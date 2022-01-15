Врач — о загадках природы: почему у одних женщин рождаются только девочки, а у других — только мальчики

Звезда «Глухаря» Мария Болтнева — мама мальчиков-тройняшек. Известная актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. Актриса из сериала «Измены» Глафира Тарханова родила четверых парней. Мария Порошина, сыгравшая в «Елках» и «Дозорах», — мама четверых дочек. У талантливой и активной Чулпан Хаматовой — три девочки.
Мы перечислили только самых известных российских женщин-актрис, имена которых на слуху. Но наверняка и в вашем окружении есть семьи, где рождаются исключительно мальчики или только девочки.
Врач изучила теории психологов и исследования на эту тему и проанализировала, почему может так происходить.
Нелли Макарова, акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской», мама четверых дочек, говорит:
— С древних времен рождение только мальчиков или только девочек обращало на себя внимание людей. Например, мать семерых сыновей, не родившая ни одной дочери, становилась главной колдуньей племени. И наоборот, мальчику, рожденному после
Существуют самые разные мнения по этому поводу, вплоть до самых невероятных. Например, некоторые психологи объясняют это явление так:
- если у мужчины есть проблемы в общении с женщинами или с матерью, то у него будут рождаться девочки, чтобы он смог «наладить отношения» через своих дочерей и научился понимать девочек;
- если мама недостаточно женственна или обладает волевыми, лидерскими качествами, то будут рождаться девочки, чтобы уравновесить баланс, добавить женской энергии, потому что мама и дочки при воспитании учатся женственности друг у друга.
Почему рождаются дети только одного пола: научные теории
1. Традиционно считалось, что пол ребенка определяет мужчина, ведь именно сперматозоид несет в себе или X- или
2. Есть теория о губительном внешнем воздействии на
3. Имеет значение и окружающая обстановка и состояние здоровья женщины. В ситуациях сильного или хронического стресса преобладает рождение девочек. При этом в организме наблюдается повышенный уровень кортизола, гормона стресса.
Такие наблюдения были сделаны после Великого голода
— Этому есть и научное объяснение, — говорит Нелли Макарова. — Женщина (самка) является хранителем генетической информации и передает потомству уже хорошо закрепленные признаки. А все генетические «эксперименты» природа проводит на потомстве мужского пола, поэтому мальчиков и рождается больше.
А вот уже после наступает период восстановления равновесия. Поэтому после крупных войн (Первой и Второй мировых, например) наблюдался всплеск рождения мальчиков.
Рождение мальчиков ученые попытались объяснить наличием особого аутосомного гена, поясняет эксперт. Он есть и у мужчин, и у женщин, но проявляется только у мужчин, а женщина является носителем.
Это подтверждает рождение большого количества мальчиков после войны. Чем больше в семье сыновей, тем больше вероятность, что кто-то из них выживет и точно передаст этот ген потомству.
— Феномен рождения у мужчины четырех и более девочек подряд назвали