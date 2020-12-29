В Новосибирской области от ковида умерли 9 человек
В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от коронавируса — в сводке за сутки сообщается сразу о
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе от ковида умерли 950 человек.
В больницах находятся 2073 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 148 пациентов, из них 47 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1183 пациента, — добавили в оперштабе.
В прошлый раз оперштаб сообщил о девяти погибших от ковида
Накануне,