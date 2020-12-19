Оперштаб сообщил о смерти 36-летнего новосибирца от коронавируса. Сводка за сутки

За сутки от коронавируса скончались 8 пациентов, а общее число погибших достигло 874 человек — об этом сообщили в оперштабе по Новосибирской области.



Самому молодому из умерших мужчин было всего 36 лет, второму — 58 лет. Шести погибшим пациенткам было 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет, уточнили в оперштабе.



Число заболевших коронавирусом выросло еще на 166 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 174 пациента, 43 подключены к аппаратам ИВЛ.



Вчера НГС рассказывал о погибшем враче больницы при МВД — 2 недели перед смертью Лидия Савенкова провела в реанимации.