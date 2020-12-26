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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Черепановском районе

По информации больницы, пострадавших больше семи человек

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Состояние пострадавших тяжёлое и очень тяжёлое

Состояние пострадавших тяжёлое и очень тяжёлое

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Черепановском районе

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Черепановском районе, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

— Пострадавших, по информации Черепановской ЦРБ, девять человек. Трое в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Шестеро в тяжелом, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

ДТП произошло в 08:00 на 108-м км автодороги Р-256. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения, еще семь человек, по информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, отвезли в больницу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Точное количество людей, которые находились в пассажирском автобусе, пока не известно, потому что-то кто-то из пассажиров самостоятельно уехал с места столкновения.

В ноябре в Чановском районе Новосибирской области тоже произошло смертельное ДТП: один человек погиб, троих доставили в больницу.

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