Сосудистый центр в Академгородке обещают закончить к концу года

К концу декабря обещают закончить ремонтные работы в региональном сосудистом центре на базе Центральной клинической больницы в Академгородке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— В этом году заканчиваем мероприятия, у нас двухлетний цикл, это организация регионального сосудистого центра на базе ЦКБ. В настоящий момент продолжаются строительные работы и монтируется оборудование. Это будет, наверное, самый современный сосудистый центр, который будет работать на территории Новосибирска. Мы ожидаем окончания всех работ в последних числах декабря, — сообщил Константин Хальзов.

