15 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 72.93
eur 88.58

Все новости

Все новости

Сосудистый центр в Академгородке обещают закончить к концу года

Сейчас в отделении еще идут ремонтные работы

496
6Обсудить

Поделиться

Сосудистый центр расположится в бывшем терапевтическом отделении ЦКБ

Сосудистый центр расположится в бывшем терапевтическом отделении ЦКБ

Поделиться

К концу декабря обещают закончить ремонтные работы в региональном сосудистом центре на базе Центральной клинической больницы в Академгородке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— В этом году заканчиваем мероприятия, у нас двухлетний цикл, это организация регионального сосудистого центра на базе ЦКБ. В настоящий момент продолжаются строительные работы и монтируется оборудование. Это будет, наверное, самый современный сосудистый центр, который будет работать на территории Новосибирска. Мы ожидаем окончания всех работ в последних числах декабря, — сообщил Константин Хальзов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сосудистый центр готовят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По этому же проекту планируют построить сосудистый центр на базе клинического кардиодиспансера.

— Мы планируем с 2021 года, что клинический кардиологический диспансер войдет в схему маршрутизации именно по неотложной помощи, будет работать как региональный сосудистый центр. Региональный сосудистый центр на базе ЦКБ также будет работать как центр по оказанию неотложной помощи пациентам. В рамках национального проекта кардиологический центр будет во многом переоборудован, — объяснил министр.

Он уточнил, что на переоборудование кардиодиспансера потребуется около 200 миллионов рублей.

Региональный сосудистый центр на базе ЦКБ начали готовить в начале этого года. Он разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ. Площадь центра будет 4 тысячи квадратных метров. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

болезнимедицина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...