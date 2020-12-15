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Как сейчас лечится коронавирус? Прямой эфир с терапевтом, который ответит на ваши вопросы

В этот вторник мы поговорим в прямом эфире с терапевтом и пульмонологом «Здравицы». Начало в 14:30

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Вы можете задать вопросы и по своему случаю, учитывая, что перед вами представитель частной медицины

Вы можете задать вопросы и по своему случаю, учитывая, что перед вами представитель частной медицины

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Врач из Новосибирска в прямом эфире расскажет о лечении коронавируса

Днем в этот вторник, 15 декабря, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с терапевтом и пульмонологом «Здравицы» Ольгой Филоненко.

Врач будет отвечать только на ваши вопросы. Спрашивайте всё, что хотели бы узнать о том, как сейчас лечится и диагностируется коронавирусная инфекция.

Начало в 14:30. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.

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Посмотреть эфир можно в нашем Instagram

Посмотреть эфир можно в нашем Instagram

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Присылайте свои вопросы — пишите их в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире.

Еще три важных разговора с врачами

Фельдшер скорой помощи из Новосибирска рассказал, как обстоят дела с ковидом сейчас и чего ждать дальше.

Врач рассказала, стоит ли пить противовирусные, если ковид проходит в легкой форме.

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