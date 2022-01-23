Никогда такого не было: в России за сутки выявили больше 63 тысяч заразившихся коронавирусом

Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает, где уже выявили омикрон. А в этом материале мы рассказывали об отличиях омикрона от других штаммов.



О симптомах омикрона можно почитать по этой ссылке.