Так сколько же они работают? Все сроки действия QR-кодов на двух картинках

Массово QR-коды по всей стране стали применяться не так давно — буквально несколько недель прошло. И всё это время с ними постоянно что-нибудь происходит: то меняются сроки действия, то не меняются, то сроки выдачи новые, то сама форма сертификата с кодом. Мы проверили все актуальные на сегодняшний день документы, которые касаются выдачи и действия QR-кодов, чтобы разобраться наконец, кто и когда их получает и сколько они действуют.
Когда придет QR-код
QR-код автоматически формируется в личном кабинете на «Госуслугах» после болезни ковидом или вакцинации от него в течение трех дней. Но если бы это было единственное правило — это было бы слишком просто.
В России сейчас зарегистрированы пять вакцин: четыре двухкомпонентные («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак») и одна однокомпонентная («Спутник Лайт»). В случае вакцинации одним из двухкомпонентных препаратов вы получите свой QR-код сразу после второй прививки — как правило, это занимает не больше суток, закон предусматривает готовность в течение трех дней. До недавнего времени вакцинация «Лайтом» была способом получить QR-код почти мгновенно — сразу после первого укола. Теперь тем, кто привился однокомпонентной вакциной, QR-код выдают через 21 день — за это время должен выработаться иммунитет. Впрочем, это касается только тех, кто вакцинировался впервые. Если вы уже переболели или прививались от ковида ранее, а «Лайтом» ревакцинировались — ждать три недели не придется.
Если положенные сроки истекли, а QR-кода в личном кабинете на «Госуслугах» по-прежнему нет, можно подать жалобу прямо там же — обычно это помогает, и проблема решается довольно быстро. Если же не помогло и это, то нужно проверить, верно ли заполнены ваши данные в личном кабинете, и обратиться в поликлинику, где была сделана прививка, чтобы там также проверили записи.
Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах» — получить справку с QR-кодом можно в МФЦ.
Недавно в России появился еще один вариант коронавирусного QR-кода — его решили выдавать на основании справки о высоком уровне антител. Правда, пока это касается только одного региона: инициативу проявил глава Чувашии Олег Николаев. На федеральном уровне пока таких решений нет, но глава Роспотребнадзора на днях заявила, что этот вопрос прорабатывается.
Сколько действует QR-код
Срок действия сертификата зависит от того, за что он вам достался. QR-код, полученный после болезни, действителен полгода, после вакцинации — год. Правда, в любой момент это могут изменить — Минздрав оставил за собой право сократить срок действия QR-кода привитого до 6 месяцев в случае ухудшения эпидситуации.
Еще одна деталь: QR-код формируется на основании события «с наиболее поздней датой наступления». То есть, если вы привились, а через месяц заболели, то сертификат вакцинированного (который действует год) обнулится и будет заменен после выздоровления сертификатом переболевшего (который действует полгода).
На днях стало известно, что правительство подготовило два законопроекта, которые изменят саму практику применения QR-кодов — в том числе их хотят ввести в самолетах и поездах. Документы поступили в Госдуму, но пока не рассматривались.
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