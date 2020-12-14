14 декабря понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 73.12
eur 88.77
Тема дняСнимают коронавирусные ограничения

Все новости

Все новости

В Новосибирской области начнут ставить антиковидную вакцину от «Вектора»

Ее отправят в отдаленные районы

5 984
45Обсудить

Поделиться

Вакцину от «Вектора»&nbsp;отправят в дальние районы области&nbsp;

Вакцину от «Вектора» отправят в дальние районы области 

Поделиться

В отдаленные районы Новосибирской области поставят вакцину от коронавируса, которую изготовил центр «Вектор». Ее отправят туда 15 декабря.

— Продолжаем вакцинировать от ковида вакциной «Гам-КОВИД-Вак», ожидаем очередную партию. На выходных мы получили вакцину производства «Вектора», и, учитывая срок хранения, принято решение, что с завтрашнего дня будем передавать ее в самые отдаленные районы Новосибирской области, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на заседании правительства региона 14 декабря.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Он добавил, что прививки будут ставить медицинским работникам, учителям и сотрудникам социальных служб.

Во время своего выступления 11 декабря губернатор НСО Андрей Травников заявил, что вакцина от «Вектора» вскоре поступит в гражданский оборот. Он также ответил на вопросы журналистов и рассказал, как будет развиваться регион в 2021 году.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

«Вектор»коронавируспрививка от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...