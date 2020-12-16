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В Новосибирской области начали ставить вакцину от центра «Вектор» — она достанется жителям трех районов

В ближайшее время ее получат 500 новосибирцев

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Регион получил 1000 доз вакцины, которую изготовили в «Векторе»

Регион получил 1000 доз вакцины, которую изготовили в «Векторе»

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Жителям Новосибирской области начали ставить «ЭпиВакКорону»

В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», который выпустил центр «Вектор». Сегодня, 16 декабря, прививки получили жители Тогучина.

— Одними из первых, кому поставили вакцину, стали медработники в Тогучинской ЦРБ. Сейчас Новосибирская область получила 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор», которых хватит для иммунизации 500 человек, — сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы правительства НСО Роман Кулаковский.

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Прививки «ЭпиВакКороной» сделали 19 жителям НСО

Прививки «ЭпиВакКороной» сделали 19 жителям НСО

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К 15 декабря первый этап вакцинации в Новосибирской области прошли 789 человек, из них 19 получили препарат «ЭпиВакКорона». Сначала в регионе хотят поставить прививки врачам и учителям трех районов: Тогучинского, Сузунского и Болотнинского.

В будущем вакцину планируют ставить учителям

В будущем вакцину планируют ставить учителям

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НГС направил запрос в Министерство здравоохранения НСО, чтобы выяснить, когда вакцину начнут получать сотрудники школ.

На этой неделе, 14 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что вакцину «Вектора» направят в отдаленные районы региона. Это связано с условиями хранения препарата. Ранее ее получили 1400 добровольцев — в Роспотребнадзоре рассказали, как они себя чувствуют.

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вакцинациякоронавирусТогучин
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