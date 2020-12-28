Сибирячка из-за вдавленной груди и проблем с сердцем не могла устроиться на работу — врачи поправили ее здоровье

Сибирячка из-за вдавленной груди не могла устроиться на работу
В Новосибирске врачи клиники Мешалкина совместно с травматологами помогли
— Чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медицинских учреждениях и исключить повторное «открытое» вмешательство, мы пошли навстречу пациентке и при содействии коллег-травматологов устранили две сложные патологии за одну операцию, — цитирует пресс-служба клиники Мешалкина директора, профессора Александра Чернявского.
Операция на сердце была сделана за счет федерального бюджета, а на исправление «груди сапожника» (деформации грудной клетки) полмиллиона рублей пожертвовал благотворитель. Его имя в клинике не называют.
— Долгое время дефект грудной клетки не приносил мне неудобств, кроме эстетических. Столкнуться с проблемами мне пришлось лишь при трудоустройстве. Получив образование повара-кондитера, я так и не смогла приступить к работе из-за запрета врачей. Позже, переучившись на швею, я также не смогла работать по профессии, — цитирует пресс-служба клиники Мешалкина девушку.
Операция прошла успешно, пациентка уже находится дома.
В середине декабря в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.