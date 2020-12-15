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Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

Но эта стабилизация пока «достаточно хрупкая»

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По данным оперштаба, максимальный ежедневный прирост заболевших был 6 декабря — более 29 тысяч человек

По данным оперштаба, максимальный ежедневный прирост заболевших был 6 декабря — более 29 тысяч человек

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. И показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю, — цитирует Попову агентство.

При этом глава Роспотребнадзора считает стабилизацию достаточно хрупкой. Она отметила, что сегодня от каждого зависит «соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр».

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По словам Анны Поповой, в большинстве регионов — это 62 субъекта Российской Федерации — коэффициент распространения на прошедшей неделе был равен единице или меньше. Как ранее сообщал оперштаб, за последние сутки в России было выявлено 26 689 случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 2 707 945 человек.

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Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирус
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