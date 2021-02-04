4 февраля четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 76.08
eur 91.56
Тема дняЧисло безработных подскочило в 5 раз
Фото пользователя

Сергей Дмитриев

Фото пользователя

Сергей Дмитриев

Все новости

Все новости

«Вы ко мне больше никогда не приходите!»: сибиряк не может добиться направления в больницу для мамы с лейкозом

Он возмущен тем, как гематолог общается с пожилым пациентом

1 472
20Обсудить

Поделиться

Сергея Дмитриева поразило поведение гематолога больницы

Сергея Дмитриева поразило поведение гематолога больницы

Поделиться

Сибиряк не может добиться от новосибирской больницы направления в московскую

У Сергея Дмитриева мама находится в стационаре городской клинической больницы № 2 — у нее лейкоз. По его словам, трудности начались еще в декабре, когда маму не могли госпитализировать в стационар, потому что не было мест, а теперь врачи рекомендуют лететь в Москву на консультацию к специалисту Национального медицинского исследовательского центра гематологии. Но для этого ее сын должен получить выписку-направление заранее в этой же больнице — в стационаре ему посоветовали сделать так, обратившись в поликлинику, но с этим снова возникли трудности. Подробности — в его колонке. Далее от первого лица.

«Я вам дам выписку, но при одном условии: вы ко мне больше никогда не приходите!» — буквально таким текстом кричит на пожилого больного человека на весь коридор третьего этажа гематолог поликлинического отделения городской клинической больницы № 2. В этой поликлинике всего три врача-гематолога, и без их выписки-направления вам никогда не попасть в стационар единственного в Новосибирске гематологического центра.

Лейкоциты, гемоглобин и тромбоциты стремятся к нулю, а вы продолжаете ездить и звонить в ГКБ № 2, где вас просят перезвонить завтра, приехать через неделю: «Может быть, в стационаре появится место». Шесть раз за три недели мы побывали на приеме у гематолога и ни разу не получили выписки с назначением и направления на госпитализацию. Направление вам не дают, потому что знают, что в стационаре через дорогу нет мест.

16 коек. Ровно столько мест нужно 1,5-миллионному Новосибирску для пациентов с гематологией. Так решили чиновники и в октябре перепрофилировали Центр гематологии ГКБ № 2 (Чкаловская больница) под ковидное отделение, оставив для остальных пациентов гематологии четыре палаты и двух врачей. В каждой из этих четырех палат четыре человека с ослабленным иммунитетом чихают и кашляют друг на друга и ходят в общий туалет.

Теперь в отделении нет ни одного бокса. Бокс — это изолированная палата, куда кладут пациентов с упавшими до нуля после химиотерапии лейкоцитами. Поскольку боксов нет, то и «жесткую» химию теперь тоже не проводят, ограничиваясь «мягкой»: она травит организм, но не дает никакого результата. Ведь при химиотерапии очень важно соблюдать интервалы. Иначе болезнь начинает прогрессировать, становится устойчивой к химии, и лечение перестает помогать. Но госпитализируют вас не тогда, когда положен очередной сеанс химии, а когда в стационаре появится место.

Поэтому, когда после скандала и криков со стороны врачей вы все-таки получаете направление на госпитализацию, всё, что остается несчастным врачам стационара, — это развести руками и сказать: «Езжайте в Москву, мы тут сделать ничего не можем». Но в Москву вы тоже не уедете. Потому что для поездки в Москву нужно получить направление (форма 057/у-04) и выписку из медицинской карты (форма 027/у), а получать их нужно у тех самых «отказавшихся» врачей поликлиники, которые, увидев вас снова, просто захлопывают дверь.

Вопрос к Минздраву НСО: как нам получить эти документы и при этом избежать хамского унизительного обращения с пожилым больным человеком со стороны гематологов поликлиники ГКБ № 2?

От редакции: журналист НГС направил запрос в Минздрав по поводу этой ситуации и обратился к главному врачу ГКБ № 2.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (5)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Минздравбольница № 2онкологиягематолог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...