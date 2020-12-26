В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Черепановском районе

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Черепановском районе, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик.



— Пострадавших, по информации Черепановской ЦРБ, девять человек. Трое в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Шестеро в тяжелом, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

ДТП произошло в 08:00 на 108-м км автодороги Р-256. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения, еще семь человек, по информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, отвезли в больницу.