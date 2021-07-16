«Минздрав, у тебя всё нормально? У людей — нет»: сибирячка заболела ковидом и не смогла продлить больничный

Я вам сейчас расскажу, как в Новосибирске выдают больничные по ковиду. Во-первых, выдать и продлить его может только государственная поликлиника, то есть сдать мазок (ПЦР) вы можете в любой частной конторе, но оформить там (например, у инфекциониста или терапевта в частном медцентре) и продлить больничный в случае положительного анализа не можете. Почему? Потому что.

Вызвать на дом врача из поликлиники можно, всего-навсего провисев на трубке 2–4 часа. Далее начинается ожидание. Это может занять пару суток (если за это время вас не уволили за прогулы работы, вам повезло). А может быть, система о вас забудет, вызов потеряется, ну и вообще. Гарантий никаких. Тогда снова проходим квест с дозвоном и снова ждем.

Итак, больничный есть, он продлен. На 11-й день от начала установления диагноза должны взять мазок повторно. Должны, но не обязаны. Мы ждали два дня, потом плюнули и сдали в частном медцентре возле дома. Второй мазок отрицательный, а это значит, что ваш больничный закрывают. И всё равно, если у вас пневмония (есть КТ с подтверждением) — системе по фигу.