Власти НСО опасаются вспышек ковида на праздниках — в некоторых районах могут ввести карантин

Власти Новосибирской области подготовили проекты карантинных мер, которые могут ввести в отдельных населенных пунктах. Такое решение примут в случае, если туда завезут инфекцию в новогодние праздники.

— Жители области, крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Я думаю, что всё обойдется, но просьба иметь ввиду подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах. Надеемся, что это не потребуется, но такой вариант действий нами продуман, — сообщил губернатор НСО Андрей Травников во время заседания правительства 28 декабря.

