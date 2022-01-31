«Не обманывайте себя. Само не рассосется»: педиатр рассказала о последствиях даже легкого омикрона у детей

Штамм коронавируса омикрон поражает в первую очередь детей. Но не так страшен коронавирус, как его последствия — постковидный синдром, или Long COVID. Перенесенный COVID вызывает нарушения со стороны системы дыхания, центральной нервной системы, расстройство пищеварительного тракта. Как помочь ребенку, переболевшему
С коронавирусной инфекцией у детей ситуации страшные, сложные. Сейчас новая разновидность коронавируса — омикрон, поражающий в первую очередь детей. Среди заболевших таковых на сегодняшний день и в странах Европы, и в Соединенных Штатах, и на территории нашей страны отмечается достаточно большое количество. Но не так страшен сам коронавирус у детей, как его последствия.
Существует целый ряд медицинских научных исследований, говорящих о том, что перенесенный ковид влияет на многие функции организма ребенка. Вызывает нарушения и со стороны системы дыхания, и со стороны центральной нервной системы, нарушение памяти, восприятия, психоэмоционального состояния, вызывает расстройства пищеварительного тракта. Не решать своевременно эти проблемы, не обращать на них внимания, уповая на то, что они рассосутся самостоятельно, не стоит. Потому что это категория детей, которая перенесла ковид даже в легкой форме, даже зачастую без каких-то явных признаков респираторной инфекции, например, без повышения температуры, без долгого длительного кашля. Но тем не менее это те дети, которые нуждаются в поддерживающей терапии, в особом характере питания, в особом режиме сна и отдыха, в обязательных физических нагрузках, соответствующих их состоянию.
Первое, на что должны обратить внимание родители, даже если ребенок, с их точки зрения, не болел ковидом или переболел респираторной инфекцией, — это, конечно, дыхание.
Как дышит ваш ребенок? Присвистывает, храпит ли во сне, тяжело дышит, кашляет ночью или кашляет рано утром? Все эти признаки могут говорить о том, что ваш ребенок переболел не просто банальной респираторной инфекцией, а перенес ковид.
Второе, что должно насторожить родителей, — мозг, то есть проявление со стороны таких функций, как нарушение памяти, быстрая утомляемость, усталость, изменение настроения (когда ребенок очень резко переходит от хорошего настроения к плохому), немотивированные слезы, немотивированные капризы, причем у детей в любом возрасте.
Третье, что должно насторожить, — это желудочно-кишечный тракт. Коронавирусная инфекция поражает не только респираторную систему, систему дыхания, но также затрагивает и желудочно-кишечный тракт, систему пищеварения. Поэтому такие расстройства, как тошнота, изжога, жалобы ребенка на боль в животе, изменения стула как в сторону задержки, так и в сторону учащения, обязательно должны насторожить родителей.
Все эти признаки вынуждают маму или папу, бабушку и дедушку обратиться за помощью к педиатру. Но пока вы не дошли со своими детьми к педиатрам или к инфекционистам, что можно сделать в домашних условиях?
Во-первых, обязательно изменить количество жидкости, которую пьет ребенок. Причем это должна быть обычная питьевая вода, негазированная, неминеральная, никаких сладких газированных напитков типа лимонадов и прочих неприятных для детского организма вещей.
Во-вторых, — рекомендуется в этот период принимать компоты и морсы, то есть те напитки, которые насыщены
Обязательно в этот период нужно давать ребенку возможность полноценного сна и отдыха. Постараться ограничить аудиовизуальные нагрузки — соответственно, компьютерные игры, работу с телефонами и планшетами, — для того чтобы центральная нервная система и мозг ребенка имели возможность отдыхать.
Также рекомендуется уменьшить время пребывания перед экранами телевизоров и заменить это времяпрепровождение прогулками на свежем воздухе, адекватной физической нагрузкой. Если ребенок имеет возможность посещать бассейн, нужно посещать бассейн. Если такой возможности нет, то самое простое — пешие прогулки на свежем воздухе.
Это обязательные общие меры, рассчитанные как раз на то, чтобы в этот непростой период времени помочь ребенку выйти из состояния после перенесенной инфекции, потому что само по себе понятие Long COVID подразумевает, что это как бы удлиненное состояние после перенесенной инфекции. Поэтому ваша задача как родителей — создать условия, в которых ребенку будет комфортно выходить из этого состояния. Если же вас настораживают какие-то изменения со стороны вышеперечисленных систем, то, конечно, нужно в обязательном порядке обратиться за помощью к врачу-педиатру. Врач определит то, что вы будете делать со своим ребенком, как ему помогать.
СЮЖЕТ
Поливитаминные комплексы можно использовать без назначения врача, но они должны соответствовать возрасту вашего ребенка. То есть, приходя в аптеку, вы озвучиваете в первую очередь возраст ребенка, и фармацевт дает рекомендацию, какие именно витамины лучше приобрести.