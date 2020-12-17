Врачи уходят? Изучаем, как изменилось количество медиков в ковидных госпиталях — две важные картинки

Минздрав рассказал, как изменилось число медиков в ковидных больницах Новосибирска
Оперштаб Новосибирской области ежедневно сообщает о
Насколько уходы медиков оказались существенными во время второй волны, мы решили показать на инфографике.
Для этого мы запросили у Минздрава НСО информацию по численности врачей, медсестер и санитаров в основных ковидных госпиталях Новосибирска к началу первой волны (
А так выглядит общая статистика медиков в Новосибирской области за последние три года — существенные изменения коснулись численности медицинских сестер (-529 человек к октябрю 2020 года) и санитаров (-94 человека).
В июле мы делали большой текст о том, сколько медиков осталось в ковидных госпиталях, где новосибирцы лечатся и умирают от коронавируса. Врачам предлагали зарплаты в 150 тысяч рублей, но они не хотят рисковать даже за такие деньги.
На прошлой неделе стало известно, что Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует закрыть коронавирусный госпиталь на базе городской больницы скорой медицинской помощи