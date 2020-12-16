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Врачи скорой помощи в Новосибирске перестали выписывать рецепты на антибиотики

Обьясняем, почему произошли изменения

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Теперь&nbsp;вызов на высокую температуру будет передаваться, как и до второй волны ковида, в поликлинику, если пациенту не потребуется госпитализация

Теперь вызов на высокую температуру будет передаваться, как и до второй волны ковида, в поликлинику, если пациенту не потребуется госпитализация

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В Новосибирске специалисты скорой перестали выписывать рецепты на антибиотики на вызовах по поводу высокой температуры и кашля. О том, что врачам разрешили это делать, стало известно в конце октября, и в течение ноября рецепты жителям выдавались.

Теперь рецепт от врача или фельдшера скорой не получить, об этом сообщил в редакцию читатель НГС. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова подтвердила эту информацию

— Одно время мы действительно выписывали антибиотики, когда у поликлиник было большое количество вызовов. Это была с нашей стороны такая помощь. Сейчас такой необходимости нет. Обращений стало меньше, и врачи поликлиник справляются сами с назначением медикаментов, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Большакова. — Выписывать медикаменты должен лечащий врач поликлиники.

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Как и до второй волны ковида, вызов на высокую температуру будет передаваться сейчас в поликлинику — если пациенту не потребуется госпитализация. Ирина Большакова добавила, что сейчас нагрузка на скорую заметно снизилась и становится всё меньше пациентов с пневмониями, которым требовалось бы лечение антибиотиками.

Вторая волна коронавируса стала настоящим испытанием для медицины Новосибирска, а также для горожан. Пациенты с высокой температурой могли ждать скорую более 40 часов. А возле ковидных госпиталей в очереди выстраивались десятки машин. Сергей Комлев, фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске, в прямом эфире во «ВКонтакте» рассказал, почему ситуация была настолько тяжелой, как сейчас обстоят дела на скорой и что нам ждать от третьей волны. Расшифровку эфира можно почитать здесь.

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