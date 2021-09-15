Биолог о четвертой волне COVID-19, которая уже началась: «Ее сценарий гораздо хуже, чем предыдущий»

По словам Татьяны Суровцевой, много пациентов с тяжелой формой ковида. Это значит, что они нуждаются в кислородной поддержке и серьезной терапии. Вирус мутирует так, что болеет очень много молодых людей. И к сожалению, погибают. Раньше это было крайне редко. Но ситуация изменилась.

Аналитик Алексей Куприянов считает, что уже не осталось сомнений в том, что началась четвертая волна эпидемии.



Алексей Куприянов — кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru

— По каким признакам можно судить о том, что начался новый подъем заболеваемости ковидом?



— Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию (количество тестов, новых случаев, госпитализаций и смертей в день) показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом «дне», прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается.



— Новый рост заболеваемости идет маленькими шагами?



— Пока маленькими. Но надо помнить, что экспоненциальный рост всегда так и выглядит — шаги всегда маленькие, но каждый последующий шаг больше предыдущего. Главное, что скорость, с которой растут шаги, постепенно увеличивается.

