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Власти НСО опасаются вспышек ковида на праздниках — в некоторых районах могут ввести карантин

Проекты решений уже подготовили

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В правительстве НСО ситуацию с ковидом называют стабильной

В правительстве НСО ситуацию с ковидом называют стабильной

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Карантин по COVID-19 могут ввести в районах Новосибирской области в начале 2021 года

Власти Новосибирской области подготовили проекты карантинных мер, которые могут ввести в отдельных населенных пунктах. Такое решение примут в случае, если туда завезут инфекцию в новогодние праздники.

— Жители области, крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Я думаю, что всё обойдется, но просьба иметь ввиду подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах. Надеемся, что это не потребуется, но такой вариант действий нами продуман, — сообщил губернатор НСО Андрей Травников во время заседания правительства 28 декабря.

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Глава региона добавил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Пока вводить дополнительные ограничения не планируют.

— Я думаю, что ровно, без вспышек заболеваемости по ковиду и ОРВИ пройдем предстоящие праздничные дни, — добавил Андрей Травников.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе стало известно, что 31 декабря в регионе сделали выходным днем. Документ об этом губернатор подписал 24 декабря.

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ограниченияправительство Новосибирской областикоронавирус
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