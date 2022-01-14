В Кремле рассказали, будет ли вакцина от ковида платной

Еще в прошлом году появилась фейковая информация о том, что с 2022 года вакцинация от коронавируса станет платной. И хотя тогда слухи опровергли, сегодня о плате за прививку заговорили опять. С легкой подачи депутата Госдумы Максима Иванова.
— Мы встречались с коллегами из правительства, обсуждали, как популяризировать прививки. <…> Те, кто выступает против или колеблется, должны понимать, что бесплатная вакцинация закончится. К этому идет весь мир. Раз ты добровольно не прививаешься, плати деньги после какого-то времени, — заявил ранее Максим Иванов в беседе с E1.RU.
Но в Кремле громкие заявления депутата опровергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что бесплатную вакцинацию от ковида в РФ отменять не планируют.
— Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в самом деле отменить бесплатную вакцинацию от ковида.