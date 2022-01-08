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Елена Леушина

журналист
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Елена Леушина

журналист
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Уровень антител вырос в 87 раз: переболевшая коронавирусом — о том, как вакцинировалась после болезни

Узнали у экспертов, когда перенесшим ковид стоит ставить прививку и почему антитела быстро исчезают

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Мы провели свой эксперимент о том, как меняется уровень антител после болезни и прививки

Мы провели свой эксперимент о том, как меняется уровень антител после болезни и прививки

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Журналист Сети городских порталов Лена Леушина уже рассказывала о том, как пыталась сделать прививку после перенесенного коронавируса, но получала отказы. В одном из пунктов вакцинации ей все-таки удалось вакцинироваться «Спутником Лайт». Прошел уже почти месяц, и она готова поделиться впечатляющими результатами. Даже от однокомпонентной вакцины уровень антител у девушки взлетел до шокирующих значений. Об эксперименте с замерами титров защиты, о побочных эффектах прививки и советах экспертов о сроках и необходимости «укола» переболевшим читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Несмотря на постоянно меняющиеся приказы Минздрава, я умудрилась поставить «Спутник Лайт». Историю о том, как мне отказывали из-за наличия QR-кода, я рассказывала в другой своей колонке. Кратко напомню, что я переболела коронавирусом в июле этого года. Перенести заболевание удалось в легкой форме, но постковидный синдром мучает меня уже почти полгода. Надеюсь, что когда-нибудь я проснусь без болей в суставах или поднимусь по лестнице без скачков давления и пульса.

Как и у многих людей, переболевших в легкой форме, у меня выработалось предательски мало антител. А тут еще и новый штамм к нам мчится вместе с Новым годом — захотелось поддержать свой иммунитет. Я поставила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» 29 ноября, а перед этим сделала тест на количество антител. После болезни прошло почти пять месяцев.

До вакцинации<br /><br />Тест на антитела я сдавала в лаборатории <a href="https://www.instagram.com/dnkom_tmn/" class="io-leave-page _" target="_blank">ДНКОМ</a>. Результат выдали на русском и английском языках

До вакцинации

Тест на антитела я сдавала в лаборатории ДНКОМ. Результат выдали на русском и английском языках

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Общепринятой единицей измерения антител к ковиду считается BAU/мл — у меня их было всего 18. Мы рассказывали о том, что для защиты от заражения нужно более 300 единиц. Получается, что защитный титр у меня совсем не защитный. Ждать шесть месяцев было бессмысленно. Рекомендациям Минздрава в этом вопросе я не доверяю: они не учитывают ни состояние здоровья человека, ни уровень его антител, ни эпидемиологическую обстановку. К тому же, они меняются под настроение правительства.

Спустя 21 день после вакцинации я снова сдала тест в той же лаборатории. Я ожидала увидеть что-то в районе 200–300 BAU, хотя в душе надеялась даже на 500–600. Но когда мне пришел результат, я была в шоке: полторы тысячи.

Спустя три недели после вакцинации. Из 18 в 1573 BAU — уровень антител вырос в 87 раз

Спустя три недели после вакцинации. Из 18 в 1573 BAU — уровень антител вырос в 87 раз

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Обидно, что я не смогла отследить, как меняется уровень моих антител с самого выздоровления. В августе я тоже сдавала анализ, но бесплатный — в рамках исследования Тюменского научно-исследовательского института краевой патологии. Они занимаются сбором данных о коллективном иммунитете тюменцев с весны 2020 года. Я сдавала там кровь три раза, но антитела появились только после болезни. Проблема в том, что результат выдают в единице измерения, которая существует, кажется, только в Тюмени. Ни один специалист не смог перевести mkg/ml в BAU, чтобы сравнить мои показатели летом и зимой.

Расшифровку результата не дают. То есть нельзя узнать, 1562 — это много или мало

Расшифровку результата не дают. То есть нельзя узнать, 1562 — это много или мало

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Врачи говорят, что переболевшие и привитые всё равно имеют большие шансы заразиться новым штаммом «омикрон». Первые исследования сообщают, что для остановки нового штамма требуется в 10–40 раз больше антител, чем достаточно для нейтрализации исходного штамма. Это 3000—12 000 BAU. У меня столько нет, но буду надеяться на лучшее. Полторы тысячи лучше, чем 18.

Что говорят специалисты?

По общей рекомендации прививаться лучше через шесть месяцев после выздоровления. Это время выбрано не случайно: именно спустя полгода начинает заметно снижаться уровень антител. Это касается, кстати, и курса вакцинации.

— Чтобы сохранить эффективную иммунную защиту от COVID-19, необходимо проводить ревакцинацию каждые полгода. Либо выполнить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания. Но каждый человек индивидуален, как и его иммунный ответ к тому или иному возбудителю. Поэтому после перенесенного коронавируса можно рекомендовать количественное определение антител в сыворотке крови. Это позволит сравнить сохранность антител через шесть месяцев перед планируемой вакцинацией, — рассказал Филипп Шубин, заместитель заведующего лабораторией «ИНВИТРО-Урал» по контролю качества.

С этим мнением согласна и Маргарита Кантарович, иммунолог-аллерголог сети медицинских центров «Доктор Арбитайло». Она уверена, что вакцинироваться раньше шести месяцев после выздоровления можно, ведь Минздрав дает лишь рекомендацию.

— Это не запрет. Эксперты основываются на средних показателях, это нормально. В жизни же ситуации бывают очень разные: у кого-то антитела не вырабатываются ни после болезни, ни после прививки, а у кого-то даже после легкой формы ковида их становится очень много и они держатся долго. Бывает, что молодые люди имеют очень слабый иммунный ответ, а пожилые — сильный. Нужно ориентироваться на себя и свое здоровье, — объяснила доктор.

Эксперт отмечает, что для формирования коллективного иммунитета не так важно, сколько антител именно у вас. Значение имеет, сколько людей привито вокруг, а также сколько из них в итоге заболеет, попадет в госпитали или умрет. Маргарита Кантарович также подтвердила, что для подавления штамма «омикрон» нужен более высокий титр антител, чем для «дельты».

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— Многих людей это огорчает, но мы надеемся, что его патогенность будет ниже, чем у «дельты». Надежда на это есть. Но опять же данные, которые дают нам коллеги из Африки, не до конца достоверны для нас по нескольким причинам. Во-первых, в тех странах гораздо более молодое население: люди часто не доживают до старости. Из-за этого сейчас сложно оценить, как вирус действует на пожилых — самую уязвимую группу населения. Во-вторых, в Африке жители уже тотально переболели несколькими штаммами — для них «омикрон» это уже второй, третий или даже четвертый. В-третьих, есть теория, что там люди легче переносят коронавирус, потому что они массово заражены паразитами — это улучшает их иммунитет. Поэтому пока нельзя сказать, насколько эта ситуация опасна для нас, европейцев. Не теряйте бдительности: маски, социальная дистанция и вакцинация, — заключила иммунолог.

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