Сенсационное открытие российских ученых: наш невролог заставила медиков всего мира схватиться за голову

Врач-невролог Елена Лебедева и ее коллеги изучили качество диагностики и лечения мигрени и головной боли в России. Исследование перевернуло представление медиков всего мира об этой проблеме с ног на голову. Сегодня ночью статью уральского профессора опубликовали в самом уважаемом журнале по медицине The Lancet. В открытии невролога лежала большая работа, вместе с коллегами Елена опрашивала и изучала анамнез 3000 уральцев из 3 социальных групп. Об этом она рассказала нашим коллегам из E1.RU.
Елена Разумовна Лебедева — врач–невролог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор. Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с головными болями в Свердловской области. Представитель России в рабочей группе во Всемирной организации здравоохранения по разработке новой Международной классификации головных болей. Член Всероссийского, Международного (International Headache Society) и Европейского (European Headache Federation) обществ по головным болям. Автор более 100 научных работ, 7 учебно-методических пособий и монографии по головным болям.
В исследовании приняли участие 1042 студента, 1075 работников предприятий и 1007 доноров крови. Медики выяснили, что головную боль испытывают
— Мигрень — очень серьезное заболевание, его значимость недооценивается во всем мире, — сказала Елена Лебедева. — Мы проводили исследование в 2014 году, в нем принимали участие 3000 жителей УрФО. Оказалось, что из них профилактическое лечение получили всего 3 человека, то есть
Ученые выяснили, что Россия вышла на первое место по головным болям от чрезмерного употребления лекарств. Из-за постоянного приема анальгетиков головные боли становятся хроническими, и обезболивающие уже не помогают.
Мигренью страдает один миллиард людей во всем мире, и это приводит к экономическим потерям, так как пациенты часто уходят на больничный, а некоторые и вовсе увольняются из-за сильных головных болей.
— Мы впервые в мире показали, что качество лечения в России практически не отличается от Австрии, Америки, в других странах практически такая же ситуация, — сказала Елена Лебедева. — Требуется, чтобы врачи знали о головных болях и умели их лечить. Недавно я консультировала онлайн пациента из Вашингтона, у них нет такого центра, ему нужно ехать в Нью-Йорк на консультацию. Если брать страны Европы, эта служба хорошо организована в Дании, Германии, Нидерландах.
Сейчас Елена Лебедева проводит исследования совместно с профессором Датского центра головных болей Jes Olesen, который является одним из самых известных ученых в области головных болей. Врач-невролог Елена Лебедева и ее коллеги начали работу по открытию специализированного центра в Екатеринбурге в 2011 году. Они связывались с Министерством здравоохранения, чтобы сделать эту помощь доступной всем жителям.
— Мы тоже хотели, чтобы центр был не частным, а государственным, и каждый мог получить помощь по ОМС, — рассказал врач.
Это единственный в России врач-невролог, который прошел двухлетнее обучение в магистратуре по головным болям и получил степень магистра Master on Headache disorders.
Так как Елена Лебедева преподает в Уральском медицинском университете, она разработала программу по обучению врачей. С 2012 по 2019 год совместно с коллегами Елена организовала более 20 обучений в Екатеринбурге по головным болям для всех врачей, на эти школы с лекциями приезжали европейские и российские эксперты.
В 2016 году совместно с российскими экспертами в области головных болей профессор Елена Разумовна Лебедева также разработала всероссийские клинические рекомендации по головным болям от напряжения и мигрени.
— В статье мы говорим о том, что врачи должны разбираться в головных болях или направлять пациентов в специализированный центр лечения головных болей. Во всем мире должно быть единое руководство диагностики и лечения мигреней. В настоящее время клинические рекомендации разработаны, и они уже одобрены Министерством здравоохранения России. Необходимо всемирное сотрудничество по этим вопросам.
Что делать, если болит голова?
Мы спросили доктора, как вести себя и к кому обращаться, если пульсирует в висках и вы не можете сконцентрироваться на работе.
— Первое. Нужно понять: это та же боль, которая была раньше, или эта боль отличается от предыдущих? Если боль усилилась и достигла максимума в течение одной минуты, как будто вас ударили по голове, это очень серьезный симптом, который может предвещать инсульт. В этом случае нужно немедленно выявить факторы риска развития инсульта и пройти грамотное обследование у специалистов. Если при этом еще была потеря сознания, это может быть предвестником разрыва аневризмы. Тогда надо делать нейровизуализацию у специалиста.
Если головная боль участилась и к ней присоединились такие симптомы, которых не было раньше, например тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь, то это может быть настораживающим симптомом серьезного заболевания — расслоения артерии — или другого. В этом случае срочно нужно идти к специалисту по головной боли. Если головная боль прежняя, надо принять простой анальгетитик. Но помните, что их нельзя принимать больше чем три раза в месяц. Иначе это будет злоупотреблением анальгетиками и приведет к медикаментозно-индуцируемым головным болям. Но самое главное: если возникает обычная головная боль хотя бы раз в месяц, нужно идти к специалистам по головной боли, которые прошли обучение по этому профилю, — прокомментировала Елена Лебедева.
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