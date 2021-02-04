«Вы ко мне больше никогда не приходите!»: сибиряк не может добиться направления в больницу для мамы с лейкозом

«Я вам дам выписку, но при одном условии: вы ко мне больше никогда не приходите!» — буквально таким текстом кричит на пожилого больного человека на весь коридор третьего этажа гематолог поликлинического отделения городской клинической больницы № 2 . В этой поликлинике всего три врача-гематолога, и без их выписки-направления вам никогда не попасть в стационар единственного в Новосибирске гематологического центра.



Лейкоциты, гемоглобин и тромбоциты стремятся к нулю, а вы продолжаете ездить и звонить в ГКБ № 2 , где вас просят перезвонить завтра, приехать через неделю: «Может быть, в стационаре появится место». Шесть раз за три недели мы побывали на приеме у гематолога и ни разу не получили выписки с назначением и направления на госпитализацию. Направление вам не дают, потому что знают, что в стационаре через дорогу нет мест.

