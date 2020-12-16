В Новосибирской области начали ставить вакцину от центра «Вектор» — она достанется жителям трех районов

Жителям Новосибирской области начали ставить «ЭпиВакКорону»
В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», который выпустил центр «Вектор». Сегодня,
— Одними из первых, кому поставили вакцину, стали медработники в Тогучинской ЦРБ. Сейчас Новосибирская область получила 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор», которых хватит для иммунизации 500 человек, — сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы правительства НСО Роман Кулаковский.
К 15 декабря первый этап вакцинации в Новосибирской области прошли 789 человек, из них 19 получили препарат «ЭпиВакКорона». Сначала в регионе хотят поставить прививки врачам и учителям трех районов: Тогучинского, Сузунского и Болотнинского.
НГС направил запрос в Министерство здравоохранения НСО, чтобы выяснить, когда вакцину начнут получать сотрудники школ.
На этой неделе,