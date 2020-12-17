Врачи уходят? Изучаем, как изменилось количество медиков в ковидных госпиталях — две важные картинки

Насколько уходы медиков оказались существенными во время второй волны, мы решили показать на инфографике.

Для этого мы запросили у Минздрава НСО информацию по численности врачей, медсестер и санитаров в основных ковидных госпиталях Новосибирска к началу первой волны ( 1 апреля ) и второй волны коронавируса ( 1 октября ). Как оказалось, самые большие потери были в больнице скорой помощи № 2 — к октябрю свои должности оставили 15 медсестер и санитаров. Увольнений среди высшего медицинского звена почти нет, однако в ГКБ № 25 осенью этого года не досчитались трех врачей.