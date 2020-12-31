В Новосибирской области повторился антирекорд по количеству умерших от ковида

В Новосибирской области от коронавируса скончались 9 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек, скончались
— На утро
В больницах находятся 1765 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 131 пациент, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области госпитализированы 1114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
В прошлый раз о таком количестве умерших сообщили
В конце декабря Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал о 153 умерших.