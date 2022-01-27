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В торговых центрах Москвы бесплатно тестируют на коронавирус. Как будет в Новосибирске?

Андрей Травников рассказал, на тестирование каких категорий граждан выделяют средства

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В Новосибирске в торговых центрах располагаются только пункты бесплатной вакцинации

В Новосибирске в торговых центрах располагаются только пункты бесплатной вакцинации

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В Новосибирской области не планируют введение бесплатного тестирования на коронавирус в торговых центрах. Такие меры были приняты в Москве, но в Новосибирске введены не будут. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

— Нет, не планируется создание таких пунктов в Новосибирске. Бесплатное тестирование для бюджета — это расходы. Мы из него выделяем средства на тестирование дополнительных категорий. И делаем это с 2020 года. За счет бюджета тестируем семейные контакты, школьные, учеников 11-х классов, тех, у кого нет полиса ОМС, в том числе иностранцев. И я считаю, что такие точечные, адресные направления областных денег на расширение круга тестирования — это более правильно и эффективно с точки зрения пандемии, чем просто свободное тестирование в торговых центрах, — объяснил губернатор.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области школьников отправляют на дистант из-за активного распространения коронавируса.

Полную расшифровку встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова можно прочитать здесь.

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