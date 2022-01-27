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Тема дняСухпайки для школьников
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Сделают ли вакцинацию от ковида обязательной для школьников в НСО? Отвечает губернатор

По его словам, в регионе составили список желающих сделать прививку детям

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Темпы вакцинации будут зависеть от объема поставок вакцины

Темпы вакцинации будут зависеть от объема поставок вакцины

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В Новосибирской области вакцинация школьников от коронавируса не будет обязательной. Об этом заявил глава региона Андрей Травников во время пресс-конференции 27 января.

— Обязательная вакцинация для детей не предполагается. Фактически вакцинация уже стартовала. Еще до получения вакцины сформировался список желающих, — заявил губернатор.

Темпы вакцинации школьников будут зависеть от объема поставки вакцины.

Из-за распространения в Новосибирской области пятой волны коронавируса большинство школьников с 31 января отправят на дистанционное обучение.

Сегодня Андрей Травников отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. НГС собрал всё самое важное со встречи в онлайн-трансляции.

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