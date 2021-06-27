Заложница собственного тела. Монолог дочери о матери, которая заболела страшной неизлечимой болезнью

У мамы всё специально для нее: приобрели кровать, купили слюноотсос. Начала выбирать аппарат ИВЛ. Они очень дорогие. В чем-то помогал фонд «Живи сейчас». Я ведь вначале не понимала, что происходит. Мама не может проглотить ничего, у нее скапливаются слюни, задыхается. По первости сидели и выковыривали всякими приспособлениями, тряпочками буквально доставали, не могли понять, что это такое. А потом потихоньку всё поняли. Купили слюноотсос, и стало легче.



Мы очень сложно едим, по часу только. В свое время гастростому не поставили. А надо было, но мама отказалась. Блендером всю еду взбиваем, киселем обязательно запиваем, вязкой субстанцией, чтобы пища уходила.



Наши врачи не знают про болезнь



Про болезнь знали только в фонде, они писали мне письма на электронную почту, всё разъясняли, мы с ними общались. Наши врачи ничего не знали.