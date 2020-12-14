В Новосибирской области начнут ставить антиковидную вакцину от «Вектора»

В отдаленные районы Новосибирской области поставят вакцину от коронавируса, которую изготовил центр «Вектор». Ее отправят туда
— Продолжаем вакцинировать от ковида вакциной «Гам-КОВИД-Вак», ожидаем очередную партию. На выходных мы получили вакцину производства «Вектора», и, учитывая срок хранения, принято решение, что с завтрашнего дня будем передавать ее в самые отдаленные районы Новосибирской области, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на заседании правительства региона
Он добавил, что прививки будут ставить медицинским работникам, учителям и сотрудникам социальных служб.
Во время своего выступления