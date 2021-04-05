«Сначала обрадовались, что туберкулез»: за жизнь российского футболиста, потерявшего ногу, борются немецкие врачи

После флюорографии молодого человека, толком ничего не объяснив, отправили на рентген. И уже после него врач сказал, что в обоих легких метастазы, поражение сильное. Дома у родных случилась паника.



— Первое время мы вообще не знали, что делать, и верить в диагноз не хотели. Записались на КТ легких в один из медцентров, обследование показало, что у Лёши туберкулез. Мы обрадовались, что не рак. Но в поликлинике нас обнадеживать не стали, и после консилиума медики сказали, что это не туберкулез, а онкология. Это же подтвердили в тубдиспансере после обследования и в онкоцентре, — продолжила рассказ Юлия.



Следующие недели, вплоть до конца декабря 2020 года, Алексей провел в онкологическом центре.



— В больнице ему взяли биопсию, потом он пролежал еще две недели. Результатов не было. Они пришли в начале января, когда Лёша был уже дома. Биопсия подтвердила рак. Брату поставили диагноз «саркома мягких тканей стопы с метастазированием в оба легких». В онкоцентре сказали, что жить ему осталось два месяца. Предложили попробовать химиотерапию, но в приватной беседе отметили, что химиотерапия у нас в Самаре очень агрессивная, и если есть возможность, то лучше увезти его на лечение за границу. Нашелся знакомый, кто оплатил крупную сумму за лечение в Германии, — рассказала Юлия.

