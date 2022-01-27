В торговых центрах Москвы бесплатно тестируют на коронавирус. Как будет в Новосибирске?

В Новосибирской области не планируют введение бесплатного тестирования на коронавирус в торговых центрах. Такие меры были приняты в Москве, но в Новосибирске введены не будут. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.



— Нет, не планируется создание таких пунктов в Новосибирске. Бесплатное тестирование для бюджета — это расходы. Мы из него выделяем средства на тестирование дополнительных категорий. И делаем это с 2020 года. За счет бюджета тестируем семейные контакты, школьные, учеников 11-х классов, тех, у кого нет полиса ОМС, в том числе иностранцев. И я считаю, что такие точечные, адресные направления областных денег на расширение круга тестирования — это более правильно и эффективно с точки зрения пандемии, чем просто свободное тестирование в торговых центрах, — объяснил губернатор.