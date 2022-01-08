Уровень антител вырос в 87 раз: переболевшая коронавирусом — о том, как вакцинировалась после болезни

Несмотря на постоянно меняющиеся приказы Минздрава, я умудрилась поставить «Спутник Лайт». Историю о том, как мне отказывали из-за наличия QR-кода , я рассказывала в другой своей колонке. Кратко напомню, что я переболела коронавирусом в июле этого года. Перенести заболевание удалось в легкой форме, но постковидный синдром мучает меня уже почти полгода. Надеюсь, что когда-нибудь я проснусь без болей в суставах или поднимусь по лестнице без скачков давления и пульса.

Как и у многих людей, переболевших в легкой форме, у меня выработалось предательски мало антител. А тут еще и новый штамм к нам мчится вместе с Новым годом — захотелось поддержать свой иммунитет. Я поставила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» 29 ноября, а перед этим сделала тест на количество антител. После болезни прошло почти пять месяцев.