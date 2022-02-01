Переболел, привился, сдал тест: сколько действует коронавирусный QR-код во всех случаях

Сертификат вместе с QR-кодом формируется в личном кабинете на «Госуслугах» автоматически после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией или привился от нее. Документ должен появиться в личном кабинете в течение трех дней после выздоровления или вакцинации. Но есть детали.



Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то есть которую колют в два этапа с разницей в 21 день (таких вакцин в России пять: четыре взрослых и одна детская), то QR-код придет через три дня после второй прививки в указанный срок. А если решили выбрать однокомпонентную (сейчас в России такая одна, «Спутник Лайт»), то QR-код получите через 21 день — за это время должен выработаться иммунитет. Но это касается только тех, кто прививается впервые. Если «Лайтом» вы ревакцинируетесь — ждать три недели не придется, получите QR-код на общих основаниях.

