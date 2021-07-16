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Дарья Макарова

Общественный деятель, жительница Академгородка
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Дарья Макарова

Общественный деятель, жительница Академгородка

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«Минздрав, у тебя всё нормально? У людей — нет»: сибирячка заболела ковидом и не смогла продлить больничный

Дарья Макарова рассказала, во сколько обошлась ей диагностика коронавируса и почему она доступна не всем

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Дарья Макарова недовольна, что ковидные больничные не могут быть продлены на основании КТ удаленно

Дарья Макарова недовольна, что ковидные больничные не могут быть продлены на основании КТ удаленно

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Сибирячка второй раз заболела ковидом и не смогла продлить больничный

В Новосибирской области коронавирус не думает отступать — регион бьет антирекорды по заболевшим. Открываются новые отделения для ковидных пациентов, уже даже в психиатрической больнице. В это время у заболевших возникают трудности с больничными. Жительница Академгородка Дарья Макарова заболела коронавирусом во второй раз. После отрицательного ПЦР больничный закрыли, несмотря на пневмонию. Почему это произошло и как людей вынуждают обращаться за платной помощью, она рассуждает в своей колонке. Далее от первого лица.

Я вам сейчас расскажу, как в Новосибирске выдают больничные по ковиду. Во-первых, выдать и продлить его может только государственная поликлиника, то есть сдать мазок (ПЦР) вы можете в любой частной конторе, но оформить там (например, у инфекциониста или терапевта в частном медцентре) и продлить больничный в случае положительного анализа не можете. Почему? Потому что.

Вызвать на дом врача из поликлиники можно, всего-навсего провисев на трубке 2–4 часа. Далее начинается ожидание. Это может занять пару суток (если за это время вас не уволили за прогулы работы, вам повезло). А может быть, система о вас забудет, вызов потеряется, ну и вообще. Гарантий никаких. Тогда снова проходим квест с дозвоном и снова ждем.

Итак, больничный есть, он продлен. На 11-й день от начала установления диагноза должны взять мазок повторно. Должны, но не обязаны. Мы ждали два дня, потом плюнули и сдали в частном медцентре возле дома. Второй мазок отрицательный, а это значит, что ваш больничный закрывают. И всё равно, если у вас пневмония (есть КТ с подтверждением) — системе по фигу.

Теперь ваша задача — за сутки попасть к терапевту в поликлинику и открыть новый больничный или продлить предыдущий по «вновь выявленным обстоятельствам». Иди, дорогой пациент с пневмонией, пешком к врачу, сиди в очереди в маске, задыхайся там, подхвати бактериальную составляющую, чтобы тебя не уволили. Вызвать терапевта на дом нереально, а ковидная бригада не поедет — ПЦР же отрицательный.

Но если у вас нет КТ и денег на него, то я не знаю, что делать... Вызывать скорую и ехать в стационар? Так там нет мест. Дорогой Минздрав, у тебя всё нормально? А вот у людей не очень.

По какой причине ковидные больничные не могут быть продлены на основании КТ удаленно, а тем более в частных клиниках? В чём проблема-то? Хотя, я догадываюсь, в чём проблема — в статистике. Это низко и подло.

P.S. Общая сумма затрат на диагностику коронавирусной инфекции на одного пациента в нашей семье составила:

1. ПЦР-мазок на коронавирус 2 раза по 1990 рублей, итого: 3980 рублей.

2. МСКТ грудной клетки — 3600 рублей.

Итого: 7520 рублей за 2 недели.

Затраты на лечение и дополнительную диагностику я даже не хочу приводить.

P.P.S. Мы болеем повторно, не успели поставить вакцину, заболели накануне вакцинации. И да, мы обязательно привьемся, так как больше болеть не хотим!

Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники. Инструкция НГС.

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