«В России медицина будто пытается угробить и пациента, и врача». Социолог — о кампании вакцинации и победе антиваксеров

Факторы, которые могут повлиять на принятие (неверного) решения не делать прививку — мнение биолога

1. Вакцину вводят здоровым людям



Побочные эффекты от приема лекарства, когда мы больны, нас пугают меньше, считает Ирина Якутенко, потому что есть четкое состояние болезни, и таблетка — надежда на выздоровление.



Но объяснить себе, зачем вводить «непонятную жижу», когда ты здоров, сложно. Ведь многие не верят, что они могут заболеть. Эмоционально сложно себя представить на ИВЛ с трубкой в трахее.



2. Страх перед уколами



Детский страх уколов, он никуда не пропадает. Укол воспринимается как что-то страшное, как серьезное воздействие, дающее ощущение боли. Если бы вакцина была в виде спрея, антипрививочников было бы гораздо меньше.



3. Человек плохо умеет оценивать вероятности



Ложная оценка вероятности — это следствие нашего пещерного прошлого. Нам сложно оценить вероятность событий.



— Когда нам говорят, что вероятность побочных эффектов от вакцины — один на миллион доз, мы сразу думаем — а может, это я или мой ребенок? — говорит Ирина Якутенко. — Но при этом мы спокойно ездим в машинах, переходим дорогу и нарушаем ПДД, хотя знаем, что вероятность стать жертвой ДТП в десятки и сотни раз больше, чем получить осложнение после вакцинации. Дело в том, что дорогу переходим мы ежедневно. И не можем всё время бояться. Привычная опасность не является опасностью.



4. Убеждение, что вакцины не являются необходимостью



— Нас было бы существенно меньше и жили бы мы гораздо меньше, если бы не было вакцин, — считает эксперт.



Мы боимся самолетов, но продолжаем летать — без этого быстро не добраться из одной страны в другую. Но объяснить, зачем нужна вакцина, если человек не видит ежедневно перед глазами последствия отказа от прививок, трупы умерших от ковида на улицах и обезображенных после болезни, очень трудно, поясняет биолог.



5. Наш мозг считает, что бездействие лучше, чем действие



— Человек рассуждает так — если я что-то сделаю и после этого наступят последствия, мне некого будет винить, кроме себя — я сам это сделал, — считает молекулярный биолог. — Человека пугает даже ожидание чувства вины. А если человек ничего не предпринял, и заболел — это можно объяснить — такова судьба, воля Бога — кто во что верит.

