Роспотребнадзор уточнил, кому не нужно на карантин после контакта с больным ковидом

В Роспотребнадзоре уточнили, кому не нужно отправляться на самоизоляцию при контакте с больным коронавирусной инфекцией. Ведомство выпустило соответствующее постановление.
— Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против
Остальные контактные должны находиться в изоляции не меньше двух недель — это если не заболеют. При развитии заболевания изоляция продлевается до выздоровления. ПЦР-тесты контактным продолжат делать вне зависимости от симптомов и иммунного статуса.
Больше о гарантиях от государства, которые полагаются всем, кто столкнулся с коронавирусом, можно найти в этом материале.