Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с
— Отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. И показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю, — цитирует Попову агентство.
При этом глава Роспотребнадзора считает стабилизацию достаточно хрупкой. Она отметила, что сегодня от каждого зависит «соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр».
По словам Анны Поповой, в большинстве регионов — это 62 субъекта Российской Федерации — коэффициент распространения на прошедшей неделе был равен единице или меньше. Как ранее сообщал оперштаб, за последние сутки в России было выявлено