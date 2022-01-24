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Роспотребнадзор считает напряженной ковидную обстановку в Новосибирской области

Также в регионе нашли четырех заболевших гриппом

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За последние сутки в Новосибирской области выявили 242 заболевших ковидом

За последние сутки в Новосибирской области выявили 242 заболевших ковидом

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В Новосибирской области за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 2%. В Роспотребнадзоре региона считают, что на этой неделе число заболевших значительно увеличится.

— За неделю 1725 случаев. Мы получили незначительный рост на 2%. Среднесуточный темп прироста — 0,25, коэффициент распространения — больше 1, что свидетельствует о напряженной обстановке с тенденцией к росту. Активно проводится тестирование населения. Есть тенденция к нарастанию ситуации, считаю, что эту неделю мы значительно прирастем по количеству случаев коронавирусной инфекции, — рассказал 24 января в правительстве региона Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора НСО.

На этой неделе в регион поступят тест-системы для выявления нового штамма коронавируса омикрон. За последние сутки в Новосибирской области выявили 242 заболевших ковидом, 52 человека госпитализировали в больницы с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию. У четырех жителей региона обнаружили грипп.

СЮЖЕТ

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