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Тема дняГород за колючей проволокой. Репортаж

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В Новосибирской области 10 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в феврале

В реанимации сейчас 362 человека

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Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 2095 человек

Всего в регионе, по данным оперштаба, умерли 2095 человек

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10 новосибирцев умерли за сутки от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области 10 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 56 лет. По данным оперштаба, в последний раз такое количество умерших было зарегистрировано 4 февраля.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 73 года, 80 лет и женщины в возрасте 56 лет, 75 лет, 81 год, 81 год, 83 года, 91 год, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2095 человек, — сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на 4 июля, в регионе зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии — 47 518 случаев, в том числе у 3237 детей.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 362 человека. На ИВЛ — 72 пациента. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5225 пациентов, в том числе 90 детей.

За сутки зарегистрировано 3536 обращений с ОРВИ. 42 016 пациентов выздоровели (+41 за сутки).

В конце июня оперштаб отчитался о статистике по коронавирусу в регионе. За сутки от ковида скончались 11 человек — это стало новым антирекордом.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.

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