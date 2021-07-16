«Минздрав, у тебя всё нормально? У людей — нет»: сибирячка заболела ковидом и не смогла продлить больничный

Сибирячка второй раз заболела ковидом и не смогла продлить больничный
В Новосибирской области коронавирус не думает отступать — регион бьет антирекорды по заболевшим. Открываются новые отделения для ковидных пациентов, уже даже в психиатрической больнице. В это время у заболевших возникают трудности с больничными. Жительница Академгородка Дарья Макарова заболела коронавирусом во второй раз. После отрицательного ПЦР больничный закрыли, несмотря на пневмонию. Почему это произошло и как людей вынуждают обращаться за платной помощью, она рассуждает в своей колонке. Далее от первого лица.
Я вам сейчас расскажу, как в Новосибирске выдают больничные по ковиду. Во-первых, выдать и продлить его может только государственная поликлиника, то есть сдать мазок (ПЦР) вы можете в любой частной конторе, но оформить там (например, у инфекциониста или терапевта в частном медцентре) и продлить больничный в случае положительного анализа не можете. Почему? Потому что.
Вызвать на дом врача из поликлиники можно, всего-навсего провисев на трубке 2–4 часа. Далее начинается ожидание. Это может занять пару суток (если за это время вас не уволили за прогулы работы, вам повезло). А может быть, система о вас забудет, вызов потеряется, ну и вообще. Гарантий никаких. Тогда снова проходим квест с дозвоном и снова ждем.
Итак, больничный есть, он продлен. На 11-й день от начала установления диагноза должны взять мазок повторно. Должны, но не обязаны. Мы ждали два дня, потом плюнули и сдали в частном медцентре возле дома. Второй мазок отрицательный, а это значит, что ваш больничный закрывают. И всё равно, если у вас пневмония (есть КТ с подтверждением) — системе по фигу.
Теперь ваша задача — за сутки попасть к терапевту в поликлинику и открыть новый больничный или продлить предыдущий по «вновь выявленным обстоятельствам». Иди, дорогой пациент с пневмонией, пешком к врачу, сиди в очереди в маске, задыхайся там, подхвати бактериальную составляющую, чтобы тебя не уволили. Вызвать терапевта на дом нереально, а ковидная бригада не поедет — ПЦР же отрицательный.
Но если у вас нет КТ и денег на него, то я не знаю, что делать... Вызывать скорую и ехать в стационар? Так там нет мест. Дорогой Минздрав, у тебя всё нормально? А вот у людей не очень.
По какой причине ковидные больничные не могут быть продлены на основании КТ удаленно, а тем более в частных клиниках? В чём проблема-то? Хотя, я догадываюсь, в чём проблема — в статистике. Это низко и подло.
P.S. Общая сумма затрат на диагностику коронавирусной инфекции на одного пациента в нашей семье составила:
1. ПЦР-мазок на коронавирус 2 раза по 1990 рублей, итого: 3980 рублей.
2. МСКТ грудной клетки — 3600 рублей.
Итого: 7520 рублей за 2 недели.
Затраты на лечение и дополнительную диагностику я даже не хочу приводить.
P.P.S. Мы болеем повторно, не успели поставить вакцину, заболели накануне вакцинации. И да, мы обязательно привьемся, так как больше болеть не хотим!
Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники. Инструкция НГС.
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