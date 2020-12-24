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Илья Калинин

Журналист NGS.RU
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Илья Калинин

Журналист NGS.RU

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Новосибирец сравнил одинаковые услуги в частной и государственной клиниках — публикуем его колонку

Отсутствие бахил (даже платных), ковид-диссиденты в белых халатах и двухнедельное ожидание анализов

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Журналист НГС Илья Калинин на личном опыте узнал, чем частная медицина отличается от государственной

Журналист НГС Илья Калинин на личном опыте узнал, чем частная медицина отличается от государственной

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Государственную медицину принято критиковать за неповоротливость, бюрократию, хамское отношение, неверно поставленные диагнозы и запоздалое лечение. Хороших историй о профессиональных медиках и спасенных жизнях тоже много, но порой они меркнут на фоне нескончаемых проблем, конфликтов и скандалов. В этом декабре наш коллега Илья Калинин на личном опыте испытал, чем отличается частная медицина от государственной. Публикуем его авторскую колонку.

Тут пришлось дважды за короткий период сделать кардиограмму сердца (нет, с сердцем всё нормально): в частной клинике по ДМС и в государственной, типа бесплатной, по ОМС. В очередной раз убедился, как у нас всё грустно в «бесплатной медицине».

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В частной всё просто: записали на прием, пришел, надел бахилы, данные записала симпатичная молодая медсестра, которая мне в дочери годилась (но не проверял), чуть-чуть побыла в оторопи, когда узнала мой возраст, поставила зажимы на ноги и грудь (никаких сосков и БДСМ!), предварительно смазав кожу прохладным прозрачным гелем, запустила машину, сняла показания, дала салфетку, чтобы стереть гель, предложила одеться, с улыбкой попрощалась...

В государственной клинике всё было по-другому. Сразу: бахил нет. Даже за 5 рублей, как раньше было. Нынче просто стоял большой бак с надписью «грязные бахилы», а вот чистых почему-то не было. Даже через день, когда я снова сюда наведался. Откуда появлялись грязные, так и осталось загадкой. Но начать надо с того, что в государственную клинику я немного опоздал. Минут на 10. Просто терапевт, когда выписывала направление и уточняла место, где будут делать ЭКГ, перепутала адрес. Дело в том, что моя поликлиника после оптимизации находится в разных зданиях по разным адресам. Благо хоть, всё в пешей доступности. Вот я и пришел изначально не в тот корпус, а потом помчался в нужный.

В общем, вбежал я в кабинет взмыленный. Врач, выслушав объяснение, попросила посидеть и подождать, чтобы отдышаться и выдать нормальные показатели. Через какое-то время снова захожу в кабинет и вижу еще одну пожилую женщину в белом халате. Какую-то иссушенную и мрачную. Без медицинской маски. Но со сталью в голосе. Я же, как и полагается, в «наморднике». Слово за слово — коснулись темы коронавируса. И вот, эта доктор хмуро выдает: а вы верите во всю эту сфабрикованную политизированную истерию и маски? Я даже онемел на мгновение: кого-кого, а ковид-диссидента в логове здравоохранения увидеть не ожидал... Потом еще выяснилось, что эта врач — старшая по кабинету диагностики. Прям какой-то центр сопротивления с Нео во главе в самом сердце Матрицы.

Да, и про грустно... В государственной клинике попеняли мне на то, что не принес с собой простынь. А на мое удивление — «Где об этом сказано?» — иссушенная без маски внимательно изучила направление и вздохнула: «Почему-то терапевт не написала. Непорядок...» После чего одноразовую простынку мне откуда-то всё же достали. Но зажимы поставили на сухую (хоть снова не на соски, но почти БДСМ). Когда укладывался на кушетку, сказали уткнуться вот в эту картинку. Ну, чтобы совсем успокоиться... Правда же, жизнерадостная иллюстрация?

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Та самая картина на стене в кабинете поликлиники

Та самая картина на стене в кабинете поликлиники

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В частной клинике всё было жизнерадостно и без такой сказки на стене.

P. S. В другой день сдавал кровь на гепатиты (нет, гепатита у меня тоже нет), так выяснил, что результат будет готов через две недели! В частной клинике делают через день. Через неделю, когда ждать стало совсем критично (уже нужны были результаты), пришлось прийти лично и немного пошуметь в кабинете главной сестры. В итоге она кому-то позвонила и анализы были готовы на следующий день. Огромное спасибо этой сестре — действительно спасла ситуацию. И огромный вопрос богу здравоохранения ОМС: а сразу так нельзя было? Ну, чтобы через день, как у частников, а не через две недели, и без пинка? Ведь анализы делаются же по одной технологии.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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