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Никогда такого не было: в России за сутки выявили больше 63 тысяч заразившихся коронавирусом

Госпитализированы 6 тысяч человек

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Рост заболеваемости коронавирусом связывают с новым штаммом

Рост заболеваемости коронавирусом связывают с новым штаммом

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Федеральный оперштаб публикует свежую коронавирусную сводку по России. За сутки заразились 63 205 человек, госпитализированы 6211 человек. Из больниц выписаны 23 045 человек, скончались 679 человек.

Заболеваемость бьет рекорды на протяжении последних дней — до начала января 2022 года максимальное значение фиксировали в предыдущую волну, когда было выявлено 41 335 случаев COVID-19 в России. Всего с начала пандемии в России был выявлен 11 108 191 случай заболевания, 10 023 622 пациента выздоровели, 326 112 — скончались.

Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает, где уже выявили омикрон. А в этом материале мы рассказывали об отличиях омикрона от других штаммов.

О симптомах омикрона можно почитать по этой ссылке.

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