Подсчитан процент привитых новосибирцев в ковидных госпиталях

Более 6% пациентов ковидных стационаров Новосибирска оказались привитыми от коронавирусной инфекции. Это стало известно из ответа Минздрава НСО на запрос корреспондента НГС.
Общий учет не ведется
Ранее региональные Роспотребнадзор и Минздрав отвечали журналисту НГС, что не ведут общий учет, сколько привитых пациентов в Новосибирской области заболело коронавирусом и были ли смертельные случаи среди привитых.
При оказании медицинской помощи пациент с подозрением и подтвержденным ковидом сообщает о том, вакцинировался он или нет. Это записывается со слов пациента, подлинность сертификата о вакцинации не проверяется.
— Следует отметить, чтo у медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам данной категории, есть возможность получить данные о вакцинациях пациента против COVID-19 либо перенесенном ранее заболевании COVID-19 с помощью информационного pecypca учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l9), — добавляет Минздрав, указывая, что при оказании медицинской помощи пациенту эта информация не является значимой.
Что было известно на 11 января
Поскольку единый учет не ведется, Минздрав Новосибирской области смог только назвать число привитых пациентов, прошедших полный курс вакцинации, на конкретную дату. Нам предоставили информацию на 11 января 2022 года о 9 крупных ковидариях.
Больше всего таких пациентов в самой большой по числу коек больнице — № 11: из 404 пациентов привитых 32 (7,9%). Далее идет больница № 25 — 12 из 187 пациентов (6,4%), больница № 12 — 11 из 145 (7,5%) и больница № 4 — 8 из 150 пациентов (5,3%).
В Городской клинической больнице № 1 было 7 привитых пациентов из 137 (5,1%), в Новосибирской клинической районной больнице № 1 — 5 из 66 пациентов (7,5%) и в городской инфекционной клинической больнице № 1 — 4 из 178 пациентов (2,2%).
В двух учреждениях таких пациентов нет: Государственная новосибирская областная клиническая больница — 0 из 1 пациента (0%) и Городская клиническая больница № 2 — 0 из 12 пациентов.
Как болеют привитые
— Следует отметить, что у вакцинированных пациентов заболевание протекает легче в сравнении с невакцинированными. Так, по состоянию на 11 января 2022 года, в отделениях реанимации и интенсивной терапии всех указанных выше инфекционных стационаров в общей сложности находятся 5 человек. Тяжесть их состояния обусловлена сопутствующей тяжелой сердечной патологией, хронической обструктивной болезнью легких, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ожирением, — ответили журналисту НГС в Минздраве на вопрос о том, сколько вакцинированных пациентов находятся в реанимации.
В ведомстве добавили, что среди пациентов инфекционных госпиталей есть пациенты, вакцинированные более 6 месяцев назад и не прошедшие повторную вакцинацию, а также те, кто не успел завершить курс вакцинации, или те, у кого иммунный ответ еще не сформировался, поскольку прошло менее трех недель после второй инъекции вакцины.
Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут пятую волну ковида в Новосибирске в конце января — будет усиленная нагрузка на первичное звено медицины.