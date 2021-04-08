«Полное обездвиживание»: айтишник обратился в больницу с жалобой на боль в спине и стал инвалидом

Позиция клиники

В ЦНМТ не согласны с версией пациента. Специалисты рассказали, что Денис Попов пришел за помощью с уже достаточно серьезными болями, онемениями и прострелами в обе ноги.

— С конца 2019 года болевой синдром прогрессировал по интенсивности и частоте, усиливаясь при физической и статической нагрузках, а также при длительной безостановочной ходьбе. По результатам осмотра, имеющегося анамнеза, представленных документов, с учетом дополнительных методов обследования врачом был выставлен диагноз: дорсопатия поясничного отдела позвоночника, затянувшееся обострение, протрузии дисков Л4-5, Л3-4, синдром люмбишиалгии слева, статико-динамические нарушения, хронический болевой синдром, — перечисляют в клинике диагнозы.

Врач, чтобы не проводить полноценную открытую операцию, предложил пациенту радиочастотную нуклеопластику.

— Оперативное малоинвазивное вмешательство, согласно операционному протоколу, было выполнено под местной анестезией под рентген-контролем в планируемом объеме в течение одного часа, без осложнений со стороны анестезии и техники выполнения процедуры.

На вопрос: «Почему после процедуры у пациента усилились боли?», в клинике ответили, что «это не соответствует фактам».

— По данным медицинской документации, в постоперационном периоде неврологического дефицита у пациента не наблюдалось, геморрагических, инфекционных осложнений не отмечено. На момент выписки спустя 5–6 часов контрольного наблюдения после проведенного оперативного лечения состояние пациента оставалось стабильно удовлетворительным, болевой синдром в поясничном отделе позвоночника и левой ноге существенно регрессировал, чувствительных нарушений не отмечено без дополнительного неврологического дефицита.



Странности вокруг «Трамадола»

Денис Попов утверждает, что сильнодействующий препарат, который помог ему хоть как-то справиться с болями, выписал врач-нейрохирург Евстафий Мелиди. Рецепт семья не сфотографировала, но данные должны сохраниться в аптеке.

В клинике утверждают, что рецепт на «Трамадол» не выписывался.

— От «ЦПМ» (юридическое название клиники ЦНМТ. — Прим. ред .) данный препарат не назначался, — говорится в официальном ответе.

Корреспондент НГС обратилась с официальным запросом в аптеку «Озерки», которая продала Денису Попову сильнодействующий препарат со строгими правилами отпуска. Также редакция НГС обратилась с вопросом в ГУ МВД по Новосибирской области по данному факту, так как препарат является опиоидным анальгетиком.

«Врачебная комиссия отклонений в оказании медпомощи не нашла»

В ЦНМТ утверждают, что Денису Попову провели две блокады, а на следующие процедуры он просто не явился. По поводу спондилодисцита в клинике уже провели врачебную комиссию. На основании документов врачи не выявили гнойной формы заболевания.

— Единственным специфическим методом, 100% доказывающим диагноз спондилодисцита, в настоящее время является пункция и биопсия материалов заинтересованного диска с последующей бактериоскопией. Пациенту указанные исследования проведены не были. Согласно рекомендациям Американского общества по инфекционным болезням по диагностике и лечению спондилитов от 2017 года и Проекту национальных клинических рекомендаций по инфекционным поражениям позвоночника ассоциации хирургов-вертебрологов, нейрохирургов России от 2019 года, для постановки диагноза необходимо двухкратное бактериологическое исследование (бакпосев) крови, что также не было проведено у данного пациента, — указывают в клинике на недочеты.

С тем, что именно действия врачей ЦНМТ довели Дениса до инвалидности, в клинике категорически не согласны.

— Проведена оценка качества предоставленной медицинской помощи пациенту Попову Д. Ю. Врачебная комиссия пришла к выводу, что отклонений от порядков оказания медицинской помощи пациенту и нарушений медицинских стандартов не было, медицинская помощь выполнена по показаниям, в полном объеме, действия врачей соответствовали общепринятому стандарту и клиническим рекомендациям, применяемым при предоставлении медицинских услуг. Консультации и лечение осуществляли штатные врачи-нейрохирурги, имеющие сертификат, подтверждающий право на осуществление данного вида деятельности и многолетний опыт практической работы. Врачебной комиссией не установлена причинно-следственная связь между проведенным лечением в «ЦПМ» и ухудшением самочувствия пациента.

Во время подготовки материала специалисты клиники ЦНМТ в ответ на запрос корреспондента НГС подробно ответили на все вопросы, но перед публикацией решили отозвать свои комментарии. Но закон о СМИ не предполагает отзыв комментариев.

Росздравнадзор отказался проводить проверку

Денис Попов вместе со своим адвокатом Юлией Казанцевой обратились в Росздравнадзор Новосибирской области с просьбой провести оценку качества оказания медицинской помощи. Мужчина хочет, чтобы в ЦНМТ признали, что совершили ошибку.

В Росздравнадзоре сначала попросили Дениса Попова обратиться в Роспотребнадзор, затем в Минздрав Новосибирской области, но в итоге все-таки ответили:

— По результатам предварительной проверки признаков нарушения нормативных правовых актов, регулирующих оказание медицинской помощи, не выявлено, соответственно, в настоящий момент у Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области отсутствуют основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий, — говорится в ответе ведомства.

Медицинский адвокат Юлия Казанцева не согласна с отказом Росздравнадзора.

Редакция направила запрос в Росздравнадзор Новосибирской области, а также в прокуратуру, с просьбой оценить действия ведомства.

В середине октября прошлого года НГС рассказывал другую историю: сын 85-летней сибирячки Людмилы Дударевой больше трех лет пытался доказать, что его мать умерла по вине врачей областной больницы и скорой помощи. Женщина поступила в больницу с острой болью из-за тромбоза и умерла на следующий день после операции. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил со всеми сторонами, чтобы понять, как умерла пожилая женщина и есть ли тут вина врачей.