«20 лет добросовестно отработала»: сотрудницу поликлиники оставили без зарплаты из-за отказа делать прививку

Череда увольнений из-за отказа делать прививку продолжается: мы уже рассказывали истории библиотекаря, сотрудницы магазина одежды, тренера по детскому плаванию и врача-статистика, которые с 21 ноября остались без работы. Сегодня своей историей поделилась пожилая сотрудница одного из медучреждений Новосибирска, которую отстранили от работы без сохранения зарплаты. Почему она отказывается от вакцинации и что будет делать дальше — читайте ее монолог. Далее — от первого лица.
Более 20 лет я добросовестно отработала в медицинском учреждении. Уточню, что я не врач, а просто медицинский статистик. В мои обязанности входили сбор и обработка информации по заболеваемости по профилю нашего медучреждения, составление отчетности. Получается, что во время своей работы я пациентов не видела, потому что находилась в отдельном помещении вместе с еще двумя сотрудниками.
Прививаться от коронавируса я не собиралась с самого начала. Ну, о чем может идти речь, когда кругом только и разговоров про жуткие побочки: у кого волосы полезли, у кого суставы заболели, а кто-то заболел в тяжелой форме. После выхода известного приказа большая часть сотрудников сдалась: не хочется работу терять. Я же решила идти до конца.
На удаленку нас не переводили ни в начале пандемии, ни сейчас, хотя возможность есть. Из мер безопасности для всего коллектива были медицинские маски, которые выдавались бесперебойно. Дополнительно сама для укрепления иммунитета я принимала витамины, пила чай с лимоном, медом, имбирем и чай саган-дали (по поверьям, он оказывает антимикробное и актопротекторное действие, но мы вам не рекомендуем лечиться травами. — Прим. ред.), обрабатывала нос и горло. Не вакцинироваться решила изначально. Я не противник вакцинации в целом — я за то, чтобы у каждого человека было право выбора.
Уходить с работы и тем более увольняться не планировала. Подготовка к отстранению от работы шла давно и планомерно, но, конечно, я до последнего надеялась на другой исход. Как это произошло? Сначала на внутреннюю электронную почту пришло постановление главного санитарного врача по Новосибирской области (от 12 октября 2021 года). Затем пришло уведомление о необходимости проведения вакцинации против COVID-19 от главного врача учреждения (от 29 октября 2021 года), по которому в срок до 21 ноября необходимо привиться первым компонентом и в срок до 21 декабря — вторым. При невыполнении хоть одного условия человека отстраняют от работы без сохранения зарплаты. В конце концов и мне пришло уведомление об отстранении от работы (от 22 ноября 2021 года). Зарплаты, хоть и мизерной, конечно, жалко. Но я уже на пенсии (тоже крошечной), муж еще работает, дети взрослые уже, так что не пропаду.
Стоит отдельно сказать об отношении коллег. Отношения с членами коллектива были хорошие, конфликтов не возникало. Но после всех этих приказов вчерашние подруги вдруг стали лютыми врагами: еще бы, конец года, отчетность, а тут человек уходит. Кто за него работу делать будет? В общем принцип «разделяй, стравливай» сработал, как надо. И какая кому польза от моего отстранения, можно только догадываться.
К введению QR-кодов и отстранению невакцинированных от работы отношусь отрицательно, считаю это нарушением конституционных прав людей, права человека на выбор, недопустимость насильственного вмешательства в организм человека. Поразмыслив над этой ситуацией, когда эмоции остыли, я всё же склоняюсь к принятию решения об увольнении по собственному желанию. Хотя бы произойдет перерасчет пенсии, ведь работающим пенсионерам она так и не индексировалась.
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