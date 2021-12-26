Какие подарки нельзя дарить на Новый год переболевшим COVID-19

Иногда лучший подарок — это его отсутствие. Вместе с врачами «Доктор Питер» собрал худшие идеи для подарков под елочку тем, кто перенес ковид.



К выбору подарка стоит подходить очень аккуратно, особенно во времена пандемии коронавируса. Так, худшим подарком корпоративным партнерам и коллегам на Новый год — 2022 считается антисептик, маска или перчатки, считают эксперты по этикету. Это может выглядеть неуместно и даже назойливо.



Среди вариантов плохих подарков начальникам и партнерам по бизнесу также назвали парфюм и продукты, средства личной гигиены, елочные шарики и ежедневники.

