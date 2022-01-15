Журналист НГС заболел ковидом на новогодних праздниках — лекарства и анализы ему приходится выбивать с боем

В начале января корреспондент НГС Илья Калинин почувствовал недомогание: поднялась высокая температура, которая не проходит до сих пор. Журналист до последнего момента лечился дома и несколько дней ждал результатов ПЦР. Врачи не спешили контролировать состояние больного, а просто выписали таблетки, среди которых был и известный препарат, прозванный в России «фуфломицином». Далее всё от первого лица.
Заболел я, судя по всему, поздно вечером 4 января. Температура подскочила до 38,2, хотя никаких других симптомов не было. Горло не болело, кашля не было, соплей — тоже. Такое иногда со мной бывало, но удавалось отлежаться и победить недуг народными методами. Так и тут: решил не паниковать, а спать, обильно пить (чаи, морсы и прочее), полоскать горло. Всё так, как и положено. 50 граммов рома на ночь тоже раньше выправляли ситуацию. Но здесь эти рецепты не сработали. Температура то опускалась, то поднималась, но продолжала держаться.
Утром 8 января я понял, что народные средства не спасают, пора привлекать официальную медицину. Позвонил в электронную регистратуру по номеру 124 и сказал о подозрении на ковид. Ну и начал ждать. Мой опыт показывал, что врачи появляются после вызова в лучшем случае на следующий день. Но тут что-то пошло не так. И это было первым приятным удивлением от работы медиков. (Впрочем, замечу, и пока единственным.) Звонок в домофон раздался чуть ли не через пару часов после моего вызова. Приехала ковидная бригада.
С порога мне заметили, что надевать бахилы некогда: вызовов много, поэтому общение шло в коридоре. Быстро заполнили карточку, выдали стандартный, заранее напечатанный бланк со списком лекарств, где были помечены те, что подходили к моему случаю. Быстро прослушали меня, зафиксировали небольшие хрипы, уточнив, что это может начинаться пневмония, проверили сатурацию (96), взяли ПЦР и удалились, заметив, что результаты будут готовы дня через три-четыре. На всё ушло не больше 7 минут, да и то большую часть времени я искал полис, которым уже давно не пользовался.
В список лекарств попали антибиотик левофлоксацин (куплен был ремедиа), амброксол, лизобакт, ингалипт, витамин D, парацетамол (сбивать температуру) — и ни одного антикоагулянта, то есть того, что разжижает кровь и снижает риск образования тромбов. Это одна из опасностей при ковиде. Так вот, антикоагулянтов, о которых говорят уже долгое время все врачи мира, выписано почему-то не было.
Зато был выписан арбидол! Арбидол, к которому с подозрением относятся врачи. И, как писали СМИ, Минздрав РФ удалил его из обязательного списка лекарств по лечению коронавируса в сентябре 2021 года — правда, только в группах риска. В России это лекарство уже давно называют «фуфломицин». Арбидол, кстати, еще в 2007 году президиум РАМН включил в резолюцию о немедленном изъятии из перечня лекарственных средств из-за его не доказанной эффективности.
В общем, результаты ПЦР готовят три-четыре дня (хотя за деньги ПЦР делают с результатом на следующий или в этот же день), но «фуфломицин» выписывают сразу.
С 8 января я начал поглощать всё, что мне выписали врачи (кроме арбидола), плюс то, что врачи не выписали, а следовало бы. Переболевшие знакомые посоветовали добавить кардиларс и тромбитал для снижения риска появления тромбов и максифлор, чтобы как-то помочь микрофлоре, которую убивали антибиотики. Почему врачи не выписали такую защиту, тоже непонятно.
Позднее один врач-терапевт, который неофициально взял меня под контроль, посоветовал против тромбов использовать эликвис: это более действенное средство, хотя стоит кучу денег (около 3000 рублей за упаковку). Аналог — ксарелто, кстати, еще дороже. Вот именно эти препараты, считаю, надо бесплатно раздавать больным с диагнозом «ковид». Ну, и обязательный витамин D стоило бы включить в бесплатный список для ковидников. Он тоже очень важен в лечении.
Температура за первую неделю поглощения назначенных препаратов, впрочем, никуда не исчезла: гуляла всё так же от 37,5 до 38,8. Это, конечно, серьезный минус. Плюс был хотя бы в том, что никаких ухудшений я не наблюдал. Но 9 января я обнаружил, что у меня пропал нюх. Не совсем, выборочно. Елку, например, я не чувствовал, а вот запах мандаринов еще улавливал.
12 января, как я уже заметил выше, контролировать мое лечение неофициально подключился один терапевт (коллеги посоветовали знакомого). Как и положено, я был подробно допрошен как на предмет протекания лечения, так и обо всех хронических болячках, которые могли повлиять на ход выздоровления. Лечение было скорректировано, и мне еще сказали сдать кровь по нескольким показателям.
Почему это всё в первые дни не сделал врач, к которому я был прикреплен сразу, не знаю. Возможно, просто занята была сильно и без моих глупостей хватало забот. Про моего лечащего врача я узнал в регистратуре поликлиники, когда с чертзнаеткакогораза до них дозвонился. Хотел выяснить, почему через четыре дня результата ПЦР еще нет, на что был получен хладнокровный ответ: результаты — до пяти дней. Мол, обращайтесь завтра. На мое уточнение, а что же мой врач ни разу не поинтересовался, как протекает мое лечение, был получен не менее хладнокровный ответ: «Вам же выписали лекарства, вот и лечитесь».
В итоге через пять дней после взятого ПЦР и через полторы недели непреходящей температуры от 37,5 до 38,8 пришел положительный диагноз «ковид» и появился лечащий доктор. Мне были выданы бесплатные фавибирин и ксарелто. Оказывается, их действительно должны выдавать больным с подтвержденным диагнозом. Правда, антикоагулянт пришлось буквально вытребовать: врач был уверен, что он навредит. А еще врач сказал, что надо ехать в больницу и сдавать расширенные анализы. Но это уже совсем другая история.
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