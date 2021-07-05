Можно ли ставить прививку, если есть антитела? Введут ли обязательную вакцинацию в Новосибирске? Прямой эфир с экспертом

Эфир начнется совсем скоро — ровно в 11 часов. Пока давайте вспомним, какие вакцины от коронавируса уже зарегистрированы в России.
В нашей стране одобрены четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт». Здесь мы собрали всю информацию о том, чем они отличаются.
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На прошлой неделе о ситуации с коронавирусом мы разговаривали с заместителем министра здравоохранения Еленой Аксёновой. Она рассказала о том, когда стоит ждать пика заболеваемости и будут ли вводиться в области дополнительные ковидные ограничения. Тут можно почитать расшифровку разговора.
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Кроме того, на прошлой неделе министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о разрабатываемом в Новосибирской области проекте бесковидных заведений. Попасть в них можно будет по QR-коду тем, кто переболел коронавирусом или сделал прививку. Все детали возможного нововведения мы рассказывали тут.
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Мы начинаем!
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— За весь период пандемии заболело более
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Во время постковидного периода инфекция может поражать «органы-мишени», рассказывает специалист. Одни из самых серьезных осложнений после ковида — это тромбоз и инсульт.
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Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть. Самым надежным способом профилактики является вакцинация, подчеркивает Елена Хрусталева. Сейчас среди вакцинированных новосибирцев заболевают меньше 1%, при этом они переносят инфекцию легко.
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— Вакцинацию можно проводить любой вакциной, но лучше посоветоваться с врачом. По ограничениям по возрасту: «Спутник» и «ЭпиВакКорона» применяется от 18 и до бесконечности, «КовиВак» и «Спутник Лайт» применяются от 18 до 60 лет, — говорит Хрусталева.
Сейчас проводится рассмотрение возможности применения «Спутника V» у беременных и кормящих.
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Вакцину можно ставить с любым титром антител, объясняет специалист.
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Чтобы предотвратить развитие эпидемии, должны привиться минимум 60% населения — это 1 миллион 800 человек для Новосибирска. В среднем один заболевший может заразить четырех человек. Если хотя бы двое из них будут привиты, то скорость распространения вируса сильно снизится.
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После вакцинации у пациентов могут начинаться побочные эффекты: температура, насморк, боль в горле. Елена Хрусталева рассказывает, что это абсолютно нормально. Как правило, все симптомы проходят через 3 дня или раньше.
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Влияет ли вакцина на фертильность?
— Все вакцины не могут вызвать коронавирус или какие-то нарушения. Сейчас в массмедиа идет информация о том, что вакцина вызывает перестройки организма, нарушает фертильность. Но эти вакцины состоят из стандартного набора генов и априори не могут вызывать мутации. Вся эта информация [о мутациях] не базируется ни на какой доказательной базе и является частным мнением, — говорит Хрусталева.
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К противопоказаниям к вакцинации относятся тяжелые аллергии, беременность и период до 18 лет:
— За 8 месяцев прививочной кампании из 500 тысяч привитых на территории Новосибирской области выявили только 1 случай аллергической реакции, который купировали за полчаса. Это значит, что вакцины безопасны, — объясняет Елена Хрусталева.
К временным противопоказаниям относятся ОРВИ — в этом случае стоит подождать 2–4 недели после выздоровления. Если вы перенесли простуду в легкой форме, то можно ставить прививку после того, как прошла температура. Стоит повременить с прививкой и во время обострения хронических заболеваний.
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К нежелательным реакциям относятся аллергия, анафилактический шок, возможно нагноение в месте вакцинации. Все остальные реакции относятся к нормальным.
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— После вакцинации мне стало гораздо спокойнее. Мне не страшно, когда кто-то чихает рядом в транспорте. Мы прививались еще в конце декабря, тогда была одна вакцина на территории — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), — рассказала Елена Хрусталева.
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Когда в Новосибирске появятся вакцины кроме «Спутника»?
— Это зависит от промышленных объемов производства, эти вакцины чуть позже зарегистрированы. Мы надеемся, что промышленные наработки позволят осуществить поставку и других вакцин, — сказала Хрусталева.
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— От 7 до 10 тысяч человек среднесуточно прививаются первым компонентом в Новосибирской области. В последнее время идет рост интереса к вакцинации, — рассказывает Хрусталева.
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Чтобы избежать очередей в пункте вакцинации, Елена Хрусталева советуют планировать и записывать на прививку заранее. Тем не менее сейчас в регионе нет листа ожидания на вакцину, говорит специалист.
— Поступления идут регулярные. И если есть необходимость, то правительство НСО принимает меры, выходит на федеральное правительство.
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Успеем ли мы привить 60% населения к осени?
Сейчас надо достигнуть темпа в 20 тысяч вакцинированных в день. Сейчас привилось 16% населения.
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Если на первую дозу прививки у вас была тяжелая аллергическая реакция, вторую дозу ставить не стоит. Комбинировать вакцины — ставить первый компонент одним препаратом, а второй другим — нельзя.
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Критично ли ставить второй компонент больше чем через 21 день
— Нежелательно превышать [рекомендуемый интервал]. 1–2 дня — не критично, но на более длительное время не стоит, — говорит Хрусталева.
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Что делать, если заболел после того, как поставил первый компонент?
— Заболеть после вакцинации нельзя. Скорее всего, уже на момент вакцинации человек был заражен. В вакцине нет вируса, там нечему вызывать заболевание. Тут нужно решать индивидуально с врачом, единого сценария быть не может, — объясняет Елена Хрусталева.
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Когда в России появятся вакцины, одобренные ВОЗ
— У нас своих вакцин достаточно, но если кто-то захочет, думаю, это зависит от того, как зарегистрируют эти вакцины на территории Российской Федерации. Это зависит от самого юрлица, которое производит вакцины, — отвечает Елена Хрусталева.
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— Мы базируемся на мнении ВОЗ и Минздрава РФ, которое наработано на этапе изучения болезни. На текущий момент количество титра антител не говорит о том, что человек защищен от заболевания. Нет таких наработок, которые говорили бы «такой титр антител обозначает, что ты не заболеешь». На это не надо обращать внимания. Прививаться надо в любом случае, — подчеркивает Хрусталева.
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Где получить медотвод
— Если есть медицинские противопоказания, то только врач, который проводит вакцинацию, либо терапевт могут дать эту справку, — объяснила специалист.
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По словам Елены Хрусталевой, специальные тест-системы для определения антител после вакцины «Вектора» есть в бюджетных поликлиниках.
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Будет ли обязательная вакцинация?
— На текущий момент это только рассматривается и решение не принято. Думаю, что это будет приниматься очень взвешенно, чтобы обеспечить необходимый объем для вакцинации граждан.
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Почему нельзя мочить прививку?
— Место инъекции нельзя мочить потому, что идет местная реакция на введение инородного агента под кожу. Вводится она в мышцу, на глубину примерно 1 см, достаточно близко к коже, поэтому, если мы начнем тереть или чесать, может присоединиться инфекция, — сказала специалист.
Перед тем как принять душ, рекомендуется заклеить место инъекции. Не рекомендуется и пить алкоголь после прививки, так как алкоголь снижает уровень иммунного ответа.
— Если вы хотите получить нормальный иммунный ответ, то лучше потерпеть, — объясняет Елена Хрусталева.
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Справку о том, что вы переболели коронавирусом, можно получить в поликлинике или стационаре.
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После перенесенного ковида рекомендуется ставить прививку через 6 месяцев.
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Независимо от того, вакцинировались вы или нет, необходимо соблюдать эпидемиологические меры: носить маски, соблюдать дистанцию и использовать антисептики.
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За всю прививочную кампанию не зарегистрировали ни одной смерти после вакцинации.
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Как болезнь переносят дети?
— Зависит от иммунного статуса ребенка, потому что есть ребятишки с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями. Поэтому есть дети и в стационарах, нельзя сказать, что они переносят легко. Но в целом легче, чем взрослые, — говорит Хрусталева.
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Специалист напоминает о противопоказаниях к прививке: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период кормления, возраст до 18 лет.
При ОРВИ прививку можно ставить через 2–4 недели после выздоровления, при легких формах — сразу после нормализации температуры.
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На этом мы заканчиваем эфир со специалистом. Полная запись эфира сохранится в нашем Instagram, чтобы вы могли к ней вернуться. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эксклюзивные эфиры.
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