Сосудистый центр в Академгородке обещают закончить к концу года

К концу декабря обещают закончить ремонтные работы в региональном сосудистом центре на базе Центральной клинической больницы в Академгородке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— В этом году заканчиваем мероприятия, у нас двухлетний цикл, это организация регионального сосудистого центра на базе ЦКБ. В настоящий момент продолжаются строительные работы и монтируется оборудование. Это будет, наверное, самый современный сосудистый центр, который будет работать на территории Новосибирска. Мы ожидаем окончания всех работ в последних числах декабря, — сообщил Константин Хальзов.
Сосудистый центр готовят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По этому же проекту планируют построить сосудистый центр на базе клинического кардиодиспансера.
— Мы планируем с 2021 года, что клинический кардиологический диспансер войдет в схему маршрутизации именно по неотложной помощи, будет работать как региональный сосудистый центр. Региональный сосудистый центр на базе ЦКБ также будет работать как центр по оказанию неотложной помощи пациентам. В рамках национального проекта кардиологический центр будет во многом переоборудован, — объяснил министр.
Он уточнил, что на переоборудование кардиодиспансера потребуется около 200 миллионов рублей.
Региональный сосудистый центр на базе ЦКБ начали готовить в начале этого года. Он разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ. Площадь центра будет 4 тысячи квадратных метров. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная.