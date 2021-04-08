Путинские выплаты вернула прокуратура: как чиновники «помогали» ребенку, у которого мама-врач погибла от ковида

9-летнего мальчика из Уфы коронавирус сделал круглым сиротой. Сначала умерла мама — врач скорой помощи, потом заболел и умер отец. Ребенок потерял всё, но еще и чиновники решили выступить против мальчика. Справедливости пришлось добиваться через прокуратуру. Бабушка с дедушкой Стаса сегодня,
Без пинка не получить выплат ни черта
По результатам прокурорской проверки Роспотребнадзор Башкирии провел повторное эпидемиологическое расследование этого случая и уже по его результатам факт заражения
— По просьбе матери
Эту информацию подтвердили и в самом Роспотребнадзоре. Корреспонденту UFA1.RU в ведомстве сообщили, что после поступления информации из прокуратуры составили санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, которую направили в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф. Там уже установили профессиональный характер заболевания Елены.
— По полученному извещению составлен акт о случае профессионального заболевания Гайнулловой, который направлен в региональное отделение ФСС по Башкирии для рассмотрения вопроса о единовременных страховых выплатах, — заявили в ведомстве.
А раньше этого сделать было нельзя? «Заботливым чиновникам» теперь светят уголовные дела.
— По факту халатности должностных лиц Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора республики при расследовании обстоятельств смерти врача следственным отделом по Кировскому району Уфы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Теперь последовал долгожданный ответ и от ФСС в виде обещанных выплат. Еще в мае прошлого года президент России
Согласно тому же указу в случае с Еленой деньги должны были получить ее родители и сын. Но башкирские чиновники сначала решили
В распоряжении редакции
— Причинно-следственная связь заболевания с профессиональной деятельностью не установлена, — говорится в заключении председателя врачебной комиссии.
Из заключения Роспотребнадзора Башкирии следует, что для сотрудников центральной подстанции предусмотрены место для переодевания персонала с отдельным хранением спецодежды, душевая, умывальник с раковиной. Согласно данным первого эпидемиологического расследования, Елена могла заболеть коронавирусом
Эксперты, которые выдавали это заключение, установили, что Елена обеспечивалась средствами индивидуальной защиты в достаточным количестве, использовала маски, перчатки, халаты, защитные очки, респираторы класса защиты FFР2, лицевой щиток, комбинезон защитный.
Но сотрудники профсоюза нашли неучтенные в изначально проведенном эпидемиологическом расследовании моменты. Эти данные были оперативно переданы в прокуратуру Башкирии и послужили основанием для проведения повторного эпидрасследования, которое и установило факт заражения
Елена работала за троих
Когда в начале пандемии по всей стране не хватало врачей, то власти трубили из всех утюгов: приходите, мы вас ждем, мы будем вам платить. А если вы умрете в неравной битве с коронавирусом, то заплатим вашим близким
COVID-19 отнял жизнь Лены. А 9-летнего сына лишил сначала матери, а потом и отца — они скончались с разницей в один месяц. Муж Елены страдал хроническими заболеваниями и без жены буквально сгорел за пару недель.
— Я ей говорила: «Ты же работаешь по 25 часов в сутки. Сначала в скорой, потом в многочисленных поликлиниках, а потом дома». То мы с мужем ей звоним, говорим, что у нас то давление, то головные боли, и она бежит к нам ставить капельницы, то за мужем смотрит дома. И никто не отменял дома ни готовку, ни уборку, — говорит мама Елены
Лена работала много и на износ, ради помощи людям колесила из одного конца в Уфы в другой. И так каждый день. Только на Центральной подстанции скорой она отработала
— Вы представьте: она приезжала в детскую поликлинику, а там — по несколько малышей в ряд лежат. А каждого нужно поднять, перевернуть, осмотреть. А весят они по несколько килограмм. Ей нельзя было поднимать тяжелое, но она это делала, — говорит мама погибшего медика.
Елена страдала сахарным диабетом. И когда началась пандемия коронавируса, то оставила подработки и сконцентрировалась только на работе в скорой. Как рассказала ее сестра Евгения, там она работала два раза в неделю: в пятницу — сутки, в понедельник либо
Спасла сотни жизней, а ее спасти не смогли
С близкими Елене повезло: ее семья и мама жили в соседних домах, буквально на одном пятачке, и даже в магазин ходили вместе и никогда не жалели друг для друга денег, особенно не скупились на продукты: Лена считала, что родители должны питаться только качественными продуктами. Дни рождения Лены тоже отмечали большой компанией — подруги, мама и супруг Елены Райфаил. Несмотря на то, что он был почти вдвое ее старше, жили они, по словам Стеллы, душа в душу.
Последняя смена Елены выпала на сутки
— Она мне звонит и спрашивает: «Мама, я хочу пару салатов на Новый год сделать», а я ее стала отговаривать, говорила, что она и так устала, а утром ей заступать на смену. И мы отметили Новый год, как могли, — говорит мама Елены,
А уже на следующий день после дежурства Лене стало плохо.
Через четыре дня Елене снова вызвали скорую. С тяжелой одышкой ее доставили в городскую больницу
— У нас в семье были небольшие вопросы, которые мы решали, пока Лена была в больнице. Она очень переживала. В последнем своем сообщении она спросила, решили ли мы проблему. Я ей ответила, что всё хорошо. Но она уже ничего не написала. Я стала судорожно звонить в больницу, и мне сказали, что Лена в реанимации, тогда я даже ощутила какое-то облегчение, потому что первым делом в голову полезли плохие мысли, — говорит Стелла.
Но чуда не случилось: уже на следующий день,
— В этот же день я поехала к ней в больницу. Утром проснулась, дождалась, пока откроется аптека, купила недостающие медикаменты и поехала к дочери. В больнице меня попросили купить еще воды и салфеток, я сходила в магазин и передала всё в реанимацию. После поехала домой. А когда добралась до квартиры, то в дверь позвонили. На пороге стояли две мои сестры, они и сказали, что Лена умерла, — говорит
Как рассказала сестра Лены Евгения, самое интересное, что Елена сдавала ПЦР на COVID-19
Хоронить Елену приехали все коллеги.
Как Стас остался сиротой
Муж Елены, Райфаил, продержался чуть меньше месяца — он ушел из жизни
— У мужа были хронические болезни. Лена лечила его, он был под ее наблюдением круглосуточно. Как она умерла, он себя запустил совсем, — рассказывает Евгения, сестра Елены.
По словам близких, в последнее время Райфаил передвигался только от кровати до туалета и обратно. Перед смертью Райфаил зашел к теще с тестем, у которых уже жил его сын. Он рассказал, что вышел в аптеку, чтобы купить лекарства, и упал прямо на пешеходном переходе. Встать ему помогли прохожие.
— Он уже на себя не был похож. Тревогу мы начали бить после того, как его родственники сообщили, что он не выходит на связь. Сам он из Украины, в Крыму живут его взрослые дети. Несколько лет назад он приехал сюда, и тут уже у них с Леной завязался роман. Из родных в Уфе у него только племянник. Я тоже стала звонить ему, но трубку никто не брал. Наутро мой муж и сын пошли к нему в квартиру и увидели его в ванной, он лежал там уже несколько часов, — говорит
Организацию похорон Райфаила взяли на себя тесть с тещей. Хотя это было для них и непросто — следом за Еленой они переболели коронавирусом, и Стелле строго-настрого врачи запретили вставать. Никого из близких на похоронах Райфаила не было, в последний путь его проводили только родные Лены.
— Мама Елены первый раз попала
Сидит с маминым телефоном
А пока чиновники решают, кому дать выплату, а кому — нет, маленький Стас страшно тоскует по родителям. Как рассказала Евгения, его тетя, мальчик как будто ушел в себя.
— Он абстрагировался от всего. Но когда нужна какая-то помощь в поиске чего-то в Ленином доме или в ее телефоне, сразу оживает. Всё знает, где что лежит, — говорит Евгения.
Маму Стасу заменил ее сотовый телефон. А ему всего девять. Впрочем, и
— Да, наше общение со Стасом было редким. Мы нечасто виделись со Стасом, но постоянно были на связи с нашим отцом. Он присылал мне фото и видео. Я понимаю, что сейчас отобрать внука у
Когда Стас вырастет, станет большим и сильным, он узнает, что