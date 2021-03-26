Сенсационное открытие российских ученых: наш невролог заставила медиков всего мира схватиться за голову

Что делать, если болит голова?



Мы спросили доктора, как вести себя и к кому обращаться, если пульсирует в висках и вы не можете сконцентрироваться на работе.



— Первое. Нужно понять: это та же боль, которая была раньше, или эта боль отличается от предыдущих? Если боль усилилась и достигла максимума в течение одной минуты, как будто вас ударили по голове, это очень серьезный симптом, который может предвещать инсульт. В этом случае нужно немедленно выявить факторы риска развития инсульта и пройти грамотное обследование у специалистов. Если при этом еще была потеря сознания, это может быть предвестником разрыва аневризмы. Тогда надо делать нейровизуализацию у специалиста.



Если головная боль участилась и к ней присоединились такие симптомы, которых не было раньше, например тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь, то это может быть настораживающим симптомом серьезного заболевания — расслоения артерии — или другого. В этом случае срочно нужно идти к специалисту по головной боли. Если головная боль прежняя, надо принять простой анальгетитик. Но помните, что их нельзя принимать больше чем три раза в месяц. Иначе это будет злоупотреблением анальгетиками и приведет к медикаментозно-индуцируемым головным болям. Но самое главное: если возникает обычная головная боль хотя бы раз в месяц, нужно идти к специалистам по головной боли, которые прошли обучение по этому профилю, — прокомментировала Елена Лебедева.

