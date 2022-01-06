Новосибирские хирурги удалили опухоль размером с теннисный мяч головного мозга 6-летней девочке

В Новосибирске специалисты НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина прооперировали 6-летнюю девочку с опухолью в мозге. Опухоль располагалась в тканях мозжечка, и операция была срочной. Из-за опухоли у пациентки болела голова, ее тошнило и рвало. Девочку прооперировали через пять дней после обращения в центр Мешалкина.
— Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дисклокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, что спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии — избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга. Опухоль данной локализации и размеров несет большую угрозу для жизни пациента, так как сдавливает ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ребенку было необходимо срочное хирургическое лечение, — прокомментировал врач-нейрохирург Сергей Чернов.
Новосибирские хирурги полностью удалили опухоль. Сейчас прогноз благоприятный и низкий шанс, что опухоль снова появится. Сейчас маленькая пациентка восстанавливается после операции.
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