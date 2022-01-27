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Сорвался срок, к которому ждали коллективный иммунитет к ковиду в Новосибирской области

Губернатор региона Андрей Травников назвал причины

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Сроки формирования коллективного иммунитета к ковиду сдвинулись из-за новогодних праздников

Сроки формирования коллективного иммунитета к ковиду сдвинулись из-за новогодних праздников

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Новосибирская область не успеет достигнуть коллективного иммунитета к концу января, как это было запланировано ранее. Об этом сообщил сегодня, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

— Честно нужно признать, что план достижения коллективного иммунитета — порядка 85% — на конец января мы не достигли. Привито сейчас чуть больше 60% жителей. Снижение темпов вакцинации увидели в конце декабря и праздничные дни. Сейчас темпы достаточно хорошие — доходят в день более 10 тысяч людей. Если эти темпы удастся сохранить, то в феврале на выполнение плана мы выйдем, — рассказал губернатор.

Какие еще заявления сегодня сделал Андрей Травников, вы можете прочитать здесь.

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