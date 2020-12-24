Новосибирец сравнил одинаковые услуги в частной и государственной клиниках — публикуем его колонку

Государственную медицину принято критиковать за неповоротливость, бюрократию, хамское отношение, неверно поставленные диагнозы и запоздалое лечение. Хороших историй о профессиональных медиках и спасенных жизнях тоже много, но порой они меркнут на фоне нескончаемых проблем, конфликтов и скандалов. В этом декабре наш коллега Илья Калинин на личном опыте испытал, чем отличается частная медицина от государственной. Публикуем его авторскую колонку.
Тут пришлось дважды за короткий период сделать кардиограмму сердца (нет, с сердцем всё нормально): в частной клинике по ДМС и в государственной, типа бесплатной, по ОМС. В очередной раз убедился, как у нас всё грустно в «бесплатной медицине».
В частной всё просто: записали на прием, пришел, надел бахилы, данные записала симпатичная молодая медсестра, которая мне в дочери годилась (но не проверял), чуть-чуть побыла в оторопи, когда узнала мой возраст, поставила зажимы на ноги и грудь (никаких сосков и БДСМ!), предварительно смазав кожу прохладным прозрачным гелем, запустила машину, сняла показания, дала салфетку, чтобы стереть гель, предложила одеться, с улыбкой попрощалась...
В государственной клинике всё было по-другому. Сразу: бахил нет. Даже за 5 рублей, как раньше было. Нынче просто стоял большой бак с надписью «грязные бахилы», а вот чистых почему-то не было. Даже через день, когда я снова сюда наведался. Откуда появлялись грязные, так и осталось загадкой. Но начать надо с того, что в государственную клинику я немного опоздал. Минут на 10. Просто терапевт, когда выписывала направление и уточняла место, где будут делать ЭКГ, перепутала адрес. Дело в том, что моя поликлиника после оптимизации находится в разных зданиях по разным адресам. Благо хоть, всё в пешей доступности. Вот я и пришел изначально не в тот корпус, а потом помчался в нужный.
В общем, вбежал я в кабинет взмыленный. Врач, выслушав объяснение, попросила посидеть и подождать, чтобы отдышаться и выдать нормальные показатели. Через какое-то время снова захожу в кабинет и вижу еще одну пожилую женщину в белом халате. Какую-то иссушенную и мрачную. Без медицинской маски. Но со сталью в голосе. Я же, как и полагается, в «наморднике». Слово за слово — коснулись темы коронавируса. И вот, эта доктор хмуро выдает: а вы верите во всю эту сфабрикованную политизированную истерию и маски? Я даже онемел на мгновение: кого-кого, а ковид-диссидента в логове здравоохранения увидеть не ожидал... Потом еще выяснилось, что эта врач — старшая по кабинету диагностики. Прям какой-то центр сопротивления с Нео во главе в самом сердце Матрицы.
Да, и про грустно... В государственной клинике попеняли мне на то, что не принес с собой простынь. А на мое удивление — «Где об этом сказано?» — иссушенная без маски внимательно изучила направление и вздохнула: «Почему-то терапевт не написала. Непорядок...» После чего одноразовую простынку мне откуда-то всё же достали. Но зажимы поставили на сухую (хоть снова не на соски, но почти БДСМ). Когда укладывался на кушетку, сказали уткнуться вот в эту картинку. Ну, чтобы совсем успокоиться... Правда же, жизнерадостная иллюстрация?
В частной клинике всё было жизнерадостно и без такой сказки на стене.
Почитайте и другие колонки про медицину в Новосибирске
Пенсионерка рассказала НГС, как заболела коронавирусом, но врачи поставили ей диагноз «острый бронхит». Чем всё закончилось — читайте тут.
Мама пятерых детей в разгар второй волны заразилась ковидом и испытала на себе бесплатную медицину. Угадаете результат лечения?
А осенью мы публиковали авторскую колонку Ильи Калинина о том, как исчезают узкие специалисты в детских поликлиниках Новосибирска.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции