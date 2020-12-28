Власти НСО опасаются вспышек ковида на праздниках — в некоторых районах могут ввести карантин

Карантин по COVID-19 могут ввести в районах Новосибирской области в начале 2021 года
Власти Новосибирской области подготовили проекты карантинных мер, которые могут ввести в отдельных населенных пунктах. Такое решение примут в случае, если туда завезут инфекцию в новогодние праздники.
— Жители области, крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Я думаю, что всё обойдется, но просьба иметь ввиду подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах. Надеемся, что это не потребуется, но такой вариант действий нами продуман, — сообщил губернатор НСО Андрей Травников во время заседания правительства 28 декабря.
Глава региона добавил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Пока вводить дополнительные ограничения не планируют.
— Я думаю, что ровно, без вспышек заболеваемости по ковиду и ОРВИ пройдем предстоящие праздничные дни, — добавил Андрей Травников.
На прошлой неделе стало известно, что 31 декабря в регионе сделали выходным днем. Документ об этом губернатор подписал 24 декабря.