«Да я в бога-то не верю, какой коронавирус?» 9 случайных прохожих — про вакцинацию от ковида

— А что, вакцину уже придумали что ли? (смеется) Буду ли ставить прививку — не знаю... Наверное, поставлю, когда массово запустят, а не как сейчас. Да я в бога-то не верю, какой коронавирус? Да и прививок я боюсь: у меня фобия. Я прям до паники боюсь уколов, иголок и всего прочего. Нет, не пойду, лучше сдохну. Да и не болею я, мне в принципе это зачем?



Между тем новосибирским врачам уже начали ставить вакцину от коронавируса, а один из них рассказал о необычной побочке после двух доз отечественной вакцины.