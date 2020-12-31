В Новосибирской области повторился антирекорд по количеству умерших от ковида

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек, скончались 9 пациентов .



— На утро 31 декабря в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19 , 149 — за сутки, в том числе у 1630 детей. 23 996 человек выписаны с выздоровлением, 238 — за сутки. Скончались еще 9 пациентов : мужчины в возрасте 51 года, 54, 54, 58, 62 лет, 71 года и женщины в возрасте 65, 70, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 967 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.