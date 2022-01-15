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Тема дняПочему у кого-то рождаются только девочки?
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Врач — о загадках природы: почему у одних женщин рождаются только девочки, а у других — только мальчики

Эксперт проанализировала теории психологов и научные исследования, объясняющие это явление

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Есть мнение, что при благополучной, спокойной ситуации в мире рождается больше мальчиков

Есть мнение, что при благополучной, спокойной ситуации в мире рождается больше мальчиков

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Звезда «Глухаря» Мария Болтнева — мама мальчиков-тройняшек. Известная актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. Актриса из сериала «Измены» Глафира Тарханова родила четверых парней. Мария Порошина, сыгравшая в «Елках» и «Дозорах», — мама четверых дочек. У талантливой и активной Чулпан Хаматовой — три девочки.

Мы перечислили только самых известных российских женщин-актрис, имена которых на слуху. Но наверняка и в вашем окружении есть семьи, где рождаются исключительно мальчики или только девочки.

Врач изучила теории психологов и исследования на эту тему и проанализировала, почему может так происходить.

Нелли Макарова, акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской», мама четверых дочек, говорит:

— С древних времен рождение только мальчиков или только девочек обращало на себя внимание людей. Например, мать семерых сыновей, не родившая ни одной дочери, становилась главной колдуньей племени. И наоборот, мальчику, рожденному после 4–5 поколений женщин, было предназначено стать вождем, завоевателем, выполнить некую миссию, которую ждал от него род. Мне как матери четырех девочек стало любопытно, есть ли какие-то обоснования этим фактам.

Существуют самые разные мнения по этому поводу, вплоть до самых невероятных. Например, некоторые психологи объясняют это явление так:

  • если у мужчины есть проблемы в общении с женщинами или с матерью, то у него будут рождаться девочки, чтобы он смог «наладить отношения» через своих дочерей и научился понимать девочек;
  • если мама недостаточно женственна или обладает волевыми, лидерскими качествами, то будут рождаться девочки, чтобы уравновесить баланс, добавить женской энергии, потому что мама и дочки при воспитании учатся женственности друг у друга.

Почему рождаются дети только одного пола: научные теории


1. Традиционно считалось, что пол ребенка определяет мужчина, ведь именно сперматозоид несет в себе или X- или Y-хромосому. Но тщательное изучении спермограмм мужчин, имеющих только мальчиков или только девочек, не показало значительного преобладания сперматозоидов одного типа.

2. Есть теория о губительном внешнем воздействии на Y-сперматозоиды (облучение, токсические вещества), результатом которого становится рождение только девочек. Этот факт можно подтвердить, обследовав мужчин «вредных» профессий. Правда, это не объясняет рождение только мальчиков.

3. Имеет значение и окружающая обстановка и состояние здоровья женщины. В ситуациях сильного или хронического стресса преобладает рождение девочек. При этом в организме наблюдается повышенный уровень кортизола, гормона стресса.

Такие наблюдения были сделаны после Великого голода 1959–1961 годов в Китае и после теракта 11 сентября в США. А мальчики, будущие производители потомства, рождаются в более благоприятных условиях.

— Этому есть и научное объяснение, — говорит Нелли Макарова. — Женщина (самка) является хранителем генетической информации и передает потомству уже хорошо закрепленные признаки. А все генетические «эксперименты» природа проводит на потомстве мужского пола, поэтому мальчиков и рождается больше.

А вот уже после наступает период восстановления равновесия. Поэтому после крупных войн (Первой и Второй мировых, например) наблюдался всплеск рождения мальчиков.

Рождение мальчиков ученые попытались объяснить наличием особого аутосомного гена, поясняет эксперт. Он есть и у мужчин, и у женщин, но проявляется только у мужчин, а женщина является носителем.

Это подтверждает рождение большого количества мальчиков после войны. Чем больше в семье сыновей, тем больше вероятность, что кто-то из них выживет и точно передаст этот ген потомству.

— Феномен рождения у мужчины четырех и более девочек подряд назвали F-тетрадой. Это прослеживается на примере династии Романовых, в семьях которой от поколения к поколению рождалось подряд по 4–5 дочерей. Объяснить этот феномен трудно, организм женщины либо отторгает Y-сперматозоиды, либо не принимает оплодотворенные эмбрионы, — говорит Нелли Макарова. — На основании этих данных человечество давно пытается научиться планировать пол будущих детей. Есть разные способы, народные приметы и научно обоснованные… У меня пока не получилось. А у вас?

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