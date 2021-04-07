«Игорь до сих пор помогает бездомным животным»: подросток, умерший от онкологии, завещал свои деньги приютам

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Онкологией у Игоря болели двое родственников, но даже не по одной линии. И оба на тот момент были уже в возрасте. По словам Галины, ни они с мужем, ни сын не могли поверить в то, что всё это происходит все-таки с ними.

— Самое страшное — ожидание и неизвестность, — говорит Галина. — Ночью просыпаешься, думаешь: это не со мной? Это всё, наверное, во сне? А потом начинаешь осознавать, что нет, не во сне. И всё, сна никакого нет. Сами себя не помним в тот период. Кроме того, поначалу мы не говорили Игорю, что лечение будет таким длительным. Жена крестного Игоря была медсестрой, и когда стал известен диагноз, она сразу сказала: «Готовьтесь к 28 неделям лечения». И мы пытались сообразить, что такое 28 недель. Это семь месяцев.