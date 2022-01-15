Журналист НГС заболел ковидом на новогодних праздниках — лекарства и анализы ему приходится выбивать с боем

В начале января корреспондент НГС Илья Калинин почувствовал недомогание: поднялась высокая температура, которая не проходит до сих пор. Журналист до последнего момента лечился дома и несколько дней ждал результатов ПЦР. Врачи не спешили контролировать состояние больного, а просто выписали таблетки, среди которых был и известный препарат, прозванный в России «фуфломицином». Далее всё от первого лица.



Заболел я, судя по всему, поздно вечером 4 января. Температура подскочила до 38,2, хотя никаких других симптомов не было. Горло не болело, кашля не было, соплей — тоже. Такое иногда со мной бывало, но удавалось отлежаться и победить недуг народными методами. Так и тут: решил не паниковать, а спать, обильно пить (чаи, морсы и прочее), полоскать горло. Всё так, как и положено. 50 граммов рома на ночь тоже раньше выправляли ситуацию. Но здесь эти рецепты не сработали. Температура то опускалась, то поднималась, но продолжала держаться.

