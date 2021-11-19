Так сколько же они работают? Все сроки действия QR-кодов на двух картинках

Массово QR-коды по всей стране стали применяться не так давно — буквально несколько недель прошло. И всё это время с ними постоянно что-нибудь происходит: то меняются сроки действия, то не меняются, то сроки выдачи новые, то сама форма сертификата с кодом. Мы проверили все актуальные на сегодняшний день документы, которые касаются выдачи и действия QR-кодов, чтобы разобраться наконец, кто и когда их получает и сколько они действуют.



Когда придет QR-код

QR-код автоматически формируется в личном кабинете на «Госуслугах» после болезни ковидом или вакцинации от него в течение трех дней. Но если бы это было единственное правило — это было бы слишком просто.

