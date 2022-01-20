Минздрав изменил список противопоказаний к прививке от ковида: кому теперь положен медотвод

На днях Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний для прививок от коронавирусной инфекции, а следом за ним и порядок оформления медотвода. Мы изучили документы, чтобы разобраться, кто по новым правилам останется без вакцины и куда обращаться, чтобы получить медотвод.



Кому нельзя делать прививку от ковида?

При условии, что у человека есть доступ к любой из зарегистрированных в России вакцин, привиться может почти каждый. Долгое время под запретом вакцинация оставалась для беременных женщин, но в прошлом году им разрешили прививаться «Спутником V». Одно из последних изменений — появление собственной вакцины для несовершеннолетних, теперь привиться могут и подростки старше 12 лет. Препарат для детей помладше тоже планируют разработать, подумать над этим в прошлом году поручил Владимир Путин, но пока новостей нет.

