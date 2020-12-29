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В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от коронавируса

Самому молодому из погибших было 59 лет

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В реанимации лежат 148 человек

В реанимации лежат 148 человек

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В Новосибирской области от ковида умерли 9 человек

В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от коронавируса — в сводке за сутки сообщается сразу о 9 пациентах.

— По данным оперативного штаба на утро 29 декабря, в регионе зарегистрировано 27 583 случая COVID-19, 156 за сутки, в том числе у 1613 детей. 23 533 пациента выписаны с выздоровлением, 214 — за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 59, 64, 66, 70 лет, женщины в возрасте 63, 67, 69, 79, 82 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

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Всего в регионе от ковида умерли 950 человек.

В больницах находятся 2073 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 148 пациентов, из них 47 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1183 пациента, — добавили в оперштабе.

В прошлый раз оперштаб сообщил о девяти погибших от ковида 25 декабря. Таких цифр не было ни в первую, ни во вторую волну.

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Накануне, 28 декабря, стало известно, что в Новосибирске скончалась актриса театра «Красный факел» Валентина Широнина. У нее был коронавирус.

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статистикакоронавирусантирекорд
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