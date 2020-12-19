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Оперштаб сообщил о смерти 36-летнего новосибирца от коронавируса. Сводка за сутки

Всего с начала пандемии вирус унес жизни 874 человек

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С начала пандемии в Новосибирской области выявили&nbsp;<nobr class="_">25 971</nobr> случай заболевания коронавирусом

С начала пандемии в Новосибирской области выявили 25 971 случай заболевания коронавирусом

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В Новосибирске от коронавируса скончался 36-летний мужчина

За сутки от коронавируса скончались 8 пациентов, а общее число погибших достигло 874 человек — об этом сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

Самому молодому из умерших мужчин было всего 36 лет, второму — 58 лет. Шести погибшим пациенткам было 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет, уточнили в оперштабе.

Число заболевших коронавирусом выросло еще на 166 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 174 пациента, 43 подключены к аппаратам ИВЛ.

Вчера НГС рассказывал о погибшем враче больницы при МВД — 2 недели перед смертью Лидия Савенкова провела в реанимации.

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