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Школьников Новосибирской области протестируют на коронавирус. На карантин могут отправить весь класс

ПЦР-тестирование проходит среди одиннадцатиклассников

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Тестирование будет носить добровольный характер, но в случае выявления хотя бы одного зараженного на карантин отправят весь класс

Тестирование будет носить добровольный характер, но в случае выявления хотя бы одного зараженного на карантин отправят весь класс

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14 и 21 января в школах Новосибирской области пройдет добровольное бесплатное тестирование учащихся 11-х классов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что это делают «с целью сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, сдерживания роста новых случаев заболевания среди детей и предотвращения перехода на дистанционное обучение».

Тестирование пройдет в две ближайшие пятницы на добровольной основе, решение об участии в нем могут принимать сами 11-классники. В случае подтверждения положительного результата даже у одного из учеников на карантин предполагается отправлять весь класс.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов пояснил, что охват тестированием именно 11-классников объясняется наиболее высокой мобильностью и контактностью подростков. Также выпускникам предстоят итоговые экзамены, и важно, чтобы они прошли, как запланировано.

Также в ходе заседания оперативного штаба отмечалось, что зимние школьные каникулы прошли спокойно, третья четверть в образовательных организациях, расположенных на территории региона, в части эпидемиологической ситуации началась стабильно.

10 января стало известно, что в Новосибирске школьников начали тестировать на коронавирус. Власти начали с учащихся 11-х классов из 10 школ. Тестирование прошли 237 учеников, выявлен один положительный результат.

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ПЦР-тесттестирование на COVID-19
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