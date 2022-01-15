Врач — о загадках природы: почему у одних женщин рождаются только девочки, а у других — только мальчики

А вот уже после наступает период восстановления равновесия. Поэтому после крупных войн (Первой и Второй мировых, например) наблюдался всплеск рождения мальчиков.



Рождение мальчиков ученые попытались объяснить наличием особого аутосомного гена, поясняет эксперт. Он есть и у мужчин, и у женщин, но проявляется только у мужчин, а женщина является носителем.



Это подтверждает рождение большого количества мальчиков после войны. Чем больше в семье сыновей, тем больше вероятность, что кто-то из них выживет и точно передаст этот ген потомству.

