«Вы ко мне больше никогда не приходите!»: сибиряк не может добиться направления в больницу для мамы с лейкозом

Сибиряк не может добиться от новосибирской больницы направления в московскую
У Сергея Дмитриева мама находится в стационаре городской клинической больницы
«Я вам дам выписку, но при одном условии: вы ко мне больше никогда не приходите!» — буквально таким текстом кричит на пожилого больного человека на весь коридор третьего этажа гематолог поликлинического отделения городской клинической больницы
Лейкоциты, гемоглобин и тромбоциты стремятся к нулю, а вы продолжаете ездить и звонить в ГКБ
16 коек. Ровно столько мест нужно
Теперь в отделении нет ни одного бокса. Бокс — это изолированная палата, куда кладут пациентов с упавшими до нуля после химиотерапии лейкоцитами. Поскольку боксов нет, то и «жесткую» химию теперь тоже не проводят, ограничиваясь «мягкой»: она травит организм, но не дает никакого результата. Ведь при химиотерапии очень важно соблюдать интервалы. Иначе болезнь начинает прогрессировать, становится устойчивой к химии, и лечение перестает помогать. Но госпитализируют вас не тогда, когда положен очередной сеанс химии, а когда в стационаре появится место.
Поэтому, когда после скандала и криков со стороны врачей вы все-таки получаете направление на госпитализацию, всё, что остается несчастным врачам стационара, — это развести руками и сказать: «Езжайте в Москву, мы тут сделать ничего не можем». Но в Москву вы тоже не уедете. Потому что для поездки в Москву нужно получить направление (форма
Вопрос к Минздраву НСО: как нам получить эти документы и при этом избежать хамского унизительного обращения с пожилым больным человеком со стороны гематологов поликлиники ГКБ
От редакции: журналист НГС направил запрос в Минздрав по поводу этой ситуации и обратился к главному врачу
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