В Новосибирской области 10 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в феврале

10 новосибирцев умерли за сутки от коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте
По данным оперативного штаба на 4 июля, в регионе зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии —
На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 362 человека. На ИВЛ — 72 пациента. В инфекционные стационары региона с диагнозом
За сутки зарегистрировано 3536 обращений с ОРВИ.
В конце июня оперштаб отчитался о статистике по коронавирусу в регионе. За сутки от ковида скончались
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.