«Да я в бога-то не верю, какой коронавирус?» 9 случайных прохожих — про вакцинацию от ковида

На улицах Новосибирска провели опрос о вакцинации от коронавируса
Прививки от коронавируса всё ближе: в начале декабря президент официально объявил о старте масштабной вакцинации (в первую очередь — врачей и учителей), на прошлой неделе в Новосибирскую область завезли 1000 доз вакцины «Спутник V», а на этой неделе вакцину от «Вектора» (она называется «ЭпиВакКорона») повезли в отдаленные районы нашего региона. Но готовы ли люди ставить прививки? Доверяют ли они вакцине, которую разрабатывали в экстренных и непростых условиях? Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил со случайными прохожими на улицах Новосибирска и узнал, готовы ли они привиться от коронавирусной инфекции. Ответы получились интересными.
Надежда Ечевская, пенсионерка
— Я только за вакцинацию. У меня и дети, и внучки, мы всегда вакцинировались. Ну тем, что по плану. А что делать — приходится верить. Среди наших друзей многие болели тяжело, да и последствия были… Поэтому если будет меньше людей болеть, то я только за. Мне по моим хроническим заболеваниям в принципе нельзя вакцинироваться. Даже от гриппа ставить. А так бы задумалась, пошла бы. В наше время, наверное, лучше пере-, чем недо-... (смеется).
Олеся Аксёнова, предприниматель
— Я не верю в вакцину. Даже если бы я в нее верила, то не стала бы прививаться. Я воспринимаю коронавирус как обычный ОРВИ, от которого можно полечиться стандартными препаратами. От ОРВИ же нет вакцины. Есть сезонный грипп, но мы от него тоже не прививаемся. Зачем лишняя нагрузка на организм? Это будет убивать мой организм, поэтому я и отказываюсь от прививок. В данный момент моему малышу 9 месяцев, никакие прививки ему мы еще не ставили. И до трехлетнего возраста прививать не будем. А потом — только те вакцины, которые будут необходимы, исключая краткосрочные. Там уже буду смотреть к трехлетнему возрасту…
Дмитрий Повелко, IT-специалист
— В вакцину верю. Но важен производитель. Важно, как грамотно будут пройдены испытания этой вакцины. И тут я как-то привык доверять немецкому качеству. Ну и перед тем, как колоть ее себе, надо внимательно изучить материалы: сколько людей ее опробовали на себе, какие противопоказания, какие побочные эффекты… И потом уже делать выводы: колоть или нет. Пока же вакцинироваться слишком рано. Считаю, что риск большой, вдруг что-то пойдет не так, так что лично я предпочту чуть-чуть подождать.
Ольга Донцова, пенсионерка
— Я верю, что когда-нибудь ее до конца сделают. А сейчас пока не верю. Да и по возрасту я пока не пройду. Ну вот сейчас вроде придумывают вакцину и для моего возраста. Наверное, буду прививаться. Ну чтобы не заболеть. Но это — только когда будет всё проверено, узаконено…
Данил, студент вуза
— У меня нет информации, как у нас разрабатывается эта вакцина, есть ли какие-то результаты, поэтому я не могу судить точно. Если сделают, проведут какие-то испытания, покажут людям, и мы увидим это, тогда можно поверить. Если сейчас предложат вакцинироваться, то, думаю, не пойду. Не хочется подвергать себя опасности. Слышал, что добровольцы ставили себе прививки и как раз заболели…
Сергей Леонидович, врач-психиатр
— В коронавирус верю. Есть возбудитель этой болезни, есть клинические проявления этого заболевания… Но на вопрос про вакцину даже отвечать не буду. Я не могу сказать, что верю в какую-то вакцину, которую сейчас разрабатывают. Она пока не испытана, нет никаких результатов. Прошло очень мало времени, поэтому, считаю, рано еще делать какие-то окончательные выводы. Я — врач не соматической медицины, у меня может быть свое мнение — отличное от врачей соматической медицины, тем более которые работают с этой инфекцией. Я воздержусь от конкретного ответа на вопрос, потому что считаю, что вакцина недостаточно проверена. Возможно, что и вирус будет мутировать… Ну это из моих знаний по вирусологии, полученных в медицинском вузе. Поэтому я не готов пока к прививке.
Сергей, место работы решил не называть
— В вакцину верю, потому что ее разрабатывали наши ученые. Думаю, что это поможет человечеству, но пока не задумывался — пойду ли сам вакцинироваться… Если завтра предложат, то, скорее всего, не пойду. Пока надеюсь на свой иммунитет. Он ведь тоже может бороться с инфекциями, вирусами. Вообще не думаю, что мне необходимо вакцинироваться: я молодой человек с нормальным иммунитетом, который может побороть и вирусы, и различные бактерии. Поэтому я не пойду.
Елена Гончарова, работник сферы продаж
— В вакцину не верю. Просто не верю. У нашего правительства нет правды. Поэтому если предложат вакцинацию, то не пойду — нет веры. Боюсь ли, что вакцинация может ухудшить мое здоровье? Пятьдесят на пятьдесят.
Иван, курьер по доставке еды
— А что, вакцину уже придумали что ли? (смеется) Буду ли ставить прививку — не знаю... Наверное, поставлю, когда массово запустят, а не как сейчас. Да я в бога-то не верю, какой коронавирус? Да и прививок я боюсь: у меня фобия. Я прям до паники боюсь уколов, иголок и всего прочего. Нет, не пойду, лучше сдохну. Да и не болею я, мне в принципе это зачем?
Между тем новосибирским врачам уже начали ставить вакцину от коронавируса, а один из них рассказал о необычной побочке после двух доз отечественной вакцины.