«20 лет добросовестно отработала»: сотрудницу поликлиники оставили без зарплаты из-за отказа делать прививку

Прививаться от коронавируса я не собиралась с самого начала. Ну, о чем может идти речь, когда кругом только и разговоров про жуткие побочки: у кого волосы полезли, у кого суставы заболели, а кто-то заболел в тяжелой форме. После выхода известного приказа большая часть сотрудников сдалась: не хочется работу терять. Я же решила идти до конца.

На удаленку нас не переводили ни в начале пандемии, ни сейчас, хотя возможность есть. Из мер безопасности для всего коллектива были медицинские маски, которые выдавались бесперебойно. Дополнительно сама для укрепления иммунитета я принимала витамины, пила чай с лимоном, медом, имбирем и чай саган-дали (по поверьям, он оказывает антимикробное и актопротекторное действие, но мы вам не рекомендуем лечиться травами. — Прим. ред.), обрабатывала нос и горло. Не вакцинироваться решила изначально. Я не противник вакцинации в целом — я за то, чтобы у каждого человека было право выбора.

Уходить с работы и тем более увольняться не планировала. Подготовка к отстранению от работы шла давно и планомерно, но, конечно, я до последнего надеялась на другой исход. Как это произошло? Сначала на внутреннюю электронную почту пришло постановление главного санитарного врача по Новосибирской области (от 12 октября 2021 года). Затем пришло уведомление о необходимости проведения вакцинации против COVID-19 от главного врача учреждения (от 29 октября 2021 года), по которому в срок до 21 ноября необходимо привиться первым компонентом и в срок до 21 декабря — вторым. При невыполнении хоть одного условия человека отстраняют от работы без сохранения зарплаты. В конце концов и мне пришло уведомление об отстранении от работы (от 22 ноября 2021 года). Зарплаты, хоть и мизерной, конечно, жалко. Но я уже на пенсии (тоже крошечной), муж еще работает, дети взрослые уже, так что не пропаду.