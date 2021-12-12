«Умрет не от "омикрона", а через три месяца от последствий»: профессор из США — о новом штамме и 5-й волне в России

В России выявлены первые случаи заболевания новым штаммом
Чем опасен новый штамм, как с ним бороться и к чему готовиться? Будет ли новая волна пандемии и увеличится ли смертность? А, может, наоборот, «омикрон» — это лебединая песня
Огромное количество мутаций
— Если сделать грубое сравнение, то сейчас тот момент, когда мы все сидим на заборе и думаем, в какую сторону нам с этого забора упасть, — говорит ученый. — По «омикрону» у нас есть информация как довольно неплохая, так и не очень хорошая, и следующие несколько дней покажут, в какую сторону продолжится развитие. Все находятся в режиме ожидания.
По мнению ученого, плохо то, что штамм «омикрон» накопил чрезвычайно много мутаций внутри RBD-домена, той самой «болбашки» на поверхности вируса, за которую цепляются антитела.
— Внутри этой «болбашки» накопилось десять мутаций. Десять — внутри одной «болбашки»! — рассказывает профессор Баранова. — Для сравнения: в «дельте» их всего две. Разница не между «два» и «три», а между «два» и «десять». В пять раз! На маленьких числах это выглядит особенно внушительно. И есть опасность, что многие типы антител, которые вырабатываются в нашем организме, и даже моноклональные антитела, созданные специально для нейтрализации этого вируса, не будут зацепляться за эту «болбашку» в тех местах, где произошли мутации. Поэтому они и не зацепляются. Для придуманных препаратов, моноклональных, это как 0 и 1. Или есть, или нет. Либо препарат работает, либо нет. В частности, если говорить о регенероновском коктейле, которым лечили Дональда Трампа, то уже пришла информация, что это сочетание препаратов не работает. С другой стороны, препарат «Сотровимаб» от GlaxoSmithKline, он в России тоже есть, работает. Что же касается антител, которые возникают после натуральной инфекции и вакцинации, там история такая: это спонтанно формирующийся иммунный ответ, который мы вообще-то не можем точно планировать.
По словам профессора, спектр антител и их количество у каждого свои. Поэтому вакцинные и натуральные иммунитеты никогда не падают до нуля, потому что у человека большое количество разных антител, представленных в разных количествах. Исходя из этого, никаких общих заключений по популяции сделать невозможно, только по одному конкретному человеку. Но изучать только одного человека на протяжении полугода, чтобы определить, какой у него иммунный ответ, — это непозволителная роскошь.
— Здесь кроется еще одна не очень хорошая новость, — продолжает Анча Баранова. — Она связана с иммунитетом, с широтой спектра антител, который производится в организме. У пожилых людей он хуже. Если, условно говоря, спектр антител у молодых людей 10, то у пожилых — 6. Шесть разных антител победить проще, чем десять. Это не очень хорошая новость.
Хорошей же новостью, по мнению профессора, являются данные, поступающие из Южно-Африканской республики.
— Там заболевание протекает не тяжело, — рассказывает ученый. — Может быть, потому, что патогенез ослабился, может быть, потому, что сам вирус очень ускорился, начал обладать большей инфекционностью и выделять большее количество вирусных частиц, вирус быстрее переходит в пневмонию и так далее. Но это же может оказаться для нас хорошей новостью потому, что человек активнее проходит первые стадии болезни.
Изначально, когда только COVID-19 выделили, то говорили, что он умеет обманывать иммунную систему человека, притворяется агентом, который не очень сильно провоцирует нашу иммунную систему, задавливает интерфероны, блокирует их производство, а когда разблокирует, на 8–9-й день болезни, то уже начался воспалительный процесс в легких.
— Говорили про это всё, и это правильное определение, — считает Анча Баранова. — Но всегда есть натуральная торговля между тем, насколько хорошо вирус маскируется, и тем, сколько вирусных частиц производится. Представьте себе, войска посылают в тыл врага разведчиков. Допустим, пять человек. Они такие проползли по болотным кочкам, забрались в тыл, перерезали коммуникации противника. Казалось бы, если послать тысячу разведчиков, то будет больше шансов, что они проберутся и всё уничтожат. Но это же и контрпродуктивно. Если по болотным кочкам ползет тысяча разведчиков, то допустить, что их не заметят и не уничтожат, довольно трудно. Повышенная инфекционность вируса плохо сочетается со способностью уклоняться от действия иммунной системы и как-то проползать, не задевая за интерфероновые кочки. Из-за того, что вирус научился очень быстро размножаться и молниеносно заражать других людей, заваливая горой вирусных частиц, стратегия — сначала захватить территорию, потом вызвать серьезное воспаление уже не срабатывает. И это, скорее, хорошо, чем плохо. Судя по всему, заболевание на ранних стадиях — более короткий инкубационный период, более выраженное, но из-за этого не доходит до стадии, которая губит людей.
Пандемия продолжается?
По мнению некоторых ученых, «омикрон» превратился в натуральный вакцинный штамм: всех заразит, и таким образом пандемия придет к логическому концу. Анча Баранова с этим мнением не согласна:
— Слишком это утверждение оптимистичное. Конечно, я буду безумно рада, если так и случится, но пока такого вывода сделать не могу, — объяснила свою точку зрения доктор Баранова. — Сейчас вирус начал быстро распространяться, но в Южной Африке ситуация совсем не такая, как в США и Европе. В Африке и «дельта»-волны были не такие активные. Связано это с тем, что там и население помоложе, и детская смертность гораздо выше. В Африке люди находятся в лучшем состоянии здоровья. Хлипкие там просто не выживали. У нас же выживают, но попадают под удар инфекции. В Африке другой популяционный состав, пожилых людей там всего пять процентов. Плюс там есть малярия. А она почему-то ослабляет течение ковида. Если раньше мы думали, что
Вакцина защитит?
Помогут ли от нового штамма действующие вакцины от COVID-19 — пока тоже неизвестно. Для этого нужны испытания в популяции в условиях реального времени или же в рамках клинических испытаний. По словам Анчи Барановой, в Африке штамм «омикрон» поражает и вакцинированных людей. Аналогичная ситуация и в Европе.
— Мы знаем, что вирус пробивает вакцинную защиту. Но на каком уровне антител — неизвестно, — объясняет доктор Баранова. — Потому что эти измерения делаются в ограниченном количестве стран, в США и Европе эти исследования не являются популярными. Так исторически сложилось.
Вместе с тем, компания Pfizer, выпустившая вакцину BioNTech, недавно распространила пресс-релиз об испытаниях вакцины. Впрочем, это вызвало появление еще большего количества вопросов.
— Спецы Pfizer провели эксперименты с разбавлением сывороток, — говорит профессор. — Сделали правильно, хорошо, я в этом не сомневаюсь. Но сам пресс-релиз по итогам испытаний… Я бы хотела увидеть там цифры разведения сывороток, разброс, сколько человек они померяли, какая была нейтрализация… Как ученый, я бы хотела видеть все эти цифры в релизе. Но их не было. Может быть, потом в какую-нибудь статью включат. Вместо этого был выбран язык, рекламирующий прививки Pfizer. Мол, мы измерили: две прививке не помогают, а третья помогает. По сути там не было написано ничего неправильного. Но как это было написано! И я боюсь, что антиваксеры сейчас уцепятся за это и будут говорить, что производитель гонит рекламу прививок, не давая никакой конкретики, лишь утверждая: ставьте нашу прививку, и будет вам счастье. На это мне нечего будет возразить. Мне, как человеку, который противостоит антиваксерской пропаганде. Потому что Pfizer сформулировал свой релиз, важную информацию, в таком виде, чтобы по максимуму занести рекламный месседж. Как биолог я не получила никакой информации, при этом мои позиции как человека, противостоящего антиваксерской пропаганде, ослаблены этим релизом фармацевтической компании.
По данным Pfizer, разведение сыворотки для штамма «омикрон» падает в 25 раз. Это очень важная цифра, но доктор Баранова уверена, что большинство людей ее будет интерпретировать неправильно.
— Грубо говоря, у человека в крови тысяча BAU (единиц, измеряющих уровень антител к
От вируса не умирают, умирают от последствий
Если говорить о дальнейших перспективах, то дальнейшее поведение вируса и его последствия для организма еще только предстоит выяснить ученым. Уже известно, что его первые симптомы — сильная усталость и головная боль.
— Я уже слышала эту прекрасную российскую шутку, когда человек говорит, что при «омикроне» он будет чувствовать себя как обычно, — улыбается профессор. — Шутка хорошая, вот только метаболическая усталость после вируса — очень неслабый симптом. Для молодого человека, у которого еще нет проблем со здоровьем, много ресурсов — это, может быть, еще не страшно. А вот пожилого человека с диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами это может выбить. Нет, он не умрет от «омикрона», от него у нас никто не умирает. Но человек станет инвалидом и умрет месяца через три от последствий. Это тревожащая вещь.
Вторым фактором, который не следует сбрасывать со счетов, это расцвет штамма «дельта», который только в США заражает больше 100 тысяч человек в день.
— Две недели назад количество заболевших в США было в районе 30–50 тысяч человек в сутки, — предупреждает биолог. — Сейчас — 100–110 тысяч. У нас начала нарастать волна «дельты», которая убивает в США тысячу человек в день. Аналогичная ситуация в Европе. Смертность от
Самая главная проблема, по мнению Анчи Барановой, неизвестность. Ученые пока не знают, как будут конкурировать «омикрон» и «дельта», как поведет себя организм, переболевший «дельтой» и встретивший «омикрон».
— Организм подорван, иммунный ответ — ну так себе. И, разумеется, не вакцинировались, — дает неутешительный прогноз биолог. — Думали, переболели «дельтой» и побежали? Нет! «Омикрон» заражает тех, кто переболел предыдущими штаммами. И что потом будет с этими людьми, когда по этим же рельсам «заедет» еще и «омикрон», я не знаю. Слишком много пока неизвестных, чтобы можно было радоваться и говорить о скором конце эпидемии. Давайте подождем еще неделю, получим данные и тогда будем или радоваться, или думать, как жить дальше. Элементарный пример. Прилетел самолет из Южной Африки. Когда люди вышли из этого самолета, их протестировали, у 14 обнаружили вирус. Всех, кто летел этим самолетом, поместили в карантин, 14 зараженных госпитализировали. Действия логичные. Но почему в самолете выявилось 14 зараженных? Они тест не сдавали или справку купили? Вопрос.
Я смогу объяснить этот феномен. У них у всех были отрицательные тесты, когда они садились в самолет. Они сдали анализы за 48 часов до вылета, тесты были отрицательными, но в момент посадки в самолет вирус уже проявился. Первый штамм, уханьский, проявлялся через 11 дней. Но никто не будет ведь сажать людей в карантин на 14 дней? Зачем тогда куда-то лететь? Это наглядно показывает, насколько плохо работает наш эпидконтроль. И не потому, что люди плохо работают, а потому, что вирус такой коварный.
Японский феномен
Если же говорить о практически полном исчезновении штамма «дельта» в Японии, то есть две гипотезы, как так получилось.
— По данным японских ученых, у вируса возникла мутация в белке
По мнению Анчи Барановой, здесь сыграли решающую роль и отдаленность Японии, и тщательный въездной контроль:
— Пример: сидит человек в Германии, собирается в Россию, — объясняет ученый. — Перед выездом он сдал тест. Отрицательный. Часов через пять он прилетает в Россию, сдает еще один тест. Тоже отрицательный. Но у человека есть еще «возможность» стать COVID-положительным. В Японии не так. До аэропорта Наруто лететь часов 12. Очень длинный перелет хоть из Калифорнии, хоть из Сингапура. Между тестами — огромный разрыв. И те люди, которые на первом тесте были отрицательными, сконвертировались, стали положительными, их выявили, поместили в карантин, вирус дальше не пошел. Такой своего рода читинг для Японии и Австралии, ибо они далеко и могут лучше изолироваться.