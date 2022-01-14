В Кремле рассказали, будет ли вакцина от ковида платной

Но в Кремле громкие заявления депутата опровергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что бесплатную вакцинацию от ковида в РФ отменять не планируют.



— Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в самом деле отменить бесплатную вакцинацию от ковида.

