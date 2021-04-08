Путинские выплаты вернула прокуратура: как чиновники «помогали» ребенку, у которого мама-врач погибла от ковида

Елена страдала сахарным диабетом. И когда началась пандемия коронавируса, то оставила подработки и сконцентрировалась только на работе в скорой. Как рассказала ее сестра Евгения, там она работала два раза в неделю: в пятницу — сутки, в понедельник либо с 08:00 до 20:00 , либо с 07:00 до 19:00 . Хотя работа по 24 часа ей была противопоказана из-за заболевания, выходить на смены было некому — вот Елена и работала. Об этом она сама рассказывала родным.



Спасла сотни жизней, а ее спасти не смогли



С близкими Елене повезло: ее семья и мама жили в соседних домах, буквально на одном пятачке, и даже в магазин ходили вместе и никогда не жалели друг для друга денег, особенно не скупились на продукты: Лена считала, что родители должны питаться только качественными продуктами. Дни рождения Лены тоже отмечали большой компанией — подруги, мама и супруг Елены Райфаил. Несмотря на то, что он был почти вдвое ее старше, жили они, по словам Стеллы, душа в душу.



Последняя смена Елены выпала на сутки с 1 на 2 января . Она была очень вымотана, но до последнего хотела организовать своим родным праздник.



— Она мне звонит и спрашивает: «Мама, я хочу пару салатов на Новый год сделать», а я ее стала отговаривать, говорила, что она и так устала, а утром ей заступать на смену. И мы отметили Новый год, как могли, — говорит мама Елены, Стелла Владимировна .



А уже на следующий день после дежурства Лене стало плохо. 4 января температура подскочила до 38 градусов , и вместе с мужем Елена обратилась в больницу № 13 . Там им обоим сделали томографию легких. Выяснилось, что легкие Лены поражены на 8%, у Райфаила отклонений не выявили. Подготовили и тест на COVID-19: у Елены оказался положительный, у супруга — отрицательный. Лечиться их отправили домой, но состояние обоих ухудшалось с каждым днем.



Через четыре дня Елене снова вызвали скорую. С тяжелой одышкой ее доставили в городскую больницу № 8 , где в тот момент развернули ковид-госпиталь. Там-то и определили, что легкие Лены поражены на 98% . Ей поставили двустороннюю пневмонию.



— У нас в семье были небольшие вопросы, которые мы решали, пока Лена была в больнице. Она очень переживала. В последнем своем сообщении она спросила, решили ли мы проблему. Я ей ответила, что всё хорошо. Но она уже ничего не написала. Я стала судорожно звонить в больницу, и мне сказали, что Лена в реанимации, тогда я даже ощутила какое-то облегчение, потому что первым делом в голову полезли плохие мысли, — говорит Стелла.



Но чуда не случилось: уже на следующий день, 15 января , Елена скончалась.



— В этот же день я поехала к ней в больницу. Утром проснулась, дождалась, пока откроется аптека, купила недостающие медикаменты и поехала к дочери. В больнице меня попросили купить еще воды и салфеток, я сходила в магазин и передала всё в реанимацию. После поехала домой. А когда добралась до квартиры, то в дверь позвонили. На пороге стояли две мои сестры, они и сказали, что Лена умерла, — говорит Стелла Владимировна .



Как рассказала сестра Лены Евгения, самое интересное, что Елена сдавала ПЦР на COVID-19 25 декабря , и пришел отрицательный результат. Спустя всего месяц она скончалась.

