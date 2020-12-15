Как сейчас лечится коронавирус? Прямой эфир с терапевтом, который ответит на ваши вопросы

Врач из Новосибирска в прямом эфире расскажет о лечении коронавируса
Днем в этот вторник, 15 декабря, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с терапевтом и пульмонологом «Здравицы» Ольгой Филоненко.
Врач будет отвечать только на ваши вопросы. Спрашивайте всё, что хотели бы узнать о том, как сейчас лечится и диагностируется коронавирусная инфекция.
Начало в 14:30. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.
Присылайте свои вопросы — пишите их в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире.
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