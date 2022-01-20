Минздрав изменил список противопоказаний к прививке от ковида: кому теперь положен медотвод

На днях Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний для прививок от коронавирусной инфекции, а следом за ним и порядок оформления медотвода. Мы изучили документы, чтобы разобраться, кто по новым правилам останется без вакцины и куда обращаться, чтобы получить медотвод.
Кому нельзя делать прививку от ковида?
При условии, что у человека есть доступ к любой из зарегистрированных в России вакцин, привиться может почти каждый. Долгое время под запретом вакцинация оставалась для беременных женщин, но в прошлом году им разрешили прививаться «Спутником V». Одно из последних изменений — появление собственной вакцины для несовершеннолетних, теперь привиться могут и подростки старше 12 лет. Препарат для детей помладше тоже планируют разработать, подумать над этим в прошлом году поручил Владимир Путин, но пока новостей нет.
Тем не менее группа людей, которым делать прививку нельзя, всё еще остается. Строгий медотвод от всех вакцин имеют пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями или тяжелыми поствакцинальными осложнениями в анамнезе. Также медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины.
— Задуматься об этом стоит, если у вас когда-либо была аллергия на иммунобиологические лекарственные препараты, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если этого не было, то дальше можно не заморачиваться. Если была реакция на конкретный препарат — нужно открыть состав препарата, на который у вас возникла аллергия, и посмотреть на вспомогательные вещества — основное действующее вещество будет отличаться. Потом сравнить, совпадают ли вспомогательные вещества с теми, что есть в конкретной вакцине. Если вы сомневаетесь, у вас просто какие-то аллергии были, и вы опасаетесь делать прививку — сходите к аллергологу.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
По словам иммунолога Елены Душиной, аллергия — это не настолько широко распространенная проблема, как это стараются показать противники вакцинации.
— Предположим, человек имеет аллергию на рыбу. Он ведь при этом не перестает есть совсем, он не кушает только рыбу. Такова же ситуация с вакциной, — говорит Елена Душина. — Если вы не поставили ни одну вакцину — вы не узнаете, есть у вас аллергическая реакция на нее или нет. Если у вас есть подозрения, допустим, были в жизни какие-то аллергические реакции, нужно сообщить врачу о своих подозрениях, можно провести дополнительную диагностику, доктор может рекомендовать использование определенных иммунобиологических препаратов.
Елена Душина — врач иммунолог–аллерголог, заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы».
Медотвод могут дать и при «нестрогих» противопоказаниях — например, если лечащий врач решит, что риски при вакцинации превосходят пользу от нее. Но без доктора тут не разберешься.
При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний прививаться тоже нельзя. Если течение тяжелое или средней тяжести, то привиться можно будет через 2–4 недели после выздоровления.
— Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой форме, а также инфекционные заболевания ЖКТ также являются временным медицинским противопоказанием к вакцинации против COVID-19 — до нормализации температуры тела, — сообщили в Минздраве.
В документе также указано, что не все вакцины одинаково допустимы при разных заболеваниях. Например, при онкологических заболеваниях не прививают «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком» — только «Спутниками» и только если прямо в этот период больной не проходит противоопухолевое лечение. Женщинам в период беременности и грудного вскармливания доступен только «Спутник V», а людям старше 60 — «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».
Как оформляют медотвод?
Новый порядок оформления медицинских противопоказаний к вакцинации тоже приняли на днях. Согласно этому документу, перед вакцинацией все желающие привиться должны пройти осмотр врача (или фельдшера, или акушера — если на них возложат такую функцию). По результатам осмотра принимается решение о вакцинации. Если окажется, что у пациента есть временные противопоказания, то осматривающий его врач, фельдшер или акушер принимает решение о медотводе на срок до 30 дней. Такое же решение может принять ваш лечащий врач — если вы наблюдаетесь у специалиста с хроническим заболеванием и оно в периоде обострения, он тоже может оформить вам медотвод на 30 дней.
— Решение об установлении медицинских противопоказаний к вакцинации на срок 31 день и более принимается врачебной комиссией медицинской организации, в которую пациент обратился по вопросу вакцинации, или врачебной комиссией медицинской организации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом, — сообщает Минздрав.
Помимо строгих запретов, есть и перечень диагнозов, с которыми в вакцинации могут отказать. Например, доктора могут насторожить хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения работы щитовидной железы и тяжелое течение сахарного диабета, тяжелые заболеваниях системы кроветворения, эпилепсия и других заболевания нервной системы, острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардиты, эндокардиты, перикардиты. Во всех этих случаях решение принимается индивидуально, врач оценивает риски и пользу для конкретного пациента.
Поменялись, кстати, не только правила вакцинации от коронавируса — в прошлом месяце Минздрав внес изменения в национальный календарь прививок, где перечислены все вакцины, полагающиеся жителю России с первого дня его рождения. Подробности и календарь прививок на 2022 год можно найти в этом материале.