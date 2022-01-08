Уровень антител вырос в 87 раз: переболевшая коронавирусом — о том, как вакцинировалась после болезни

Журналист Сети городских порталов Лена Леушина уже рассказывала о том, как пыталась сделать прививку после перенесенного коронавируса, но получала отказы. В одном из пунктов вакцинации ей все-таки удалось вакцинироваться «Спутником Лайт». Прошел уже почти месяц, и она готова поделиться впечатляющими результатами. Даже от однокомпонентной вакцины уровень антител у девушки взлетел до шокирующих значений. Об эксперименте с замерами титров защиты, о побочных эффектах прививки и советах экспертов о сроках и необходимости «укола» переболевшим читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица.
Несмотря на постоянно меняющиеся приказы Минздрава, я умудрилась поставить «Спутник Лайт». Историю о том, как мне отказывали из-за наличия
Как и у многих людей, переболевших в легкой форме, у меня выработалось предательски мало антител. А тут еще и новый штамм к нам мчится вместе с Новым годом — захотелось поддержать свой иммунитет. Я поставила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» 29 ноября, а перед этим сделала тест на количество антител. После болезни прошло почти пять месяцев.
Общепринятой единицей измерения антител к ковиду считается BAU/мл — у меня их было всего 18. Мы рассказывали о том, что для защиты от заражения нужно более 300 единиц. Получается, что защитный титр у меня совсем не защитный. Ждать шесть месяцев было бессмысленно. Рекомендациям Минздрава в этом вопросе я не доверяю: они не учитывают ни состояние здоровья человека, ни уровень его антител, ни эпидемиологическую обстановку. К тому же, они меняются под настроение правительства.
Спустя 21 день после вакцинации я снова сдала тест в той же лаборатории. Я ожидала увидеть что-то в районе 200–300 BAU, хотя в душе надеялась даже на 500–600. Но когда мне пришел результат, я была в шоке: полторы тысячи.
Обидно, что я не смогла отследить, как меняется уровень моих антител с самого выздоровления. В августе я тоже сдавала анализ, но бесплатный — в рамках исследования Тюменского научно-исследовательского института краевой патологии. Они занимаются сбором данных о коллективном иммунитете тюменцев с весны 2020 года. Я сдавала там кровь три раза, но антитела появились только после болезни. Проблема в том, что результат выдают в единице измерения, которая существует, кажется, только в Тюмени. Ни один специалист не смог перевести mkg/ml в BAU, чтобы сравнить мои показатели летом и зимой.
Врачи говорят, что переболевшие и привитые всё равно имеют большие шансы заразиться новым штаммом «омикрон». Первые исследования сообщают, что для остановки нового штамма требуется в 10–40 раз больше антител, чем достаточно для нейтрализации исходного штамма. Это 3000—
Что говорят специалисты?
По общей рекомендации прививаться лучше через шесть месяцев после выздоровления. Это время выбрано не случайно: именно спустя полгода начинает заметно снижаться уровень антител. Это касается, кстати, и курса вакцинации.
— Чтобы сохранить эффективную иммунную защиту от COVID-19, необходимо проводить ревакцинацию каждые полгода. Либо выполнить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания. Но каждый человек индивидуален, как и его иммунный ответ к тому или иному возбудителю. Поэтому после перенесенного коронавируса можно рекомендовать количественное определение антител в сыворотке крови. Это позволит сравнить сохранность антител через шесть месяцев перед планируемой вакцинацией, — рассказал Филипп Шубин, заместитель заведующего лабораторией «ИНВИТРО-Урал» по контролю качества.
С этим мнением согласна и Маргарита Кантарович, иммунолог-аллерголог сети медицинских центров «Доктор Арбитайло». Она уверена, что вакцинироваться раньше шести месяцев после выздоровления можно, ведь Минздрав дает лишь рекомендацию.
— Это не запрет. Эксперты основываются на средних показателях, это нормально. В жизни же ситуации бывают очень разные: у кого-то антитела не вырабатываются ни после болезни, ни после прививки, а у кого-то даже после легкой формы ковида их становится очень много и они держатся долго. Бывает, что молодые люди имеют очень слабый иммунный ответ, а пожилые — сильный. Нужно ориентироваться на себя и свое здоровье, — объяснила доктор.
Эксперт отмечает, что для формирования коллективного иммунитета не так важно, сколько антител именно у вас. Значение имеет, сколько людей привито вокруг, а также сколько из них в итоге заболеет, попадет в госпитали или умрет. Маргарита Кантарович также подтвердила, что для подавления штамма «омикрон» нужен более высокий титр антител, чем для «дельты».
— Многих людей это огорчает, но мы надеемся, что его патогенность будет ниже, чем у «дельты». Надежда на это есть. Но опять же данные, которые дают нам коллеги из Африки, не до конца достоверны для нас по нескольким причинам. Во-первых, в тех странах гораздо более молодое население: люди часто не доживают до старости. Из-за этого сейчас сложно оценить, как вирус действует на пожилых — самую уязвимую группу населения. Во-вторых, в Африке жители уже тотально переболели несколькими штаммами — для них «омикрон» это уже второй, третий или даже четвертый. В-третьих, есть теория, что там люди легче переносят коронавирус, потому что они массово заражены паразитами — это улучшает их иммунитет. Поэтому пока нельзя сказать, насколько эта ситуация опасна для нас, европейцев. Не теряйте бдительности: маски, социальная дистанция и вакцинация, — заключила иммунолог.
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