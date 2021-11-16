Премия за прививку: сколько заплатят сотрудникам одного из институтов СО РАН за вакцинацию от ковида

В Новосибирске в ИЯФ СО РАН сотрудники за вакцинацию получат 1000 рублей
В Новосибирске в Институте ядерной физики СО РАН 15 ноября было принято решение о единовременной стимулирующей выплате в размере 1000 рублей.
— Сотрудники, вакцинированные организованно на территории института, получат ее автоматически. Сотрудники, вакцинированные в других местах, получат ее по запросу, предъявив сертификат. Соответствующий приказ вышел вчера, поэтому говорить о том, послужил ли он стимулом для вакцинации, еще рано, — рассказали в пресс-службе ИЯФ СО РАН.
Это не первый случай в Новосибирске, когда работодатели стремятся поощрить своих сотрудников за вакцинацию.
Летом 2021 года в баре Blablabar сотрудникам тоже выплачивали премию в 1000 рублей. Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ: те, кто вакцинировался от COVID-19, по информации из майского приказа, должны были получить по 4 тысячи рублей в июне, июле и августе 2021 года, то есть всего 12 тысяч. Приказ директора, который был подписан 20 мая.
10 ноября в Новосибирске расширили список категорий лиц, которым обязательна вакцинация от ковида. Теперь, кроме сотрудников сервиса, необходимо привиться курьерам и работникам гостиниц. Показываем в одной картинке, кому и когда нужно привиться от ковида в Новосибирской области.