Биолог о четвертой волне COVID-19, которая уже началась: «Ее сценарий гораздо хуже, чем предыдущий»

Новый подъем заболеваемости многие ждали в конце сентября — начале октября. Считалось, что вирусу нужно время, чтобы разгуляться. Но судя по коронавирусной статистике, ковид уже пошел в рост. Подтверждают это и главврачи ковидных больниц — койки опять заполнены.
— Больница опять заполнена, реанимация тоже заполнена, — рассказала журналисту «Доктора Питера» главный врач городской больницы
— Действительно, подъем заболеваемости есть. Я думаю, что четвертая волна уже началась. Поэтому обращаюсь ко всем — поберегите себя, вакцинируйтесь и носите маски в общественных местах. Пожалейте нас, врачей, потому что мы очень устали работать в такой напряженной ситуации.
По словам Татьяны Суровцевой, много пациентов с тяжелой формой ковида. Это значит, что они нуждаются в кислородной поддержке и серьезной терапии. Вирус мутирует так, что болеет очень много молодых людей. И к сожалению, погибают. Раньше это было крайне редко. Но ситуация изменилась.
Аналитик Алексей Куприянов считает, что уже не осталось сомнений в том, что началась четвертая волна эпидемии.
Алексей Куприянов — кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru
— По каким признакам можно судить о том, что начался новый подъем заболеваемости ковидом?
— Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию (количество тестов, новых случаев, госпитализаций и смертей в день) показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом «дне», прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается.
— Новый рост заболеваемости идет маленькими шагами?
— Пока маленькими. Но надо помнить, что экспоненциальный рост всегда так и выглядит — шаги всегда маленькие, но каждый последующий шаг больше предыдущего. Главное, что скорость, с которой растут шаги, постепенно увеличивается.
По мнению Алексея Куприянова, волна идет на подъем, а скорость изменений достаточна для сохранения тренда в ближайшее время.
— Осенний сценарий развития эпидемии похож на весенний, когда всё начиналось так же медленно и для многих неочевидно, а потом разгорелось с огромной силой?
— Сценарий немного хуже, потому что мы стартуем с более высокого уровня. Сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев в полтора раза, если не в два, выше, чем минувшей весной. Мы стартуем с худших позиций. Во что это выльется, неясно, потому что весной в тот самый момент, когда мы могли продолжить отслеживать начало волны, нам отключили всю статистику по ковиду. Поэтому аналогии проводить трудно.
— По тому, как «стартовал» новый подъем, можно сказать о вероятном масштабе четвертой волны?
— На ранних этапах этого роста мы можем предсказать, как будут развиваться события. Но этот прогноз будет очень неопределенным, с большими допусками вверх и вниз. Мы не можем назвать ни дату, когда прекратится рост, ни потолок, которого он достигнет. В любом случае нас, скорее всего, ждет еще несколько недель подъема. Трудно представить, чтобы в ситуации, когда не предпринимается никаких мер по ограничению и распространению инфекции, эпидемия вдруг сама собой остановилась. Скорее всего, мы опять достигнем некого «порога насыщения», как было в июне-июле. Каким он будет, неясно, потому что мы не понимаем, какое количество людей достаточно иммунизировано.
— Звучат такие цифры —
— Про «дельту» ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что она остается доминирующим штаммом. Если «дельта» прорвется в те сегменты общества, которые до сих пор не сталкивались с коронавирусом, то риски велики. Мы можем получить вспышку, сопоставимую с июньской.
Микросегменты, пока еще «свободные от ковида» — это каждое домохозяйство (то есть семья), в котором еще не болели ковидом. Дальше — кластеры домохозяйств, объединенные более вероятными контактами, например, через детей, совместно обучающихся в школе или через места работы. Если у нас сохранилось много таких сегментов, эпидемия в них будет развиваться как в «наивной» популяции. Вопрос, насколько эти, не охваченные прежними волнами сегменты, велики — каковы перспективы роста — и насколько хорошо связаны с остальными — каковы перспективы прорыва.
Кроме того, мы уже знаем, что вакцинация не делает человека невосприимчивым к болезни. Многие переносят болезнь в легкой форме, и пока появятся первые симптомы, они успеют передать инфекцию другим. Мы можем получить большую вспышку, но есть надежда, что летальность будет значительно ниже. Во всех странах, где наблюдается высокая доля вакцинированных (многие страны начали вакцинацию позже нас, но пришли к более впечатляющим результатам) — 80–90% взрослого населения, летальность снижается.