Врачи скорой помощи в Новосибирске перестали выписывать рецепты на антибиотики

В Новосибирске специалисты скорой перестали выписывать рецепты на антибиотики на вызовах по поводу высокой температуры и кашля. О том, что врачам разрешили это делать, стало известно в конце октября, и в течение ноября рецепты жителям выдавались.

Теперь рецепт от врача или фельдшера скорой не получить, об этом сообщил в редакцию читатель НГС. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова подтвердила эту информацию

— Одно время мы действительно выписывали антибиотики, когда у поликлиник было большое количество вызовов. Это была с нашей стороны такая помощь. Сейчас такой необходимости нет. Обращений стало меньше, и врачи поликлиник справляются сами с назначением медикаментов, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Большакова. — Выписывать медикаменты должен лечащий врач поликлиники.