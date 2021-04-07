«Игорь до сих пор помогает бездомным животным»: подросток, умерший от онкологии, завещал свои деньги приютам

16-летний омич Игорь Кузьминых, скончавшийся от онкологии, пожертвовал все свои сбережения омским приютам. Мама подростка рассказала журналистам NGS55.RU о том, как сын несколько лет помогал животным, боролся с болезнью и до конца оставался сильным человеком.
***
— Мы разделили сумму, чтобы побывать во всех омских приютах, — рассказывает мама Игоря Галина. — В один уже съездили, и дальше будем продолжать миссию сына — ведь человек жив, пока мы о нем помним. Игорь жив и для животных, которым до сих пор помогает через нас.
И для семейного боксера Баси Игорь тоже жив — собака отказывалась отходить от него, уводить пришлось силой. Игорь умер
— Он не то чтобы замкнутый — он понимает, что нужно обсуждать и с кем. Что-то копит в себе и не выставляет напоказ эмоции. Нет, конечно, Игорь — не ангел, и мы его не идеализируем. Чтобы он весь такой правильный у нас — да нет, конечно. Он, знаете, мог и дерзко ответить, но даже в самые тяжелые моменты старался быть спокойным, — рассказывает мама мальчика Галина.
За два года Игорь перенес восемь операций, пятнадцать курсов химиотерапии, полтора месяца лучевой — и не жаловался. Последняя операция принесла боли, которые не могли сгладить никакие препараты, и парень все-таки спросил у матери: «За что?»
— Я ему говорила, что если бы могла забрать болезнь, я бы ее забрала, — рассказывает Галина. — Если не болезнь, хотя бы боль. Любую боль можно пережить, только не чужую. Вы не представляете, каково это — видеть, как твой ребенок умирает.
***
За несколько дней до смерти Игорь попросил родителей передать свои накопления омским приютам для бездомных животных. Парень с 14 лет откладывал деньги на права и мечту, наверное, всех подростков — Toyota
— Игорь у нас гаражи строил, — улыбается Галина. — Ну как строил — воды натаскать, раствор замесить… У нас дети вообще не нежные, чего только не устраивали. Игорь, например, умудрялся в первый учебный день в седьмом классе ногу сломать. Или вот перед самым отпуском, когда в путешествие собирались…
Незадолго до того отпуска Галина сама сломала ногу — задумавшись, не заметила ступеньку. Ходила с костылем, собирала вещи в поездку. Стук в дверь. За порогом — Игорь, к лицу платок прижимает, сзади друг его велик тащит.
— Что случилось?
— Да упал.
— Да понятно. А рот почему закрываешь?
— Если открою, тебе плохо станет.
— Не станет, показывай.
Убирает платочек — нижняя губа разорвана напополам. Галине действительно плохо, Игорь быстренько снова закрывает рану. Время — девять часов вечера, пятница. Приезжает скорая. Ребенок с разорванной губой, мать на костыле. Фельдшер смотрит на одного, потом на другого.
— Вы вместе, что ли?
— Нет-нет.
Путешествие по России на машине, конечно, не отменили. Так и поехали: Галина — с костылем, Игорь — с бантиками на губах. Потом в деревне искали хирурга, чтобы снять швы.
***
— В последние ночи Игорь ненадолго засыпал, а я не спала, — рассказывает Галина. — Днем просто не могла, а ночью было страшно. Выходила из палаты, только когда приезжал муж. Он с ним сидел, а я бежала к какому-нибудь врачу на консультацию. Муж почти забросил работу: до обеда там что-то делал, потом приезжал к нам и оставался до закрытия больницы.
О том, что парень уже несколько лет жертвует деньги омским приютам для животных, его родители узнали только в онкодиспансере. Было неожиданно, ведь у подростков чаще принято втихаря отправлять родительские деньги каким-нибудь блогерам и надеяться когда-нибудь услышать персональную благодарность от кумира в прямом эфире. А тут — бездомные собаки.
— Оказывается, сначала перечислял эсэмэсками, потом, когда карточка появилась, переводами, — рассказывает Галина. — Конечно, мы и до этого о многом с ним разговаривали, но во время болезни стали поднимать и те темы, до которых раньше как-то не доходили. Тогда же у него появилась идея съездить в приют и когда-нибудь взять оттуда собаку.
***
— В октябре
Игорь с мамой почти все последние два года провели в больнице — если и появлялись дома, то на сутки-двое. Конечно, парень рвался в школу. Раньше, хоть и закрывал четверти без троек, но, как все дети, с удовольствием отлынивал от учебы по любому возможному поводу. По словам Галины, нужно отдать должное лучшим друзьям парня — все четверо от начала и до конца были рядом. Равно как и другие одноклассники, родные, коллеги родителей. Параллельно формировался и круг общения в онкодиспансере. Игорь общался с 16-летней Алиной Карий — с историей ее борьбы с онкологией читатели NGS55.RU уже знакомы. Девушка, потерявшая ногу из-за саркомы, не сдавалась и продолжала мечтать о бионическом протезе и сцене. В феврале этого года у Алины обнаружили метастазы в легких, в марте ее не стало.
— Мы уже год лечились, когда Алина поступила, — вспоминает Галина. — Очень хорошо общаемся с ее родителями, всю их дорогу знаем от начала до конца. Одна из мамочек в онкодиспансере задавалась вопросом: почему лучшие уходят так рано? Не знаю. Я много думала на эту тему, разговаривала со многими людьми. Наш педагог сказала, что не может найти ответ — ни с этической точки зрения, ни с кармической, ни с религиозной. Знаете, когда мы в первый раз пришли с Игорем в онкодиспансер, как запуганные зверьки сидели, огромными глазами смотрели на детей и на мам, которые ходили по отделению и смеялись. Мы не понимали, почему нам страшно, а им нет. Почему они улыбаются, о чем-то разговаривают — почему у них идет вроде бы обычная жизнь. А потом мы поняли, что нужно ценить каждый день и проживать его по максимуму.
***
Онкологией у Игоря болели двое родственников, но даже не по одной линии. И оба на тот момент были уже в возрасте. По словам Галины, ни они с мужем, ни сын не могли поверить в то, что всё это происходит все-таки с ними.
— Самое страшное — ожидание и неизвестность, — говорит Галина. — Ночью просыпаешься, думаешь: это не со мной? Это всё, наверное, во сне? А потом начинаешь осознавать, что нет, не во сне. И всё, сна никакого нет. Сами себя не помним в тот период. Кроме того, поначалу мы не говорили Игорю, что лечение будет таким длительным. Жена крестного Игоря была медсестрой, и когда стал известен диагноз, она сразу сказала: «Готовьтесь к 28 неделям лечения». И мы пытались сообразить, что такое 28 недель. Это семь месяцев.
Приготовиться к этому нельзя — особенно в том случае, когда ничего не предвещало. В январе
— Игорь всегда был сильным. Рукопашным боем занимался с первого класса. В промежутке были плавание, легкая атлетика, BMX. А последние полгода до болезни он активно выступал на соревнованиях — выходил на ринг почти каждые выходные. И, естественно, проходил все положенные обследования, иначе до поединков просто не допускали бы, — рассказывает Галина.
***
Корреспонденты NGS55.RU побывали в приюте «Омские хвостики». Это первая организация, куда родители Игоря передали помощь. Как нам рассказали сотрудники приюта, с Игорем они не были знакомы — по всей видимости, мальчик делал пожертвования анонимно. Сейчас здесь содержатся более 350 брошенных собак и кошек. И живут они в том числе благодаря парню, который любил жить и хотел помогать.
Нельзя забрать ни болезнь, ни боль. Но оставить добрую память о себе — можно. Редакция NGS55.RU выражает соболезнования семье Игоря.