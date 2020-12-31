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В Новосибирской области повторился антирекорд по количеству умерших от ковида

Скончались 9 человек в возрасте от 51 до 77 лет

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В больницах находятся 1765 человек с подозрением на ковид и установленным диагнозом

В больницах находятся 1765 человек с подозрением на ковид и установленным диагнозом

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В Новосибирской области от коронавируса скончались 9 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек, скончались 9 пациентов.

— На утро 31 декабря в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19, 149 — за сутки, в том числе у 1630 детей. 23 996 человек выписаны с выздоровлением, 238 — за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 54, 54, 58, 62 лет, 71 года и женщины в возрасте 65, 70, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 967 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

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В больницах находятся 1765 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 131 пациент, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области госпитализированы 1114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

В прошлый раз о таком количестве умерших сообщили 29 декабря.

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В конце декабря Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал о 153 умерших.

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