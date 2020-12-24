Новосибирец сравнил одинаковые услуги в частной и государственной клиниках — публикуем его колонку

В частной всё просто: записали на прием, пришел, надел бахилы, данные записала симпатичная молодая медсестра, которая мне в дочери годилась (но не проверял), чуть-чуть побыла в оторопи, когда узнала мой возраст, поставила зажимы на ноги и грудь (никаких сосков и БДСМ!), предварительно смазав кожу прохладным прозрачным гелем, запустила машину, сняла показания, дала салфетку, чтобы стереть гель, предложила одеться, с улыбкой попрощалась...

В государственной клинике всё было по-другому. Сразу: бахил нет. Даже за 5 рублей, как раньше было. Нынче просто стоял большой бак с надписью «грязные бахилы», а вот чистых почему-то не было. Даже через день, когда я снова сюда наведался. Откуда появлялись грязные, так и осталось загадкой. Но начать надо с того, что в государственную клинику я немного опоздал. Минут на 10. Просто терапевт, когда выписывала направление и уточняла место, где будут делать ЭКГ, перепутала адрес. Дело в том, что моя поликлиника после оптимизации находится в разных зданиях по разным адресам. Благо хоть, всё в пешей доступности. Вот я и пришел изначально не в тот корпус, а потом помчался в нужный.