Сорвался срок, к которому ждали коллективный иммунитет к ковиду в Новосибирской области

Новосибирская область не успеет достигнуть коллективного иммунитета к концу января, как это было запланировано ранее. Об этом сообщил сегодня, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.



— Честно нужно признать, что план достижения коллективного иммунитета — порядка 85% — на конец января мы не достигли. Привито сейчас чуть больше 60% жителей. Снижение темпов вакцинации увидели в конце декабря и праздничные дни. Сейчас темпы достаточно хорошие — доходят в день более 10 тысяч людей. Если эти темпы удастся сохранить, то в феврале на выполнение плана мы выйдем, — рассказал губернатор.