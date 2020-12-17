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Врачи уходят? Изучаем, как изменилось количество медиков в ковидных госпиталях — две важные картинки

Мы сравнили количество врачей в первую и вторую волну коронавируса

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Показываем, как выглядит изменение численности медперсонала ковидных госпиталей весной и осенью этого года

Показываем, как выглядит изменение численности медперсонала ковидных госпиталей весной и осенью этого года

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Минздрав рассказал, как изменилось число медиков в ковидных больницах Новосибирска

Оперштаб Новосибирской области ежедневно сообщает о 6–8 погибших от инфекции, количество заразившихся с начала марта уже перевалило за 25 тысяч человек. Во время первой волны коронавируса известие о перепрофилировании обычных медучреждений в ковидные госпитали заставляло медперсонал спешно покидать свои должности, оформлять отпуска и больничные. Так, например, было в больнице № 3 на ОбьГЭСе. Впрочем, этого не удалось избежать и осенью. О том, что ряд врачей приняли решение уволиться, рассказывала сотрудница гинекологической больницы № 2 — это учреждение месяц принимало ковидных больных.

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Насколько уходы медиков оказались существенными во время второй волны, мы решили показать на инфографике.

Для этого мы запросили у Минздрава НСО информацию по численности врачей, медсестер и санитаров в основных ковидных госпиталях Новосибирска к началу первой волны (1 апреля) и второй волны коронавируса (1 октября). Как оказалось, самые большие потери были в больнице скорой помощи № 2 — к октябрю свои должности оставили 15 медсестер и санитаров. Увольнений среди высшего медицинского звена почти нет, однако в ГКБ № 25 осенью этого года не досчитались трех врачей.

В инфографику попали несколько учреждений, которые к настоящему моменту уже перестали принимать пациентов с коронавирусом, — это роддом <nobr class="_">№ 2</nobr> и ГКБСМП <nobr class="_">№ 2</nobr>

В инфографику попали несколько учреждений, которые к настоящему моменту уже перестали принимать пациентов с коронавирусом, — это роддом № 2 и ГКБСМП № 2

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А так выглядит общая статистика медиков в Новосибирской области за последние три года — существенные изменения коснулись численности медицинских сестер (-529 человек к октябрю 2020 года) и санитаров (-94 человека).

Как выяснилось, ситуацию с врачами удалось более-менее выровнять к 2020 году. Сейчас на территории НСО насчитывается почти 10,5 тысячи врачей, чуть более 14 тысяч медсестер и менее тысячи санитаров

Как выяснилось, ситуацию с врачами удалось более-менее выровнять к 2020 году. Сейчас на территории НСО насчитывается почти 10,5 тысячи врачей, чуть более 14 тысяч медсестер и менее тысячи санитаров

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В июле мы делали большой текст о том, сколько медиков осталось в ковидных госпиталях, где новосибирцы лечатся и умирают от коронавируса. Врачам предлагали зарплаты в 150 тысяч рублей, но они не хотят рисковать даже за такие деньги.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует закрыть коронавирусный госпиталь на базе городской больницы скорой медицинской помощи № 2 на улице Тургенева. Официальная причина — приближающиеся новогодние праздники.

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медикикоронавирус в Новосибирскековидные больницы
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