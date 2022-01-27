Сделают ли вакцинацию от ковида обязательной для школьников в НСО? Отвечает губернатор

В Новосибирской области вакцинация школьников от коронавируса не будет обязательной. Об этом заявил глава региона Андрей Травников во время пресс-конференции 27 января.
— Обязательная вакцинация для детей не предполагается. Фактически вакцинация уже стартовала. Еще до получения вакцины сформировался список желающих, — заявил губернатор.
Темпы вакцинации школьников будут зависеть от объема поставки вакцины.
Из-за распространения в Новосибирской области пятой волны коронавируса большинство школьников с 31 января отправят на дистанционное обучение.
Сегодня Андрей Травников отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. НГС собрал всё самое важное со встречи в онлайн-трансляции.