Подсчитан процент привитых новосибирцев в ковидных госпиталях

Более 6% пациентов ковидных стационаров Новосибирска оказались привитыми от коронавирусной инфекции. Это стало известно из ответа Минздрава НСО на запрос корреспондента НГС.

Общий учет не ведется

Ранее региональные Роспотребнадзор и Минздрав отвечали журналисту НГС, что не ведут общий учет, сколько привитых пациентов в Новосибирской области заболело коронавирусом и были ли смертельные случаи среди привитых.

При оказании медицинской помощи пациент с подозрением и подтвержденным ковидом сообщает о том, вакцинировался он или нет. Это записывается со слов пациента, подлинность сертификата о вакцинации не проверяется.