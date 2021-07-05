Можно ли ставить прививку, если есть антитела? Введут ли обязательную вакцинацию в Новосибирске? Прямой эфир с экспертом

Сегодня мы проводим прямой эфир в нашем Instagram с главой Росздравнадзора Новосибирской области Еленой Хрусталевой. Разговор пойдет о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.



Какую выбрать прививку? Кому противопоказана вакцина от коронавируса? Нужен ли анализ на антитела перед прививкой? Как часто придется прививаться от коронавируса? Сделают ли вакцинацию обязательной в НСО? Эти и другие вопросы мы обсудим вместе с Еленой Хрусталевой.