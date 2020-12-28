Сибирячка из-за вдавленной груди и проблем с сердцем не могла устроиться на работу — врачи поправили ее здоровье

В Новосибирске врачи клиники Мешалкина совместно с травматологами помогли 28-летней девушке с врожденным пороком сердца и искривленной грудной клеткой. Они провели одномоментно две сложные операции.

— Чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медицинских учреждениях и исключить повторное «открытое» вмешательство, мы пошли навстречу пациентке и при содействии коллег-травматологов устранили две сложные патологии за одну операцию, — цитирует пресс-служба клиники Мешалкина директора, профессора Александра Чернявского.