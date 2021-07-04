В Новосибирской области 10 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в феврале

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 56 лет . По данным оперштаба, в последний раз такое количество умерших было зарегистрировано 4 февраля .



— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 70 лет , 73 года , 80 лет и женщины в возрасте 56 лет , 75 лет , 81 год , 81 год , 83 года , 91 год , 93 года . Всего в регионе от коронавируса умерли 2095 человек, — сообщили в оперштабе.