, да еще и постоянно меняются. Практически в каждом регионе правила свои, но есть и то, что едино для всех, — сроки выдачи и сроки действия QR-кодов. Они тоже менялись, но вот уже пару месяцев сохраняются, и пока о новых изменениях никто не говорит. В этом материале мы собрали актуальную информацию.
Сколько ждать QR-код
Сертификат вместе с QR-кодом формируется в личном кабинете на «Госуслугах» автоматически после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией или привился от нее. Документ должен появиться в личном кабинете в течение трех дней после выздоровления или вакцинации. Но есть детали.
Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то есть которую колют в два этапа с разницей в 21 день (таких вакцин в России пять: четыре взрослых и одна детская), то QR-код придет через три дня после второй прививки в указанный срок. А если решили выбрать однокомпонентную (сейчас в России такая одна, «Спутник Лайт»), то QR-код получите через 21 день — за это время должен выработаться иммунитет. Но это касается только тех, кто прививается впервые. Если «Лайтом» вы ревакцинируетесь — ждать три недели не придется, получите QR-код на общих основаниях.
Детям QR-код не полагается. Документ может получить только подросток старше 14 лет, если у него есть паспорт и свой собственный аккаунт на «Госуслугах» — в личный кабинет родителей сертификат на ребенка не приходит. Впрочем, детям QR-код пока и без надобности: предъявлять его для посещения публичных мест нужно только совершеннолетним.
Если в положенные сроки QR-код в личном кабинете на «Госуслугах» так и не появился, можно подать жалобу прямо там же или на сайте Минцифры. Если и это не помогло — проверьте, верно ли заполнены ваши данные в личном кабинете. Если с вашей стороны всё в порядке, то придется обращаться туда, где была сделана прививка — пусть тоже проверят, верно ли внесли вас в реестр. Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах» — получить сертификат с QR-кодом можно в МФЦ.
Правительство обещало еще один вариант коронавирусного QR-кода — на основании теста на антитела. Об этом заговорили еще в прошлом году, последний раз про новое правило вспоминала на брифинге 14 января вице-премьер Татьяна Голикова. Тогда же она озвучила решение по количеству антител, которое нужно будет для получения сертификата — его решили не учитывать, достаточно чтобы антитела просто были. До этого эксперты называли защищающими разные уровни антител, но к единому мнению так и не пришли. Голикова предполагала, что все нужные изменения будут внесены в документы до 1 февраля, но на момент публикации этого материала новые правила не были окончательно обнародованы.
Сколько действует QR-код
Срок действия сертификата долгое время зависел от причины его получения. За прививку QR-код давали на год, а тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, — только на полгода. С недавних пор оба сертификата рассчитаны на год, однако ревакцинацию всё равно рекомендуют проводить раз в полгода.
Каждый раз, когда вы прививаетесь или болеете, сертификат обнуляется и всё начинается заново. То есть, если вы привились, а спустя четыре месяца заболели, то после выздоровления у вас снова будет QR-код, который действует год. Ранее сертификат переболевшего действовал полгода, из-за чего привитый человек, заболев, мог потерять несколько месяцев действия QR-кода. Сейчас такая проблема не возникает.
Если вы не болели и не прививались, единственный легальный способ получить QR-код — сдать ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, станете счастливым обладателем QR-кода со сроком действия 48 часов. Раньше он действовал 72 часа, но в декабре правила изменились.
СЮЖЕТ
С QR-кодами, которые планируют выдавать на основании справки о наличии антител пока неясно. На брифинге после каникул Татьяна Голикова говорила, что они будут действовать полгода, но документы на тот момент находились еще на этапе доработки. Когда они будут опубликованы, мы обязательно расскажем подробней.
В тот же день, 14 января, Татьяна Голикова сообщила, что внесенный правительством в Госдуму и уже принятый в первом чтении законопроект о QR-кодах вакцинации в общественных местах будет изменен. Идущий с ним в паре закон о посадке на поезд и самолет только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации еще до этого был снят с рассмотрения.