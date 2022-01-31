«Не обманывайте себя. Само не рассосется»: педиатр рассказала о последствиях даже легкого омикрона у детей

Также рекомендуется уменьшить время пребывания перед экранами телевизоров и заменить это времяпрепровождение прогулками на свежем воздухе, адекватной физической нагрузкой. Если ребенок имеет возможность посещать бассейн, нужно посещать бассейн. Если такой возможности нет, то самое простое — пешие прогулки на свежем воздухе.

Это обязательные общие меры, рассчитанные как раз на то, чтобы в этот непростой период времени помочь ребенку выйти из состояния после перенесенной инфекции, потому что само по себе понятие Long COVID подразумевает, что это как бы удлиненное состояние после перенесенной инфекции. Поэтому ваша задача как родителей — создать условия, в которых ребенку будет комфортно выходить из этого состояния. Если же вас настораживают какие-то изменения со стороны вышеперечисленных систем, то, конечно, нужно в обязательном порядке обратиться за помощью к врачу-педиатру. Врач определит то, что вы будете делать со своим ребенком, как ему помогать.