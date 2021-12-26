Какие подарки нельзя дарить на Новый год переболевшим COVID-19

Иногда лучший подарок — это его отсутствие. Вместе с врачами «Доктор Питер» собрал худшие идеи для подарков под елочку тем, кто перенес ковид.
К выбору подарка стоит подходить очень аккуратно, особенно во времена пандемии коронавируса. Так, худшим подарком корпоративным партнерам и коллегам на Новый год — 2022 считается антисептик, маска или перчатки, считают эксперты по этикету. Это может выглядеть неуместно и даже назойливо.
Среди вариантов плохих подарков начальникам и партнерам по бизнесу также назвали парфюм и продукты, средства личной гигиены, елочные шарики и ежедневники.
Особенно внимательны должны быть те, кто выбирает подарок коллегам или близким, переболевшим в 2021 году ковидом. Об этом особенно настойчиво напоминают врачи.
— На Новый год людям после коронавируса противопоказано дарить сладости, фастфуд, — считает врач-невролог столичной больницы Дмитрий Кузьмин. — Не лучший подарок — коробка конфет. Даже торт можно заказать только тем, кто полностью оправился от болезни. А самым бесполезным подарком считается парфюмерия. Вирус поражает нервные волокна, располагающиеся в полости носа. На полную регенерацию обоняния может уйти до нескольких месяцев.
Врачи считают, что не стоит дарить на Новый год и такие презенты, как бутылки с алкоголем — даже дорогим.
Светлана Перес де Монтес Ратхерик — сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro.
Алкоголь, крепкие спиртные напитки
— Алкоголь, особенно крепче 20 градусов, «сушит» организм и провоцирует нарушение циркуляции крови в капиллярах, — пояснила врач Светлана Перес. — Если жидкости недостаточно, кровь сгущается, а это может усугубить не только течение заболевания, но и его последствия.Также алкоголь, особенно избыточный (что актуально в праздничные дни) может перегружать работу почек — систему детоксикации, которая и так усиленно трудилась для вывода последствий вируса из организма, что, в свою очередь, не только может нарушить осмотическую регуляцию организма (внезапное потемнение в глазах при резком изменении положения тела, учащенное сердцебиение, резкое повышение давления), но также и усилить образование натриевых отеков (задерживая воду в организме): утром после употребления алкоголя вам будет «необычно» смотреть на себя в зеркало.
У человека, перенесшего COVID-19, отмечается вирусная интоксикация организма. Если к ней добавить алкогольную интоксикацию, это лишь ухудшит состояние. Алкоголь перегружает печень человека.
— Любое заболевание сопровождается сильной интоксикацией, и, как правило, вызывает отвращение к алкоголю, так что, скорее всего, вы «не угадаете» с таким подарком, — обращает внимание врач.
Экзотические продукты, средства личной гигиены, ароматические масла с незнакомым человеку составом
— После перенесенной инфекции организм человека ослаблен, его иммунная система перегружена и подавлена или напряжена, — говорит Светлана Перес. — Новые антигены от незнакомых ранее субстратов — это лишняя нагрузка на организм. Есть большая вероятность, что на незнакомый продукт питания или на непривычный состав крема для рук, подаренные на Новый год, у человека может проявиться негативная реакция или даже развиться аллергия, что усугубит состояние и замедлит восстановление после перенесенной инфекции.
По той же причине не стоит дарить на Новый год косметику той марки, которой ранее не пользовался человек, или даже предметы одежды (особенно из синтетических материалов).
У перенесших коронавирусную инфекцию могут наблюдаться нарушения со стороны центральной нервной системы и психики — головная боль, головокружение, усталость, бессонница, тревога, симптомы депрессии.
Кофе
— При распаде кофеина в организме образуется диметилксантин, который способствует выведению воды из организма, — говорит врач-нутрициолог Светлана Перес. — Кофе не имеет прямого влияния на нашу микрофлору, однако влияет косвенно за счет эффекта осушения слизистых и обезвоживания организма. Это может приводить к недостатку ослизненности толстого кишечника, соответственно и плохой проходимости, повторного всасывания токсинов, провоцированию запоров и безрезультатной борьбы за здоровье.
Кофе влияет и на гормональный баланс организма. Употребление кофеина увеличивает вероятность тромбообразования. Употребление 5 чашек кофе в день может на 300% увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Абонемент в бассейны, сауны, спортивный зал
В бассейн врач не рекомендует ходить из-за хлорированной воды, которая сушит не только кожу, но и слизистые носа, глаз, что повышает риски попадания инфекции в организм.
— Также в бассейне повышен риск получения грибковой и бактериальной нагрузки. Для неокрепшего организма это — лишний триггер, — считает Светлана Перес.
Путевка в жаркие страны или на горнолыжный курорт
— От повышения температуры окружающей среды страдает сердечно-сосудистая система и увеличивается риск развития тромбоза у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — предупреждает эксперт. — Нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть и в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультации у врача.
Фильмы или книги драматического содержания
Еще одно «нет», даже если человек — любитель этого жанра.
— Повышение тревожного состояния, накопление симптомов депрессии приводит организм к дополнительному стрессу — излишнему выбросу гормона кортизола, что в свою очередь негативно влияет не только на настроение, но и на гормональную регуляцию организма, — говорит Светлана Перес.