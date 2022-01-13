Школьников Новосибирской области протестируют на коронавирус. На карантин могут отправить весь класс

14 и 21 января в школах Новосибирской области пройдет добровольное бесплатное тестирование учащихся
Тестирование пройдет в две ближайшие пятницы на добровольной основе, решение об участии в нем могут принимать сами
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов пояснил, что охват тестированием именно
Также в ходе заседания оперативного штаба отмечалось, что зимние школьные каникулы прошли спокойно, третья четверть в образовательных организациях, расположенных на территории региона, в части эпидемиологической ситуации началась стабильно.
10 января стало известно, что в Новосибирске школьников начали тестировать на коронавирус. Власти начали с учащихся