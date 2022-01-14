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В Кремле рассказали, будет ли вакцина от ковида платной

Слухи о том, что за прививку придется платить, ходят с прошлого года

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Ранее депутаты заявляли, что плата за вакцину — это такая «стимуляция»

Ранее депутаты заявляли, что плата за вакцину — это такая «стимуляция»

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Еще в прошлом году появилась фейковая информация о том, что с 2022 года вакцинация от коронавируса станет платной. И хотя тогда слухи опровергли, сегодня о плате за прививку заговорили опять. С легкой подачи депутата Госдумы Максима Иванова.

— Мы встречались с коллегами из правительства, обсуждали, как популяризировать прививки. <…> Те, кто выступает против или колеблется, должны понимать, что бесплатная вакцинация закончится. К этому идет весь мир. Раз ты добровольно не прививаешься, плати деньги после какого-то времени, — заявил ранее Максим Иванов в беседе с E1.RU.

Но в Кремле громкие заявления депутата опровергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что бесплатную вакцинацию от ковида в РФ отменять не планируют.

— Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в самом деле отменить бесплатную вакцинацию от ковида.

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COVID-19Дмитрий Песковвакцинацияденьгипрививкаковид
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