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Премия за прививку: сколько заплатят сотрудникам одного из институтов СО РАН за вакцинацию от ковида

Организация обещает деньги вне зависимости от того, где сотрудники привьются

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Приказ о премировании был издан 15 ноября

Приказ о премировании был издан 15 ноября

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В Новосибирске в ИЯФ СО РАН сотрудники за вакцинацию получат 1000 рублей

В Новосибирске в Институте ядерной физики СО РАН 15 ноября было принято решение о единовременной стимулирующей выплате в размере 1000 рублей.

— Сотрудники, вакцинированные организованно на территории института, получат ее автоматически. Сотрудники, вакцинированные в других местах, получат ее по запросу, предъявив сертификат. Соответствующий приказ вышел вчера, поэтому говорить о том, послужил ли он стимулом для вакцинации, еще рано, — рассказали в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Это не первый случай в Новосибирске, когда работодатели стремятся поощрить своих сотрудников за вакцинацию.

Летом 2021 года в баре Blablabar сотрудникам тоже выплачивали премию в 1000 рублей. Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ: те, кто вакцинировался от COVID-19, по информации из майского приказа, должны были получить по 4 тысячи рублей в июне, июле и августе 2021 года, то есть всего 12 тысяч. Приказ директора, который был подписан 20 мая.

СЮЖЕТ

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10 ноября в Новосибирске расширили список категорий лиц, которым обязательна вакцинация от ковида. Теперь, кроме сотрудников сервиса, необходимо привиться курьерам и работникам гостиниц. Показываем в одной картинке, кому и когда нужно привиться от ковида в Новосибирской области.

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СО РАНвакцинациякоронавирус
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